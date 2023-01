«Seguimos con mucha incertidumbre; no sabemos qué va a pasar. La cosa está igual o peor», resume Fátima Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción de La Palma, quien, un año después del fin de la erupción en Cumbre Vieja, reconoce que «uno de los mayores problemas» es la vivienda, con muchas personas aún en casas prestadas, viviendo con amigos o acogidos en tres hoteles de la isla –aún siguen así algo menos de 150 personas–.

Ramos asegura que «hay muchas familias sin nada» y aunque ha habido dinero para los afectados y la reconstrucción –se han movilizado más de 600 millones–, cree que no se ha repartido de forma adecuada. Además señala que falta mucha concreción en toda la legislación relacionada con el volcán pues aún no se ha aprobado el decreto que pretende regular el urbanismo en la zona de las coladas –«quizás para enero pero no nos han dicho nada»–.

Ante este contexto asume que hay que «seguir viviendo, mantener esperanzas e ilusiones vivas» pero «se nota en el ambiente» que la Navidad, en la comarca oeste de la isla, no es muy feliz. «No tenemos un hogar como el que teníamos y la incertidumbre de lo que va a pasar», señala, al tiempo que busca «fuerza para luchar» y que sus derechos y dignidad como afectados «se consigan».

Juan Vicente Rodríguez, de la Asociación social volcán Cumbre Vieja, critica que los afectados no tienen «valor ninguno» porque no se les tiene en cuenta, ni siquiera por «el dolor» que han sufrido a raíz de la erupción. Asume que «las ayudas son las que son», según la ley, pero lamenta que no haya una ley para la isla que les «compense» de verdad por más que no vuelven a tener lo que tenían.

El Gobierno de Canarias fijó en su momento que los daños por la erupción del volcán ascendían a unos 842 millones de euros y que la reconstrucción tardará años. De esta cifra, las administraciones han movilizado ya unos 565 millones en diferentes tipos de ayudas públicas.

Además, en los Presupuestos Autonómicos para 2023 se incluye crédito por 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma tras la erupción, a lo que se sumarán otros 60 millones en diferentes conceptos. Del mismo modo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 contarán con otros 100 millones de euros para la isla.