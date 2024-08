Testigos de una historia con final feliz.

Canarias tiene un nuevo e incondicional amigo en Ucrania. Se llama Sergei Yevtushenko, tiene 23 años y cuando comenzó la invasión Rusa a su país se alistó en el Ejército sin tener en cuenta sus nulos conocimientos militares: luchar por su Nación le parecía más importante a quien hasta ese momento era un universitario más de Económicas. Diez días después del inicio de la guerra, en febrero de 2022, la familia del joven pierde todo tipo de contacto con él. Ni tan siquiera sabían la zona donde estaba destinado, incertidumbre a la que se sumaron las versiones contradictorias recabadas por sus progenitores a quienes, oficialmente, les aseguraban que Sergei murió en una emboscada de las fuerzas de Putin mientras algún soldado ucraniano mantenía que sobrevivió al ataque pero fue capturado por las tropas rusas y estaba preso. A esa versión decidió aferrararse su padre, Yaroslav, para entre bombardeos emprender la búsqueda del joven en un país devastado, descubriendo primero que el cadáver identificado como el de Sergei no era el de su hijo; y, después, que efectivamente el chico estaba prisionero.

El destino quiso que Andrés Gutiérrez, fotógrafo de El Día enviado a cubrir el conflicto, se cruzara en la vida de Yaroslav, encuentro del cual surge el reportaje publicado el 12 de marzo de 2023 en El Dominical de la provincia y El Día sobre el rastreo y los posteriores intentos infructuosos que, para liberar al chaval, llevaba a cabo este padre coraje. Desesperado, le dio igual incluso que fueran dos periódicos editados a más de 6.200 kilómetros de Ucrania donde, pidiendo ayuda, se relatase su atormentado periplo, una pesadilla con final feliz porque Sergei y Yaroslav a las 9.48 horas del pasado 25 de junio pudieron fundirse en un abrazo. Al día siguiente del deseado encuentro recibía Andrés Gutiérrez en su teléfono móvil la foto de Sergei sujetando entre sus manos las páginas publicadas en los dos diarios canarios.

«¡Ese fue el día más feliz de mi vida!» Quien hace esta afirmación es Yaroslav Yevtushenko, de 51 años, natural de Kharkiv y, además de padre de Sergei, el otro gran protagonista del reportaje que con el título de La otra guerra de Yaroslav se publicó aquel domingo de hace dieciséis meses. «Extrañándolo durante dos años y cuatro meses, aquel día» del encuentro «estaba más feliz que nunca», reconoce, «aunque ahora es cuando me doy cuenta de lo cansado que estoy» después de ese período de tensa espera.

El intercambio de prisioneros tuvo lugar en la región de Sumy, localizada al noreste de Ucrania justo en la frontera con Rusia. «Era como la mitad del Sergei que vimos la última vez antes de todo esto», confiesa Yaroslav. «Una persona que no reconocimos en el vídeo filmado durante el proceso de intercambio». El padre del joven condujo durante horas hasta llegar al centro de rehabilitación donde fue trasladado Sergei «para someterse a un examen médico por razones de emergencia».

«Por ahora está bien», dice sobre el muchacho. «Pero, claro, bien si eso se aplica a una persona que pasó dos años y cuatro meses en la peor prisión del mundo», asegura sobre un cautiverio que califica de «pesadilla».

«Sobre esa época nos cuenta que sufrió torturas permanentes o que algunos muchachos, compañeros suyos, morían a causa de esas practicas», una situación agravada por la escasez «de comida y sin apoyo médico. Cuando la Cruz Roja se acercaba a ellos durante su cautiverio, dijeron que estaban bien pero ahora también sabemos que es lo que deben afirmar porque si se quejan y los observadores de Cruz Roja no se los creen, los prisioneros velven a ser torturados». En ese sentido también afirma que «recibieron alguna ayuda de la organización humanitaria pero sólo les entregaban el 10%; el resto lo robaron los guardias de la prisión».

«Nos ha dicho demasiadas cosas», admite el papá de Sergei. «Creo que ese es un asunto que usted y él podrían tratar en una entrevista porque, como imagina, no fue un buen momento ni para él vivirlo ni para mí escucharle dar tantos detalles de ese período, pero mi hijo es una persona especial, para mí él es el mejor. De hecho», abunda , «es la única persona que en las imágenes sonrió durante el proceso de intercambio», dice orgulloso Yaroslav. «Sergei está en proceso de asimilar y obtener mucha información que se había perdido durante esos dos años en los cuales se han producido infinidad de cambios en nuestro país y en todo el mundo. Tambien entre todos nosotros y soy el más indicado para afirmarlo», reconoce.

Yelena, la madre de Sergei, tardó un poco más en abrazar a su vástago. «Ella estaba en una base militar del Reino Unido y acudió una semana después pues las instalaciones británicas están lejos y estuvo dos días viajando hasta llegar donde Sergei estaba. Pasó dos días sin separarse de él», explica Yaroslav.

