Laura Rodríguez: «Viajando sola, más que problemas he tenido retos»

Laura Rodríguez, grancanaria de 37 años y diseñadora gráfica de profesión, cuenta que en su caso, «viajar sola» le genera «una conexión conmigo misma y con el lugar, al fin y al cabo tienes que tomar decisiones sobre lo que quieres hacer en cada momento e ir con una mente abierta para disfrutar de eso que hace a cada sitio diferente», asegura.

Esta profesional canaria ha visitado sin acompañantes siete ciudades del globo pero se queda con Manchester, en Reino Unido, a donde viajó a mediados de julio de 2019 —en la foto—. «Viajé únicamente con los billetes de avión y la reserva del lugar donde me iba a hospedar por dos noches. Lo que más me gustó en este viaje se podría resumir con la palabra: fluir», dice Rodríguez.

«Me gusta viajar con alguna idea del sitio que visito pero lo más importante para mi es la flexibilidad. Sé», añade, «que no voy a ver todo» lo que ofrece un destino «así que me gusta aprovechar cuando veo algo que me llama la atención para, simplemente, ir y dejarme sorprender. A pesar de no tener ningún plan terminé conociendo sitios increibles, como la John Rylands Library (donde me tomaron la foto), conociendo la ciudad, su historia y gente nueva en un tour guiado, descubriendo cafeterías con mucho encanto y probando comida en diferentes puestos».

Responde afirmativamente cuando se le pregunta cómo reciben sus amistades y familiares esa afición de ella por viajar sola. Y, sin lugar a dudas, recomienda una experiencia similar a quienes se decidan por esta modalidad viajera.

¿Ha tenido algún problema?

«Problemas no; más bien algún reto», dice.