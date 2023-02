Juicios contra ratas y cerdos

En 1522, en la población francesa de Autun, los aldeanos denunciaron ante la corte eclesiástica que las ratas se habían comido todos los cultivos de cebada. El tribunal no tardó en investigar el crimen y citó rápidamente a las ratas a presentarse al juicio. Este tipo de juicios no era cosa extraña en la Edad Media. Más de doscientos casos incluyeron a animales en juicios, también encontramos pleitos en los que los cerdos eran condenados a muerte o permanecían presos junto a otros humanos. Animales y personas tenían los mismos derechos hasta la ejecución de su pena (Teubner 2006: 498).

Pero este tipo de juicios no fueron inventados en la Edad Media. En la Acrópolis de Atenas existía el pritaneo, un espacio en donde, entre otras cosas, se juzgaba a animales y a objetos inanimados como, por ejemplo, estatuas. Estos juicios contaban con todos los requisitos procesuales.

En el caso de las ratas de Autun, el tribunal las citó a presentarse al juicio. Enviaron a un funcionario a leer a las ratas (que se encontraban en un área determinada del campo) en voz alta la citación y sus cargos. La corte también nombró a Bartolomée Chassenée abogado defensor. Sorprendentemente los roedores no se presentaron al juicio y Chassenée argumentó que la notificación no había sido apropiada pues en la misma «se ponía en juego la salvación o ruina de todas las ratas». Esto significaba que no solo se pedía a los animales acusados que vinieran al juicio, también lo pedirían a todas las demás ratas que poblaban Autun. Por ello, la corte hizo que todos los sacerdotes de todas las diócesis de Autun citaran a las ratas de su área. Otra vez, para sorpresa del tribunal, ninguna se presentó. El abogado defensor argumentó que, como estaban dispersas, necesitaban más tiempo para realizar el viaje hacia el tribunal, así que les concedieron más tiempo.

No obstante, las ratas no se presentaron al último juicio y Chassenée argumentó que ellas querían presentarse, pero que temían ser atacadas por gatos hostiles en su camino a la corte. Chassenée, además, apeló al buen juicio del tribunal y argumentó que no era justo castigar a todas las ratas por lo hecho por unas pocas. «Apelo al sentido humanitario de la corte. No es justo castigar a todos los ratoncillos por los crímenes de unos pocos. ¿Qué puede ser más injusto que estas proscripciones generales que destruyen indiscriminadamente a aquellos a quienes los tiernos años o la enfermedad les hace incapaces de ofender?».

El vicario, conmovido por las alegaciones del abogado y agotado por sus largas objeciones, decidió aplazar el procedimiento indefinidamente.

Éste, si bien es notorio, no es el único caso de juicios a animales. Hay otros ejemplos como el de los topos que fueron excomulgados del Valle de Aosta en Italia. Pero los más acusados eran los pobres cerdos.

Uno de los juicios más conocidos fue el de la cerda Falaise. Tuvo lugar también en Francia, en 1286. Lo documentó Guiot de Montfort quien cuenta que la cerda fue detenida y acusada por haber matado a un niño que estaba en su cuna. El vizconde Pere Lavengin organizó el juicio y la cerda fue declarada culpable y condenada a muerte. Lo grotesco fue que la vistieron de persona, le pusieron chaqueta y pantalones y la desmembraron en el patíbulo. Los campesinos de la comarca fueron obligados a llevar al juicio a sus propios cerdos para que presenciaran la condena y aprendieran la lección.