El otro arte de Saura

Siempre que tuve la oportunidad de cruzarme con Carlos Saura por Madrid lo veía llevando en las manos o colgada al cuello una cámara de fotos. Cuando lo entrevisté en su casa de la sierra madrileña quedé asombrado con la colección de máquinas (más de mil) y artilugios fotográficos que atesoraba. Tenía además una extensa colección de álbumes con miles de fotografías en los que se mezclaban retratos familiares, autorretratos, paisajes, fotos de sus rodajes…

Es una pena que la obra cinematográfica de Carlos Saura (Huesca, 1932-Madrid 2023) haya velado su también excelente trabajo de fotógrafo. Cierto es que si se hubiera dedicado a la fotografía como profesional nos hubiera privado de películas como La caza, La prima Angélica, Cría cuervos, Goya en Burdeos o su serie dedicada al baile y la música, y por eso cuando se habla de Saura casi siempre se hace de su obra como director de cine.

Saura estuvo a punto de elegir la fotografía como actividad principal cuando trabajaba como fotógrafo oficial de los Festivales de Música y Danza de Granada y Santander y para la revista francesa París Match, que le ofreció un puesto fijo en 1959, que no aceptó porque no se veía como fotógrafo de guerra y además estaba preparando su primera película Los golfos. Hizo su primera exposición en 1951, a los 19 años, en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, comisariada por el pictorialista Ortiz Echagüe, pero eligió el cine y no pudo dedicar a la fotografía la atención que hubiera requerido: su siguiente exposición fue en 1964 junto a su amigo el fotógrafo Ramón Masats y no fue hasta 1999 cuando Manuel Falces organizó en la Sala de Murallas del Centro Andaluz de Fotografía de Almería una retrospectiva de su obra fotográfica. Hasta entonces para Saura la fotografía no era sino “un entretenimiento y una diversión”, como ha dicho muchas veces.

Fotógrafo coleccionista

Carlos Saura comenzó su carrera de fotógrafo aficionado desde muy pronto utilizando primero una Retina y una ICA6X9 de su padre, y más tarde una Leica M3. A lo largo de su vida utilizó otros modelos y experimentó con inventos propios, como las Sauracams, que construía utilizando cuerpos de cámara y objetivos diferentes. Abandonó la fotografía analógica para pasarse a la digital con una cámara Fuji y a las fotos pixeladas, con las que también experimenta en el campo de la fotografía artística, lo que llamaba sus «fotosaurios», que expuso en 2005 en la muestra Raíles en la Galería Trama de Madrid.

De las fotografías que Carlos Saura hizo a lo largo de su vida tienen un especial valor documental aquellas que tomó como aficionado en los años cincuenta y sesenta por la geografía de una España alejada de la propaganda oficial que vivía en condiciones miserables, «un país medieval», como él mismo calificó a aquella España oscura. La primera de las exposiciones en las que se mostraron estas fotos, que enlazan con el movimiento cinematográfico del neorrealismo que reflejó en películas como Los golfos, fue en 2016 en el Centro de Creación La Cárcel, una antigua prisión de Segovia. Con ellas se editó el libro Carlos Saura. España años 50. Hombres vestidos con harapos, niños sucios viviendo en condiciones higiénicas deplorables, mujeres de luto, calles sin asfaltar, embarradas, carretas tiradas por bueyes y por mulos, procesiones, niños que piden limosna, lavanderas a orillas de los ríos, madres que amamantan a su bebé en la calle, mujeres que faenan en las labores del campo bajo un sol de justicia, pueblos miserables de Sanabria, de Cuenca, de Andalucía, de Castilla, de Madrid… Después de pasar por Segovia, Zamora y Cuenca, el Museo Cerralbo de Madrid mostró algunas de estas fotografías en 2017 y en 2018 la sala de exposiciones La Fábrica hizo una selección para exponerlas en Madrid con el título de Carlos Saura, años 50. En 2019 el fotógrafo Chema Conesa comisarió otra gran exposición de Saura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el título Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara.