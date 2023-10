Jaione Camborda: "Es importante que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo"

De ahí la película y la importancia de que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo

¿Habrá prisión más angustiosa que el cuerpo de una mujer embarazada sin quererlo?

Ahí ahonda la película: en la importancia de que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo.

Ya estoy oyendo a los reaccionarios: «¡Se trata de una vida!».

Sobre eso ya ni discuto: no entiendo cómo esta ideología retrógrada puede tener espacio en la política; pero las mujeres siempre vamos a ejercer ese control sobre nuestro cuerpo, a veces incluso arriesgando la vida.

Las doulas o parteras en la cultura popular ayudaban a nacer y también a morir, eran «acabadoras». ¿Vida y muerte se funden en un parto como en ninguna otra experiencia vital?

Ambos procesos físicos son parecidos. La muerte está en esta película simbolizada por el corno del centeno, un hongo que crece en esta planta y que antiguamente se utilizaba para ayudar a parir y también, para provocar el aborto. Quise que el proceso abortivo estuviera ligado a la naturaleza, y así recuperar la idea animal del ser humano y la condición mamífera de la mujer. Y presentar a la mujer como un espejo en el que se ven las otras, es decir la sororidad o ausencia de otredad.

¿Por qué trasladó la acción a los 70, acaso el aborto clandestino es un drama resuelto?

En absoluto, precisamente quise establecer un diálogo con la actualidad, ahora que cada vez se les da más espacio a voces que quieren imponer un control sobre el cuerpo de la mujer. En la película apenas se ve el cielo, todo sucede a ras de tierra, y así, pasado y presente se diluyen.

Dada la involución de las leyes, ¿no sería más necesario rodar en presente?

La película no nace de una necesidad política, sino de una visión más existencial: el deseo de mostrar la capacidad de la mujer de dar vida y lo que esto conlleva. Hasta ahora los partos habían sido rodados desde una mirada masculina, y yo quise reflejar con más fidelidad la experiencia, que es algo físico y propio de nuestra condición mamífera.

¿Le parece que un hombre está en condiciones de legislar sobre el aborto?

Si se trata de un hombre feminista que realmente sepa ponerse en el lugar de la mujer, de entender y aceptar los derechos de la mujer, podría decir que sí. De momento es a la mujer a quien hay que escuchar y respetar, y hacer entender esto a los políticos.

Hablemos de Jaione Camborda, ¿de dónde sale esta cineasta desconocida, primera mujer en alzarse con la concha de oro en Donosti después de 70 ediciones?

Llegué al cine a través de la fotografía analógica; estudié en Praga, donde me enamoré del cine experimental, y en Múnich; y por azar del amor he acabado en Galicia donde empecé a explorar y donde me dieron la primera oportunidad o apoyo para rodar. Aquí además [Jaione nos habla desde su casa en Santiago de Compostela] encontré una comunidad de creadores, lo que me dio impulso para autoproducir mi primera película, Arima, que tardé 15 años terminar, mientras seguía rodando cortos experimentales. Y esa primera peli me dio la visibilidad suficiente para plantear la siguiente y aumentar la familia productora, añadiendo a las responsables de O que arde y de Alcarrás: juntas tuvimos la fuerza para sacar adelante O corno.

Hija de un médico peruano y una enfermera catalana, estudió en vasco, se formó como cineasta en centro Europa y ahora rueda en gallego y portugués. ¿El arte puede tener fronteras?

No tiene, no, pero se hace desde un lugar y su idiosincrasia. Mi mirada tiene mucho que ver con todo lo que me ha rodeado este tiempo. He tenido la suerte de poder profundizar en el carácter gallego y de aprender su idioma, y así, crear desde lo local con una idea muy transfronteriza.

Siguiendo con la fusión: ¿por qué eligió a una bailarina como protagonista, para una peli en la que apenas se baila tres minutos?

Porque el personaje es muy físico y corporal, necesitaba a alguien que habitara las emociones desde el cuerpo y que tuviera ese componente animal e instintivo. Es una película de silencios, y Janet Novás tiene esa presencia que los llena, y una procedencia gallega que encajaba.

El paisaje y el clima son tan protagonistas en su película como los actores. Esa cierta niebla en la mirada, ¿tiene algo que ver con su trabajo junto al gran artista visual que es Lois Patiño?

El paisaje es algo que se ha explorado mucho en la cinematografía gallega, pero siempre desde perspectivas distintas. Aquí los personajes se funden y son parte del paisaje. En cuanto a Lois (Patiño), sí, he aprendido mucho de todos los compañeros; somos una comunidad, siempre observando, la nuestra y otras latitudes, siempre abiertos.

Jaione, ¿hubo un componente político en esta Concha de Oro?

Eso lo tendría que responder el jurado, pero en principio creo que tiene que ver con lo existencial de la película y con la poética de su lenguaje cinematográfico, que le dan la fuerza.

¿Qué es el love cost?

Así es como llamo yo a las películas como las mías: hechas con mucho amor y muy poco dinero.