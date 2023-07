El talento de Canarias asalta las pantallas

«Uno de cada diez rodajes te sale así». Con esa frase resume Juanfra García Fragiel, de Canary Grip Service, empresa canaria dedicada a ofrecer soporte técnico a las producciones cinematrográfica de las Islas, el ambiente en el que transcurrió la grabación en Tenerife de Las noches de Tefía, la exitosa serie de Atresplayer, convertida en la producción nacional de la temporada, que no sólo repasa uno de los episodios más oscuros y vergonzosos de la Historia de Canarias y España sino que confirma el enorme talento y la profesionalidad actual del sector audiovisual e interpretativo en el Archipiélago. «Ha sido una experiencia gratificante aunque muy dura», reconoce Miguel del Arco, director y coguionista de Las noches de Tefía. «Cuando te metes en un fregado como este, lo flipas», añade.

Todo empezó en 2018 con Hierro porque antes de esa serie, y a pesar de los numerosos e importantes rodajes que se llevaban realizando en Canarias durante la última década, la crítica general entre los profesionales del sector, sobre todo técnico e interpretativo, era que «poco o nada» se contaba con ellos para las producciones importantes.

De repente surge un extraño crimen en un lugar alejado del mundo, en una isla tan importante en la trama como la recién llegada jueza peninsular que investiga el suceso choqueada por el luctuoso caso pero, también, sobrepasada por el violento paisaje de roca y lava que la rodea... Aquel lugar sólo podría ser El Hierro, y así fue como la pequeña isla canaria abrió la veda para que un numeroso equipo técnico e interpretativo del Archipiélago ocupara papeles y responsabilidades que antes se les negaban. El resto ya es historia.

Cinco años después, la serie española del momento, Las noches de Tefía, se ha rodado en Canarias inspirada en una historia real que transcurre entre Fuerteventura y Tenerife; interpretada con acento de las islas; trufada de nombres como Tindaya, Pinito o Puerto Cabras, airanes y mi niño; y filmada e interpretada por un equipo entre el que brilla una centena larga entre técnicos, figurantes, producción, asistentes... Muchos de ellos formaron parte de Hierro.

También Luifer Rodríguez, Maykol Hernández, Isaac Dos Santos, Ciro Miró, José Luis de Madariaga, Mingo Ávila... Los intérpretes canarios de Las noches de Tefía, con voz de canarios y hasta pluma canaria, vuelven a destacar con sus actuaciones en la nueva serie de Atresplayer junto a Ana Wagener, Horacio Colomé, Abián Díaz, Elisa Cano y, entre otras, Celeste González, una producción en la cual, según explica su director, Miguel del Arco, «Canarias siempre ha estado presente» en un relato real sucedido en la Colonía Agrícola Penitenciaria de Tefía, una especie de campo de concentración del franquismo de los que hubo más de 300 en toda España.

«Se trataba de contar una historia que fuera más allá de las Islas pero teniéndolas muy en cuenta porque además de relatar esos infames cuarenta años de represión en España nos gustaba que la soledad y la insularidad de Tefía y Fuerteventura; hasta el nombre de Islas Afortunadas, sirvieran de metáfora del aislamiento internacional de nuestro país, de su oscurantismo ante el mundo en aquella época», añade sobre una serie que precisamente comienza con unos presos coincidiendo en su llegada a Fuerteventura con un grupo de turistas alemanes en 1962 que atracan en una moderna zodiac junto a un podrido muelle de piedra. «Spain is diferent», dicen.

«¿Son presos políticos?», le pregunta una guiri a otro. «Presos políticos, borrachos, vagos y homosexuales», le responde su compañero en alemán.

«Cuando me vinieron a buscar de Buendía yo estaba en mi teatro y les conté esta historia para quitármelos de encima porque yo había hecho televisión y no tenía especial gana de volver a la tele», dice el también actor, director teatral y guionista. «Los tiempos son otros; estoy acostumbrado a hacer lo que me da la gana como dramaturgo y director, y de la tele conozco sus tiempos y que siempre hay injerencias en los guiones porque es habitual que mucha gente crea que tiene ese derecho y aparecen para pellizcar diciendo ‘vamos a cambiar esto porque yo conozco al público y sé qué le gusta a ese target de edad o a este otro’». «Si me hubieran marcado la línea editorial me habría marchado», dice el director de Las noches de Tefía.

La intención de Miguel del Arco, de hecho, era espantar a los de Buendía «relatándoles con todo detalle mi idea, convencido de que nadie iba a producir aquello desde que se leyeran la primera línea del guion, pero Sonia Martínez, que es la jefa, me dijo que le interesaba y desde ese momento ha sido compañera y cómplice».

La complicidad canaria

Canarias, un territorio que Del Arco conoce «porque muchas de mis producciones teatrales las he representado en las Islas», explica, también se convirtió a través del trabajo desarrollado por profesionales isleños implicados en el rodaje de Las noches de Tefía, como la directora de producción grancanaria Marta Miró y el equipo humano de empresas del Archipiélago como, entre otras, la ya mencionada Canary Grip Service o Film Production Support, con José Luis Ayra al frente y la ayuda de su compañero Isidro González, en una pieza imprescindible para lograr el éxito de la serie cuya emisión concluye el próximo domingo en Atresplayer con la difusión del sexto y último episodio.

