Geografía mítica

Como fuente de inspiración, escribir sobre lo desconocido fue y continúa siendo para los autores un atractivo recurso con el cual enfrentarse a la creación literaria, y la desconocida leyenda del Archipiélago alimentó durante siglos a creadores de la época griega y romana clásica, aunque antes también a fenicios y cartagineses. «El padre Zeus Crónida determinó concederles vida y residencia lejos de los hombres, hacia los confines de la tierra», describía Canarias en el siglo VII a. C. el poeta y filósofo hispano-griego Hesíodo en Los trabajos y los días. «Éstos viven con un corazón exento de dolores en las Islas de los Afortunados, junto al Océano de profundas corrientes», añadía, «héroes felices a los que el campo fértil les producen frutos que germinan tres veces al año, dulces como la miel; allí los bienaventurados de las islas oceánicas son envueltos por brisas». Como él, numerosos poetas y filósofos abordaron en sus textos esta región otorgándole una mítica y utópica existencia envuelta, asimismo, en el poderío físico y militar de quienes la habitaban.

Homero, un siglo antes que su paisano Hesíodo, relató en La Odisea cómo en «la llanura Elisia, al extremo de la tierra», el lugar sagrado en el cual, según la mitología griega, las sombras de los hombres virtuosos y los guerreros heroicos llevaban una existencia dichosa y feliz en medio de paisajes verdes y floridos, «donde está el rubio Radamanto», un hijo de Zeus y Europa a quien representan morando en los Campos Elíseos, nombre con el que se conocía también por entonces al Archipiélago canario en la Grecia clásica, «la vida de los hombres es más cómoda, no hay nevadas y el invierno no es largo; tampoco hay lluvias, sino que Océano deja siempre paso a los soplos de Céfiro», el dios griego del viento del oeste, «que sopla sonoramente para refrescar a los hombres». Islas de los Bienaventurados, Islas Afortunadas o, entre otros, Atlántida son algunos de los apelativos empleados por poetas y filósofos en la antigüedad para referirse a Canarias. Las montañas, flora y fauna características de la especial naturaleza isleña, a la cual se suma la idealizada población aborigen, les proporcionaron mimbres suficientes para engendrar mitos en nuestra región —hay quienes insisten, no obstante, en que dichos textos pueden referirse al resto de archipiélagos de la Macaronesia—, una serie de tópicos, repetidos una y otra vez que, sin apoyo documental serio, suelen iniciarse con el conocimiento homérico canario, pasando por las alusiones previas de los fenicios y cartagineses, concluyendo con las descripciones romanas.

Fue Plinio el Viejo, escritor, historiador, naturalista, filósofo y militar romano, quien en el siglo I d. C. suministra una información más certera sobre Canarias en su Historia Natural dando incluso una situación exacta del Archipiélago así como sus topónimos. «Hay quienes opinan que más allá de éstas [Columnas de Hércules] están las Afortunadas y algunas otras, entre las ‘cuelas’ el mismo Seboso», un geógrafo romano apenas conocido y del que no se conserva su obra, «que expresó también las distancias, asegura que Junonia» —nombre con el cual se referían los romanos en la antigüedad a La Gomera aunque hay quienes defienden que era así como se conocía Lanzarote— «dista de Gades [la actual Cádiz] 750.000 pasos y que a otros tantos en dirección al Ocaso está Pluvialia», escribió Plinio aludiendo a la isla del Hierro en su Historia Natural.

«En los arenales está el monte Atlante», escribió Pomponio sobre el Teide, «sobre las nubes más arriba de lo que la vista alcanza. No solo toca su cumbre las estrellas, sino que las tiene acuestas»

También describió el geógrafo romano Pomponio Mela en su obra Cartografía, en el siglo I d. C., una isla con una gran montaña que algunos estudiosos relacionan con el Teide. «A la vista de estas partes requemadas están las islas, que dicen haber poseído las Hespérides. En los arenales está el monte Atlante, levantándose cerrado y apiñado sobre grande falda, [...] y cuanto más se encumbra, más delgado, el cual para subir sobre las nubes más arriba de lo que la vista puede alcanzar. Se dice que no solo toca con su cumbre el cielo y las estrellas, sino que las tiene acuestas. Contrapuestas están a este monte las Islas Fortunadas».