Cuando el pasado año se publicaba en los periódicos canarios de Prensa Ibérica la dramática y desesperada búsqueda de Sergei, su padre lamentó el poco apoyo que las autoridades de Ucrania le estaban prestando para hallar al joven. «No puedo quejarme porque, al final, sí que me dieron la mejor noticia posible: su regreso. Brindan un apoyo impresionante a las personas que regresan apoyando con dinero y medicinas así como con ayuda psicológica», repasa en clave positiva y, también, siendo consciente de que en aquellos primeros días y meses de la invasión rusa el caos en un país hasta ese momento próspero hacía imposible llevar a cabo cualquier gestión, menos aún cuando se trataba de un asunto individual en una nación donde 31.000 personas han perdido ya la vida.

Testigos de una historia con final feliz. / Andrés Gutiérrez

Yaroslav admite que desde el inicio de la contienda, en febrero de 2022, hasta la actualidad «la situación aquí está mucho mejor porque, gracias a todos los países que apoyan a Ucrania, y entre ellos está España, hoy en día podemos defender nuestro país mucho mejor. Sergei», prosigue, «desaperece solo unas semanas después del inicio de la invasión», rememora sobre ese país que recorrió para tratar de localizar a su hijo de norte a sur entre bombardeos y ciudades destruidas, incluso arriesgando su vida. «Se quedó impresionado», responde cuando se le interroga por la reacción que tuvo Sergei al conocer la peligrosa aventura protagonizada por su progenitor. «Le impresionó cuánta gente lo buscaba y lo que hacían por hallarlo. Entienda que en la prisión no tenían acceso a información salvo las noticias de la propaganda televisiva rusa por lo tanto, no había forma de obtener noticias que no hubieran sido filtradas por el ex KGB además de que tenían que ver la televisión todos los días permaneciendo en la postura de rodillas dobladas durante aproximadamente dos horas... Él», insiste, «está muy impresionado por lo que hemos hecho», acciones entre las que por sus resultados cabe reseñar las citas de Yaroslav

con militares compañeros de su hijo, conversaciones con mandos ucranianos e incluso sus contactos secretos con soldados rusos dispuestos a dejarse sobornar a cambio de información. Así logró este padre tener acceso a varios grupos de Telegram donde los rusos hacen propaganda y, en ocasiones, presumen de sus éxitos publicando fotos de los muertos o los prisioneros entre las cuales, un día, Yaroslavl descubre a Sergei. Y aquella vez no había duda: «aquel sí era mi niño», relataba en el reportaje de marzo de 2023.

¿Le sorprendió a Sergei que dos diarios canarios, la provincia y El Día, se interesaran por contar su historia pese a los más de 6.200 kilómetros que separan las Islas de Járkov? Me imagino que ni siquiera sabía dónde están las Islas.

El joven, relata su padre, sigue sorprendido ante la gesta de Yaroslav para localizarlo y, también, por las muestras de apoyo que recibió de medio mundo

«Viajaba mucho antes de la guerra pero nunca visitó Canarias, igual que yo. En Ucrania se conoce a sus Islas como un paraíso pero él no esperaba que la gente de allí empatizara con su situación. Esto es increíble», dice agradecido.

Cuenta además que, aunque «nadie me informó» cree que haber relatado en la prensa española su relato «estoy seguro», dice, «de que algo nos ayudó». reflexiona, no obstante, del «riesgo» que supone publicar en Ucrania informaciones sobre la búsqueda de un determinado prisionero porque ese interés puede tornarse en contra del reo.

«Hay muchísimas razones por las que nuestro gobierno y nuestros medios de comunicación no informan al público de los nombres de las personas encarceladas por el Ejército ruso ya que le puede generar problemas y causarles incluso más torturas», explica sobre el hecho de que La otra guerra de Yaroslav fuese mencionado por medios afines a Zelensky. No lo sé pero cuando una persona aparece en las noticias suele costar más que entren en el proceso de intercambio».

Testigos de una historia con final feliz. / Andrés Gutiérrez

Cuando se le interroga a Yaroslav acerca de la impresión que a Sergei le ha causado comprobar los devastadores efectos de la guerra en Kharkiv, su lugar de residencia, contesta que al menos el joven se libró durante su encarcelamiento de sufrir «los días en que la ciudad era bombardeada diariamente cientos de veces. Ahora está limpia y mucho mejor que cuando la vio antes de su captura». Además, debido «a las mentiras que lanzaba la propaganda rusa diciéndole que Kharkiv estaba ocupada, su sensación es mucho mejor». Los planes de Sergei, a día de hoy, pasan por descansar, ver a familiares y amigos de todo el mundo «y, luego, pensar qué hacer en el futuro». Sobre si volverá a incorporarse al Ejército dice que «decidirá más tarde, cuando vuelva totalmente a la realidad. Durante todo el tiempo que estuvo allí solo vio a prisioneros y verdugos. Ni siquiera chicas», confiesa risueño, «así que tiene algunas cosas que hacer antes de decidir».

«¡Estaríamos encantados de visitar Canarias!», asegura al preguntarle si aceptarían una invitación para conocer el Archipielago. «Seguro que lo haré lo antes posible porque ahora tengo ahí un buen amigo», concluye en referencia a Andrés Gutiérrez, el fotógrafo que entre bombardeos, emboscadas y escombros y sin dejar de realizar su trabajo tuvo la sensibilidad suficiente para desviar la mirada del visor de su cámara y atender la desesperada petición de ayuda de este padre coraje, un término que desconocía pero con el cual se identifica cuando se le explica su significado. «Pues creo que un poco sí lo soy», se despide.