Para regocijo general, por si fuera poco, el proyecto logró esta semana cuatro nominaciones a los Premios Iris, otorgados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en las categorías de Mejor Ficción, Mejor Guión de Ficción, Mejor Producción de Ficción y Mejor Actor Principal para Patrick Criado, que interpreta al personaje de La Vespa, rol importantísimo en el relato a quien en su edad madura da vida José Luis de Madariaga, artista madrileño afincado desde hace años en Canarias, donde ocurren los hechos.

Al principio, sin embargo, el guion de Miguel del Arco iba a transcurrir en Nanclares, «donde también había una sección para vagos, maleantes y homosexuales, pero finalmente me decidí por Tefía», recuerda, «porque me pareció una idea mucho más potente».

«Después fui documentándome y encontré, entre otras cosas, el libro Viaje al centro de la infamia, de Miguel Ángel Sosa Machín, donde aparecían recopilados los pocos testimonios han recogido en torno a todo eso», rememora.

Con el relato armado y la clara disposición de Buendía para embarcarse en el proyecto «tuvimos la suerte de dar con Atresplayer que al ser, creo, una productora más pequeña que por ejemplo Netflix», relata el director de Las noches de Tefía, «es mucho más atrevida, con un punto de compromiso hacia la ficción patria y las formas de hacer», como sucede con las series Veneno o Cardo de la plataforma de streaming. «Buscan una cosa creativa y actoral que les defina y diferencie del resto además de aportarles prestigio; que refleje que tienen algo que decir», asegura Del Arco.

Con Buendía y Atresplayer sumados al proyecto, Miguel ya no tenía escapatoria: Tefía entraba a tope en su vida. Y por lo tanto también debía buscar, precisamente, a quienes dieran vida a los habitantes de un proyecto donde además de interpretar había que bailar y cantar. Ah, y para los presos protagonistas, adelgazar unos 15 kilos. «Pasamos hambre», reconoce Luifer Rodríguez.

Cuenta el director sobre la elección del elenco que Patrick Criado, que interpreta a Manuel Flores La Vespa, respondió con un significativo «¿tú crees?» cuando le ofreció el papel. «Tengo debilidad con todos pero con Patrick no lo dudé», reconoce Del Arco. «Es muy listo y ha creado un personaje muy complicado. Carmen Machi, que ya había trabajado con él, me dijo que era maravilloso, trabajador y libre», confiesa. «No se equivocó» la actriz sobre el actor de 27 años. «La Machi es muy amiga mía», confiesa.

Con acento

Una característica de la producción de Atresplayer es el uso de los acentos en las interpretaciones «porque quería reflejar que a Tefía enviaban presos de todas partes», cuenta el director y guionista.

«Siempre pensé que el personaje de La Vespa era gaditano y también quería que los presos canarios hablaran con el acento de su tierra», explica sobre un generoso gesto para los actores, que se han mostrado encantados, desde Luifer a Ciro Miró, Maykol Hernández u Horacio Colomé, de «poder interpretar» sin ocultar canariedad aunque al final reconocen que se trata de actuar y, por lo tanto, si se tiene que adaptar un acento, se adapta.

Volviendo a cómo en su cabeza tindayeó Miguel del Arco a sus personajes, «Pinito nada tenía que ver con lo que yo tenía en mi mente», dice sobre el rol que interpreta Luifer Rodríguez. «Yo solo contaba con él para el campo de concentración pero me envió una composición fantástica por vídeo que ¡buff!», admite.

«Si tuviera que destacar a alguien del equipo sería precisamente a Luifer», reconoce por su parte Patrick Criado.

«Fue una especie de chamán para todos los que estábamos allí», confiesa sobre la comodidad que Rodríguez propició durante la grabación —la experiencia es un grado—, especialmente en las realizadas en el campo de trabajo entre violaciones, golpes, calor, polvo, hambre, viento... Todo lo hizo un poco más llevadero el bregado actor, el mayor del elenco principal.

Con permiso de José Luis de Madariaga, el único personaje más viejo que Pinito en Las Noches de Tefía es la leprosería de Abades, construida en 1943 y reconvertida para la ficción en el Centro Agrícola Penitenciario de Tefía.

Fue un éxito de la empresa canaria Film Production Support, con José Luis Ayra al frente y su compañero Isidro González, que Tefía no fuese en la serie una cárcel de cartón piedra. Del Arco «al principio no lo veía», reconoce, «porque había estado en Fuerteventura visitando la verdadera cárcel y era mucho más pequeña que el edificio de Abades». Además, los propietarios de los terrenos donde se encuentra la abandonada leprosería «no estaban por colaborar», explican.

El director empieza a ver su ficción transcurrir entre aquellos muros y finalmente José Luis Ayra y Marta Miró logran los permisos de todas las partes. «Nosotros nos encargamos de ofrecer localizaciones, pedimos los permisos a ayuntamientos, cabildos o gobierno, y somos responsables de que todo el resto de equipos puedan trabajar. Controlamos desde que llegue la electricidad al edificio con motores hasta organizar parking, zonas de rodajes, lugares de descanso, mesas para comer, espejos... Y sobre todo dejar aquello igual o mejor de como estaba», cuenta sobre la labor del Film Production Support en Las noches..., tareas que realizaron también en Fast and Furius, Aliados o Tierra de Titanes, gran producción esta repleta de asquerosísimos y crueles monstruos cuyos creadores, sin embargo, se perdieron fichar al actor canario Mingo Ávila interpretando a La Rata en Las noches de Tefía.