Luifer Rodríguez: «Los gestores culturales deben aprovechar esta buena racha para asumir planes a largo plazo en Canarias»

Vive usted un momento profesional muy dulce pero quizá nadie sabe que le llega después de muchos años de durísimo trabajo.

Precisamente le dije a Miguel del Arco, el último día de rodaje de Las Noche de Tefía, que parecía que yo había estado toda la vida trabajando para estar preparado y afrontar este proyecto manteniendo el pulso.

Exacto. Hablamos además de un rodaje de varios meses de duración y por lo que tengo entendido bastante duro.

Es lo más intenso que hecho nunca y además pude parar toda mi vida para concentrarme sólo en eso por una serie de circunstancias. Comenzamos en marzo y acabamos en agosto; cinco meses de ensayos, un largo proceso de cambio físico...

¿La experiencia ha jugado a su favor?

Sí, claro. He tenido la suerte de encontrar este personaje que es radicalmente lo opuesto a mi perfil y si me he sostenido en él yo creo que tiene que ver mucho mi experiencia en el teatro, que te curte a la hora de construir y de compartir con los otros actores. Esta serie en lo visual también tiene mucho de teatro, sobre todo en los cuadros de las escenas del barracón de Tefía, que son muy corales. Era muy importante en la narrativa visual para separar los dos mundos: el de la sala de fiesta Tindaya y el del campo de trabajo.

¿Cree que Hierro ha tenido que ver en esta buena racha para los profesionales canarios de la interpretación?

Hierro ha supuesto sin duda un punto de inflexión; hay un antes y un después tras esa serie porque se demostró que la orquestación, que era canaria en más de un 90% y aunque la serie consiguió muchos premios sobre todo por la interpretación de Candela Peña o Darío Grandineti, por su puesto, nos dio a los canarios seguridad. Permitió demostrar que los actores canarios estamos aquí y tenemos cosas que decir.

Y usted está 'aquí', como dice, desde hace mucho tiempo.

Claro. A ver, y yo no puedo decir que esto de dedicarme a la interpretación era mi sueño de niño porque yo lo que quería de joven era ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, como todos los pibes de la época. Descubrí en el instituto que me gustaba actuar gracias a un profesor de teatro, Carlos Frade, y me fascinó la primera vez que fui al Teatro Pérez Galdós. Estamos hablando de cuando yo tenía 18 años y ahora tengo 56.

Ahora que la gente está acostumbrada al éxito inmediato resulta importante recordar eso, porque esta profesión conlleva muchos sacrificios, muchas subidas y muchas bajadas...

Me atrevería a decir que es usted de las primeras personas en Canarias que se producía sus propios espectáculos.

Es que venimos de una época en la que aquí no había industria; ahora sí hay. Contamos con productoras que están constantemente haciendo cosas pero antes los actores teníamos que buscar la producción y como no te llamaban, porque no había muchos proyectos, pues teníamos que buscarnos nosotros la vida. De ahí surgen lo que llamamos actores autogestionados: trabajas mucho, porque yo ponía desde un filtro a un foco subiéndome a las varas, hasta aprender a producir, aunque debo confesar que yo siempre he sido muy mal productor [risas].

Dice Miguel del Arco que le sorprendió mucho la buena química que existe entre los actores canarios; lo describía como «una relación casi familiar».

Sí. Al no ser aún muchos en relación a lo que puede suceder por ejemplo en Madrid, siempre se da en Canarias la posibilidad de trabajar unos con otros. Hay muy buen rollo. Aquí no se ha metido el veneno ese de los codos en la industria, donde la gente va a lo suyo por destacar haciendo lo que sea. En el Archipiélago se trabaja muy en compañía porque la tendencia es que procedemos del teatro y el teatro aglutina mucho eso bajo el compromiso de compañía; esa sensación de que las cosas salen porque estamos todos, desde los técnicos hasta los actores. Aquí todavía existe la inocencia entre las actrices y los actores de avisarnos cuando surge un casting.

El germen en Canarias de esta buena racha, ¿piensa que surge en el teatro?

Pienso que sí porque el teatro te inculca una manera grupal de entender esta profesión y eso en Canarias se sigue manteniendo.

Creo que, por justicia, si hablamos de intérpretes de las Islas que han abierto hueco a otros actores y actrices canarias en producciones audiovisuales de éxito, hay que mencionar a Mari Carmen Sánchez con su personaje de la estraperlista Candelaria en El tiempo entre costuras.

Que fue otra serie que marcó un antes y un después en lo referente a la ficción nacional, claro. Mari Carmen Sánchez es sin duda de las mejores actrices canarias; para mí es la mejor. Llevamos una carrera conjunta y siempre hemos estado codo a codo. Nos queremos mucho.

