-¿Qué ha fallado en la política migratoria de Francia?

Convertir la adversidad y el esfuerzo en gozo, he ahí el placer de cualquier deporte. ¿Una cuestión química?

No, es más una disposición de ánimo que se hace particularmente visible en la montaña, porque el ascenso implica un esfuerzo continuado, y cuando llegas a la cima te preguntas: ¿será esto un absurdo? Y no, tiene sentido, es un sufrimiento elegido y por tanto con recompensa: es casi una ascesis.

Según Nietzsche, la mayor felicidad proviene de vivir «peligrosamente». ¿Por eso usted sigue escalando?

No. Me motivan el esfuerzo y el reto de seguir siendo capaz. Es como la prueba del cocotero que practican ciertas tribus: mandan a sus ancianos subirse a una palmera y desde abajo la agitan. Si el anciano resiste, se reintegra; si no, lo envían al bosque a perderse.

¿Es cierta esa historia?

La verdad es que no lo sé, pero es una metáfora de lo que sucede en nuestra sociedad con los ancianos, que cuando pierden sus facultades son desechados, excluidos. Subir y resistir es una forma de mantenerse vivo.

¿Por qué es tan irónico con esta nueva tendencia de los séniors de pelo blanco de practicar deporte, si usted lo hace?

Es una ironía tierna. Yo escalo desde los 40 años, antes de que el ejercicio se pusiera de moda entre los séniors: muchos no han hecho deporte en su vida y empiezan con 60 años y sobrepeso, como aferrándose a la vida, lo que es realmente peligroso. Se ha instaurado una especie de uniforme de jubilado: llevan bastones de esquí y mochila hasta para cruzar una calle; y cuando viajan, se disfrazan de aventureros a lo Indiana Jones.

«Nada grande se consigue sin tormento», sostiene. ¿No es esta la idea judeocristiana del sacrificio, heredada del estoicismo?

Es una idea que está en todas las religiones: el hombre sólo es grande cuando se supera a sí mismo. Pero yo me refiero a un cambio personal conseguido a través del esfuerzo. Todas las ideologías seculares y laicas han abogado así mismo por el sacrificio, empezando por el marxismo. Hoy en día, la ecología también nos insta a sacrificarnos por el planeta.

¿Sugiere entonces que el ecologismo es también una cuestión de fe?

Hay que distinguir entre ecología, una preocupación compartida por toda la humanidad, y el ecologismo, que es una ideología política que nace del problema real y adquiere muy diversos signos: ecologistas catastrofistas, radicales, violentos…

¿Qué tipo de ecologista es usted?

Para mí la ecología no es un asunto político, sino una cuestión de conciencia que está logrando cambiar nuestros hábitos. Yo, por ejemplo, he aprendido a ahorrar agua, casi no me baño, me doy una ducha de cuatro minutos, y a ello me acostumbré en los refugios de montaña, donde el chorro no dura más que eso. También ahora como más verduras que carne.

Dice que el hombre contemporáneo es infeliz por su obsesión del «siempre más», pero a la vez insta a no dejar de desear, y desear más allá de lo posible. ¿No es una contradicción?

El «siempre más» es una consigna del consumismo, referida a bienes materiales. Yo aludo al deseo de conseguir lo que parece imposible, a un desafío que te hace seguir subiendo pese a tus límites y el dolor de tu cuerpo; si lo consigues, trasciendes el reto y sientes alegría, y si no, será que has llegado al umbral de incompetencia, se acabó.

Profesor Bruckner, ¿qué propone usted en lugar del multiculturalismo?

No estoy en contra, pero el multiculturalismo no funciona cuando las diferencias culturales se imponen sobre el derecho colectivo o la legalidad.

¿Por qué ha dejado de funcionar en Francia la política migratoria que otrora tan buenos resultados dio? ¿Por qué los migrantes ya no se sienten franceses?

Francia y su sistema educativo han renunciado al amor por la nación, su historia y sus tradiciones. Entonces ¿cómo le van a transmitir esto a los extranjeros que vienen a instalarse aquí? La integración funcionó muy bien en los años 50 y 60, sí, los cientos de miles de franceses de origen magrebí o subsahariano que llegaron entonces están tan integrados que no notamos sus diferencias culturales o religiosas. Pero las reformas educativas acometidas después del 68 no tuvieron éxito; se abandona la integración. En una calle de Sena-Saint Denis pueden convivir hasta 120 nacionalidades que no se sienten francesas, y a menudo conviven con violencia. Pero tampoco creo que debamos adoptar una visión demasiado pesimista a raíz de los recientes disturbios, porque no reflejan fielmente la realidad sociológica de Francia.

Critica la «religión del mercado» y es contrario tanto al capitalismo como al anticapitalismo. ¿Qué propone a cambio?

El dinero y el mercado son un medio para la emancipación, está claro, pero hay otras formas de acceder a la libertad que son más interesantes: la cultura, la vida personal, la vida amorosa. A lo que me opongo es a una sociedad donde el mercado invade todo lo anterior. Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene un pasado precapitalista cuyos valores no podemos olvidar: pongamos los valores caballerescos de Don Quijote. Por ello el Estado de bienestar aquí limita la expansión del mercado.

Creció usted odiando a su padre (por fascista, maltratador y mujeriego) y le perdonó escribiendo El buen hijo, pero ¿fue usted un buen hijo?

Mi padre apoyaba el nacional socialismo y era muy violento, sobre todo con mi madre, que por el contrario era my sumisa y devota del cristianismo, pero también muy posesiva conmigo, su único hijo. Y yo, como hijo único, fui muy egoísta, sobre todo con ella, así que entenderás que el título es una ironía.