Ensayo sobre la composición de las máquinas

«¡Ojalá que nuestra Nación vea algún día reunidas todas las máquinas que necesita para trabajar con solidez y economía en los Caminos y Canales, y para obrar en las artes con perfección y prontitud, haciendo con la población actual la misma obra que haría con un número de habitantes veinte veces mayor!» (Agustín de Betancourt y Molina).

Los esfuerzos de los ilustrados españoles por afrontar el retraso científico y tecnológico del país les llevaron a tomar importantes iniciativas, entre las que destaca el envío de pensionados a Francia para formarse en las nuevas escuelas y adquirir conocimientos tecnológicos que pudieran ser difundidos posteriormente.

Entre quienes fueron enviados destaca el tinerfeño Agustín de Betancourt y Molina (1758-1824). Su perfil ilustrado ha sido analizado en numerosas publicaciones. Nos centraremos en sus aportaciones al nacimiento de la Teoría de Máquinas y Mecanismos (TMM).

Los aspectos concretos que muestran el importante papel de Betancourt y sus colaboradores en el nacimiento de la nueva ciencia son dos:

1– La publicación del Essai sur la composition des machines et méchanismes (1808), escrito junto con José María de Lanz (1764-1839) y unánimemente reconocido como primer tratado moderno de máquinas y primer libro que contiene una propuesta de clasificación de mecanismos basada en criterios de transformación de movimiento.

El ‘Essai sur la composition des machines’ de José María de Lanz y Betancourt tuvo ediciones en francés, inglés y alemán y ninguna en castellano

2– La Mémoire sur une machine à vapeur à double effet, presentada por Betancourt a la Academia de Ciencias francesa en 1789 y que incluye un estudio de las dimensiones del paralelogramo articulado, utilizado en el guiado rectilíneo del eje del pistón, que puede ser considerado uno de los primeros planteamientos del problema de síntesis dimensional de mecanismos. La información de Betancourt permitió la difusión de la máquina de vapor de doble efecto en el continente europeo.

Aportación del ‘Essai’ en la clasificación de mecanismos

En el año 1808 se publicó el Essai sur la composition des machines de Lanz y Betancourt. Ya el título marcaba una diferencia sustancial respecto a estudios anteriores: habla de composición de las máquinas, es decir, fija el análisis no tanto en la máquina cuanto en sus mecanismos.

El libro viene acompañado del primer programa del Curso Elemental de Máquinas, desarrollado en la École Polytechnique y que impartió Jean Nicolas Pierre Hachette (1769-1834), discípulo de Monge. En ese programa se informa de los pasos iniciales que se dieron en la creación del curso de máquinas. Monge propuso dedicar dos meses del primer año de estudios a la descripción de elementos de máquinas, introduciendo un nuevo planteamiento en su estudio: las máquinas son combinaciones de elementos que tienen por finalidad transformar los movimientos.

La obra, unánimemente reconocida como el primer tratado moderno de máquinas, incluye una clasificación de mecanismos basada en el movimiento

En el Journal de l’École, Monge expuso sus ideas:

«Las fuerzas de la naturaleza a disposición del hombre tienen tres elementos distintos: la masa, la velocidad y la dirección del movimiento. Difícilmente los tres elementos de las fuerzas de que se trata tienen las cualidades que convienen al fin propuesto; y el objeto principal de las máquinas es convertir las fuerzas disponibles en otras en las que estos elementos sean de tal naturaleza que produzcan el efecto deseado. Cada máquina se compone de varias partes elementales, cada una con un fin particular que puede ser alcanzado de varias maneras diferentes según las circunstancias. La enumeración de todas las formas en que es posible cambiar los elementos de las fuerzas y la descripción de los diferentes medios de producir el mismo cambio en diferentes circunstancias, deben ofrecer a los operarios los mayores recursos para toda clase de trabajos».

El Consejo de Instrucción de l’École, según consta en la introducción del Essai, afirmó respecto a la publicación del libro: «Tal es el sistema según el cual el señor Hachette había comenzado el cuadro adjunto de las máquinas elementales, cuando tuvo conocimiento de que los señores Lanz y Betancourt habían elaborado un trabajo semejante de acuerdo con el mismo plan. El Consejo de Instrucción, basado en el informe de los señores Monge y Hachette, propuso al señor Gobernador que ordenara la impresión, a cargo de la Escuela, del resultado del trabajo de los señores Lanz y Betancourt (comisionados por el gobierno español)».

La importancia del Essai y su difusión a lo largo de la primera mitad del siglo XIX viene refrendada por sus numerosas ediciones: tres en francés (1808, 1819 y 1840), dos en inglés (Analytical essay on the construction of machines, en 1820 y 1822), una en alemán (Versuch über Zusammensetzung der Maschinen von Lanz und Betancourt, en 1829). Sorprendentemente, no hubo ninguna edición en castellano. Ya comenzaba a gestarse aquel «que inventen ellos».