¿Le dio alguna recomendación?

Es que el casting para Pinito yo lo preparé con ella. Hay una cosa además que nos hace a los dos bastante gracia porque cuando ella me ve haciendo de Pinito, ella ve a mi madre [carcajadas].

Como no pensé que me fueran a dar ese papel, entre otras cosas porque mi participación como Pinito se iba a limitar únicamente al campo de trabajo de Tefía, pues lo creé junto a ella con absoluta libertad. Posiblemente es una de las cosas con la que Mari y yo más nos hemos reído en nuestra vida mientras lo preparábamos.

Usted hablaba antes de que por fin existe una industria audiovisual canaria y destacaba, asimismo, la importancia de las producciones teatrales del Archipiélago, donde contamos ya incluso con un par de premios MAX de Teatro con Moria, de Mario Vega para Unahoramenos, o la coproducción del Teatro Cuyás y Teatro Lliure de Barcelona del espectáculo 2666. ¿Vamos por buen camino?

Hay un camino andado y evidentemente estamos mejor que antes. Hay una Escuela de Actores en Canarias que ya está consolidada y yo creo que lo más importantes es que ya hay historias planteadas para que sus repartos incluyan a personajes de aquí, que desde mi opinión es un poco de lo que adolecen o adolecían algunos proyectos; guiones donde un canario pueda ser un detective de la policía, una mujer enferma o un abuelo.

En ese sentido también creo que ha sido importante la amplitud del abanico generacional porque ya contamos en las Islas con intérpretes que van desde los más jóvenes hasta quienes tienen 70 u 80 años y son profesionales porque llevan toda la vida actuando. Eso genera profesión.

Y a nivel de las productoras teatrales canarias hay también muchas, como Unahoramenos, Delirium o Clapso, que ya tienen una línea editorial y cuentan con un público fiel. Lo que sí creo es que en el Archipiélago se está abusando mucho de las producciones inmediatas: soy productor, me das el dinero para este proyecto y ya busco yo otra subvención para otro espectáculo.

¿A qué se debe?

Pues a que detrás hay empresarios y empresas que tienen que comer.

Pero estará conmigo en que, en Canarias, sin esa financiación institucional sería imposible levantar proyectos. Por desgracia, nuestra realidad geográfica al tratarse de ocho Islas implica que las productoras no puedan sobrevivir únicamente de vender entradas por los gastos que supone, por ejemplo, hacer temporada viajando con un espectáculo por el Archipiélago debido principalmente a los altos costes de los desplazamientos para trasladar desde escenografías a los elencos y el equipo técnico.

Completamente de acuerdo. Y a eso voy: espero que con los buenos resultados y el buen sabor de boca que están dejando las producciones cinematográficas, televisivas y teatrales llevadas a cabo en Canarias, en las cuales el papel de los profesionales de las Islas no se reduce a una cosa testimonial, los políticos entiendan que se deben asumir planes a largo plazo para que continúe creciendo ese tejido económico, sí, pero sobre todo cultural y de identidad. Hay que incentivar de algún modo la movilidad para que una producción de Gran Canaria o de Tenerife no muera en Gran Canaria o Tenerife; que se pueda viajar con ella a Lanzarote o El Hierro. Tiene que existir una línea de trabajo común para que nos unifiquemos más y suponga también un aliciente a la hora de continuar creando.

¿Pesa en ese sentido la ideología de quienes en cada legislatura gobiernan los ayuntamientos, cabildos o el propio Gobierno regional?

Claro. Pero fíjese que eso, a la hora de apoyar otros sectores como la agricultura, el transporte, el turismo..., no se tiene tanto en cuenta y sin embargo sí ocurre en el ámbito cultural. La cultura debe dejar de ser la maría con la que se consiguen votos para convertirse en una herramienta que genere riqueza y aporte prestigio e identidad.

De nada sirve el éxito que se ha logrado con Las Noches de Tefía o Hierro; con los profesionales canarios trabajando en grandes producciones nacionales e internacionales o recibiendo galardones y nominaciones en importantes premios de teatro si no se abordan esas cuestiones. Sería un error, o al menos yo lo creo así, no aprovechar este momento. Es una pena que al sector nos consulten cada cuatro años sobre qué hay que hacer.

¿Existe en Canarias favoritismo hacia unos profesionales en detrimento de otros dependiendo de quién gobierne?

Sí. Yo mismo he estado vetado por algún gestor cultural porque no pensamos igual.Tras su éxito como Pinito en la serie de AtresPlayer, ¿qué espera del futuro?Esto ya me pilla mayor; no con los pies en la tierra sino enterrados en la arena de la realidad. Pasará lo que tenga que pasar.