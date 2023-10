Presentadora y coach estratégico, natural de Las Palmas de Gran Canaria, comenzó con 18 años en Canal 9 Las Arenas.

¿Preparada para dar la cara junto a Jorge Galván y Carlos Ventura en Enralados?

Nacimos preparados. Creo que acompañar a Jorge cada tarde se puede considerar una necesidad del alma desde nuestro espíritu enralado y enralador.

Necesitamos enralar al público con las locuras que se nos ocurran; ya bastantes cosas serias vivimos.

¿Hay ganas?

Me apetece muchísimo. Tenía ganas de estar en un formato alegre, que nos permita hacer tele para entretener. Creo que esa es la esencia y la magia de la televisión; olvidarte de que estás en el salón de casa por un rato y sentir que estás con esa otra familia, la de la tele…

¿Qué papel tendrán en el programa?

Como novedad, yo no voy a ir vestida de madrina de boda. Por suerte siempre he tenido la confianza de poder permitirme improvisar y ser yo misma en cada proyecto del que he formado parte. Saltar las reglas y sorprender al espectador desde esa energía de ‘vamos a pasarlo bien’ es un regalo.

¿Hay buen contenido digital creado dentro de las Islas?

Los canarios somos muy guasones; eso es un hecho. Creo que sabemos pasarlo bien y nos gusta el contenido que va en esta línea. También creo que estamos más acostumbrados a consumir ‘lo de fuera’. Por eso es bonito que podamos aportar en ese sentido. Romper esa creencia de que lo externo es mejor y empezar a hacer un poco de piña entre nosotros, que nos lo merecemos.

¿Es una apuesta arriesgada de Videre un proyecto como Enralados?

La tele es complicada, por eso cuando no te apasiona, te acaba por cansar. El espectador solo puede ver el fruto del esfuerzo de muchas cabezas pensantes y mil maneras distintas de plantear todo tipo de situaciones, pero ahí reside la magia y quien lo valora, no puede salir jamás. Sí, será trabajoso, pero también divertido y apasionante y lo vamos a pasar genial.