«Uno de los mitos más famosos y conocidos es el de la Atlántida recogido por el filósofo Platón en sus dos obras Timeo y Critias del siglo IV a.C», explicaba al respecto el historiador Alejandro Luengo en un artículo publicado en LA PROVINCIA en 2019. «El sacerdote e historiador del siglo XVIII José Viera y Clavijo defendía que el origen de Canarias y de su población era el mito de la Atlántida, un tema que también fue debatido por el historiador canario Gregorio Chil y Naranjo, quien no estaba de acuerdo con esa teoría literaria. Se supone que este mito hablaba de una gran isla de características continentales conectada con otra que fue hundida, y Canarias, Cabo Verde, Madeira, Islas Salvajes y Azores son los restos de aquella gran civilización».

Desde que San Borondón era un inmenso animal marino, de ahí su difícil localización, hasta que las Islas son restos de la Atlántida o e lugar en el cual se localiza el Jardín de las Hespérides donde los dioses descansan, Canarias es para los clásicos un territorio de pura leyenda

Como no podía ser de otro modo, también inspiró a los autores clásicos la misteriosa isla de San Borondón, la cual mencionaban Plinio o Ptolomeo en sus escritos bajo el nombre de Aprositus, es decir, la Inaccesible. Después fue conocida como Non Trubada o Encubierta y, por último, San Borondón, cuyo origen está vinculado a la leyenda del monje San Brendán o Brandán (484-577 d. C.), religioso y navegante irlandés que pasó siete años buscando en el Atlántico dicho pedazo de tierra: después de muchas aventuras, llegó junto a su tripulación a una isla llena de árboles y otro tipo de vegetación en la cual desembarcaron. Celebraron misa y, de pronto, el firme empezó a moverse. «Se trataba de una gigantesca criatura marina», escribirían después distintos autores sobre ese fabuloso acontecimiento que en aquella época amplificó en los textos antiguos la ya de por sí legendaria y utópica historia de Canarias.

Islas de los Bienaventurados

Mapa antiguo de las Islas Canarias. / La Provincia

El concepto de Islas de los Bienaventurados es uno de los temas mitológicos que más conexión han tenido con el Archipiélago, ya que la denominación de Islas Afortunadas, aún vigente, procede de él. La primera aparición en la literatura occidental de la idea de unas «islas dichosas, felices o afortunadas» en las que residen héroes o almas tiene lugar hacia la segunda mitad del siglo VIII a. C. en Los trabajos y los días, de Hesíodo. Después de Hesíodo son numerosísimos los autores que nos hablan de personajes que residen en estas islas: Platón, Apolodoro, Eurípides... Hacia el siglo V a.C. se opera en Grecia un cambio de perspectiva en relación con el tema: tiene lugar una nueva concepción sobre la vida en el Más Allá. Se introduce como novedad la idea de que después de muerte hay premios y castigos: éstos por transgredir las leyes divinas, aquellos basados en la idea de la transmigración de almas y sus sucesivas purificaciones, lo que podría llevar a vivir en unas Islas de los Bienaventurados. Ahora no se trata de héroes vivos, sino de personas después de su muerte.

Al igual que el mito de los Campos Elíseos, el de las Islas de los Bienaventurados desarrolla también el motivo del locus amoenus, como puede apreciarse en Hesíodo. Precisamente la descripción física de estas islas, con insistencia en los aspectos naturales, será una de las notas distintivas de las Islas de los Bienaventurados frente a los Campos Elíseos. Las características de la región son su clima de eterna primavera, extraordinaria riqueza forestal, gran fertilidad natural, enorme riqueza animal, superabundancia de aguas, gran cantidad de minerales, una vida sin fatigas ni trabajos, exenta de enfermedades y de la vejez a veces con elementos extraordinarios como ríos de leche o cosechas de pan.

Islas Afortunadas

Islas Afortunadas. / La Provincia

Hay algunos autores, en especial latinos, que citan unas islas atlánticas, geográficamente situadas frente a la actual Mauritania, o a largo de la costa occidental africana, que con cierta probabilidad puede referirse a cualquiera de los archipiélagos atlánticos, como las Azores, Madeira, Canarias, Salvajes o Cabo Verde. Cualquiera de ellas, y algunas no citadas, podría corresponder a las antiguas Islas Afortunadas citadas de las fuentes antiguas. El primer texto antiguo, y el más importante, y que con toda seguridad habla de nuestras islas con la denominación de Afortunadas, es el de Plinio en su Historia Natural. En él se mencionan algunas de ellas bajo los nombres de Junonía (La Gomera o Lanzarote); Pluvialia (El Hierro); Ninguaria (Tenerife) y Canaria (Gran Canaria).

