Gonzalo Ramírez: «El vestuario de ‘Disco, Ibiza, Locomía’ te lo daba casi todo»

El actor Gonzalo Ramírez debutó en la pequeña pantalla con 15 años en Amar es para siempre de RTVE, y ha participado en series exitosas como Física o Química o Aída, entre otras. Amante del séptimo arte, del teatro, de la literatura y de la enseñanza, ya que no solo es actor, sino también filólogo hispánico y profesor de secundaria en IES José Arencibia Gil de Telde. Especializado en Literatura y Cine contemporáneo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a sus últimos éxitos, destaca por sus papeles en la serie de Zorro (Amazon Prime), dirigido por Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría. Actualmente, está inmerso en un proyecto que se rodará en el verano de 2024 llamado No me mires, cuya dirección correrá a cargo de Miriam García sobre una idea original de Raquel Holgado.

¿Cuándo y cómo le llega la propuesta de participar en el largometraje 'Disco, Ibiza, Locomía'?

Mis repres siempre me mandan correos cuando un director o directora de casting se interesa en mi perfil y me propone para un personaje. Fue en febrero del año pasado cuando me avisaron de que querían verme. Hice la prueba y me olvidé completamente de ella. Fue una de esas pruebas que hice y no le di mil vueltas como suelo hacerlo con otras, que sales y piensas continuamente en si te van a seleccionar o no. Cuando me llegó la llamada de nuevo de mi representante con el sí definitivo, me pilló totalmente por sorpresa. Me acuerdo perfectamente porque justo me iba unos días a descansar a Fuerteventura y estaba en el Fred Olsen desde Gran Canaria. Es gracioso, porque, entre la emoción y los nervios de que iba rodar mi primera peli con actores de la talla de Alberto Ammann, Blanca Suárez o Jaime Lorente, y el traqueteo del barco, acabé, mareadísimo, vomitando durante el trayecto. Fue horrible, pero en el fondo estaba muy contento.

¿Qué rol interpreta y cómo transcurrió el rodaje? ¿Muy largo?

Interpreto el personaje de Gard Passchier, uno de los fundadores del grupo Locomía. Es el único extranjero del grupo y fue muy importante porque fue el que dio ese nombre tan peculiar a la banda y también fue el creador del logo. Entre ensayos y rodaje estuvimos un total de cuatro meses. No fue excesivamente largo, pero sí muy intenso desde principio a fin. Fueron muchas sesiones de rodaje de noche y siempre cuesta más, pero fue una experiencia maravillosa, a pesar de que ninguno del elenco éramos bailarines profesionales y fue un auténtico reto aprender a bailar como lo hacían ellos con esos abanicos tan grandes. Lo cierto es que los coreógrafos, Toni Espinosa y Miguel Mateos, tuvieron muchísima paciencia con nosotros.

Imagino que el vestuario ha sido clave en esta producción. ¿Es así?

En esta producción, el vestuario te lo da casi todo. Me vestía y ya estaba totalmente dentro del personaje. Desde el primer momento, cuando iba a las pruebas de vestuario, disfrutaba como un niño pequeño. Me divertí mucho viendo el proceso de confección tanto de los trajes, como de los zapatos de punta. Lo que luego no pensé es en cómo me adaptaría para llevar a cabo los bailes que estábamos ensayando en chándal con el vestuario oficial del personaje.

Formó parte también de la teleserie 'Zorro', grabada en parte en Canarias. ¿Qué supuso aquel trabajo?

Trabajar en Zorro fue un preludio a lo que luego me vino meses después con Disco, Ibiza, Locomía. Fue el impulso definitivo para creer definitivamente que mi oficio es este. Rodar Zorro no fue un trabajo fácil de hacer y me puse a prueba. Además, trabajando con Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría, directores de la serie, aprendí muchísimo. Después de la experiencia de Zorro, acabé con la sensación de querer comerme el mundo, y algo tuve que transmitir en el casting de Disco, Ibiza, Locomía, que me seleccionaron casi al mes de terminar la serie. Me pilló en un momento en el que estaba muy preparado mental y físicamente.

Buena parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en Canarias. ¿Viven un buen momento las Islas en materia audiovisual?

Definitivamente, sí. En estos últimos años, las Islas están siendo testigos de producciones no solo nacionales, sino internacionales, muy potentes. El crecimiento de tanto equipos técnicos como artísticos está en auge y espero que no se detenga. Canarias tiene un potencial enorme para poder convertirse en un escenario cinematográfico a nivel mundial y espero que se aproveche la oportunidad para seguir rodando aquí. Tanto es así que me he embarcado en la aventura de crear mi propia productora Rocamarina Films. Con ella, ofrecemos un servicio muy demandado por actores canarios para poder grabar escenas de cine que les permitan ser seleccionados en otras producciones audiovisuales.

Apoya mucho los cortometrajes. ¿Se les da el valor que merecen si entendemos que esas obras suelen ser el germen donde crecen los grandes directores del futuro?

Absolutamente. Es un formato donde todos los campos que se dedican al cine pueden perfeccionar su arte, desarrollar su voz creativa y establecer su estilo distintivo. Así que, sí, es fundamental reconocer y valorar el papel que desempeñan los cortometrajes en el panorama cinematográfico. Además, con la aparición de las plataformas de streaming y la facilidad de distribución en línea, los cortometrajes han experimentado un renacimiento en términos de accesibilidad, visibilidad y calidad. Ahora, estos trabajos pueden alcanzar a un público más diverso y amplio en cuestión de minutos, lo que antes era impensable para muchos cineastas independientes.

¿Cuándo le nace a usted el gusanillo de la interpretación?

Desde muy pequeño. Soy un soñador desde que tengo uso de razón y siempre me he montado mis películas y utilizado mi imaginación para salir del paso. Era un poco rebelde de pequeño, muy inquieto. Desde que me enteré de que podía utilizar mis habilidades para convertirlo en un oficio, siempre me ha interesado la interpretación. Y, bueno, desde los 9 años he hecho teatro y mis padres ya me llevaban a castings.

¿Había tradición cultural en casa o es un verso suelto de la familia?

En absoluto. Me considero la oveja negra de la familia. No he tenido ningún familiar cercano relacionado con la interpretación. Pero tengo la suerte de que, tanto mis padres, como mis hermanos me han apoyado en todo lo que me he propuesto, así que me considero muy afortunado.

¿Pendiente de algún proyecto?

Afortunadamente, sí. Estamos en ensayos para una película que vamos a rodar en Madrid a partir de julio, dirigida por Miriam García. Esta va a ser la primera peli que dirige después de tanto tiempo trabajando como guionista de Amar es para siempre y ahora ha dado este gran paso. Le estoy muy agradecido por darme un protagónico junto a Raquel Holgado y Abdelatif Hwidar.