También es necesario incluir la posibilidad de que personajes de la historia hayan podido venir por estos parajes, entre los cuales se menciona especialmente al almirante cartaginés Hannón, que hacia el 460 a.C. habría realizado un periplo por la costa atlántica africana; al romano Sertorio, que quiso retirarse a un lugar donde pudiera vivir en paz, lejos de las guerras civiles, y las expediciones de Juba, rey de Mauritania.

La Atlántida

Imagen Nemo y Aronnax ante las ruinas de la Atlántida. Veinte mil leguas de viaje submarino. / La Provincia

Es un tema muy discutido y popular, ya que tiene como contenido la ancestral aspiración de la humanidad a una tierra más feliz. Posiblemente no haya una leyenda más misteriosa y romántica a la vez que haya seducido la imaginación de tantas generaciones de hombres como la Atlántida. Es una leyenda que cuenta con casi veinticuatro siglos de existencia porque las primeras noticias de ella nos las ofrece Platón que nos habla de una gran isla llamada Atlántida, más grande que Asia y Libia juntas, situada al otro lado de las Columnas de Hércules, habitada por un pueblo poderoso y guerrero, que en un momento dado invadió Europa y fue derrotado por los griegos al mando de los atenienses. Luego la isla desapareció como consecuencia de un gran seísmo y fue tragada por el mar.

La teoría de la localización en el Atlántico ha sido sustentada con geólogos eminentes, quienes han dado el nombre de la Atlántida a un hipotético continente que en sus tiempos habría ocupado el Atlántico Norte del que quedarían como testigos las islas Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Esta teoría se apoya en la naturaleza de los sedimentos paleozoicos y en la distribución geográfica de los animales y plantas actuales y extinguidas. Han sido también muchos los historiadores canarios que han creído en una Atlántida canaria aunque la verdad es que sólo se trata de un mito.

Jardín de las Hespérides y Jardín de las Delicias

Hércules entre llamas amasando el túmulo de Pirene, 1908 1909. Museo Nestor / La Provincia

Se conoce con el nombre de Hespérides a las descendientes de Héspero, el lucero vespertino, por lo que su nombre viene a significar «las Occidentales». En la mitología griega aparecen sobre todo como cuidadoras del famoso Jardín de las Hespérides. En definitiva, se trata de uno de tantos jardines míticos que podemos encontrar en la literatura antigua, y sobre todo, el llamado Jardín de las Delicias. Desde los poemas de Homero encontramos en Grecia una tradición ininterrumpida referida a este tipo de jardines: hay toda una larga tradición de jardines de dioses, de musas... en la que hay que enmarcar el Jardín de las Hespérides. Se trata de un jardín de los dioses, muy ligado a las bodas de Zeus y Hera, donde se encuentran las manzanas de oro, custodiadas por unas ninfas y un dragón, y donde se localiza también un árbol de la vida. Este jardín aparece en uno de los Doce Trabajos de Hércules, a quien se le encomendó ir a buscar las manzanas del Jardín de las Hespérides. Asociado con este mito suele aparecer el de Atlas (hermano de Héspero). Los griegos y romanos siempre conocieron mal la montaña africana que hoy conocernos corno Atlas. Se suele relacionar a Atlas con Occidente. Lo único que se puede decir de la localización de las Hespérides es que se trata de una de las islas del Océano Atlántico, situadas frente a la costa Occidental de África, pero de difícil identificación, ya que pueden referirse a cualquiera de las islas de esta parte atlántica que se conoce hoy como Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias, Salvajes, Cabo Verde, ...). Este tema junto con el de la Atlántida, es uno de los que más se han puesto en conexión con Canarias. Los argumentos que se esgrimen son siempre los mismos: identificación del Atlas con el Teide, equiparación de las Hespérides con unas supuestas islas, así llamadas, en el Océano Atlántico; localización del famoso jardín en alguno de los valles canarios, casi siempre en la Orotava; identificación de las míticas manzanas con algún fruto de estas tierras, como los nísperos...

