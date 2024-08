GO, el tablero que puso en su sitio a los humanos

En una escena de la película Una mente maravillosa, el biopic que sigue la vida azarosa del brillante y esquizofrénico matemático John Forbes Nash, encarnado por Russell Crowe, un compañero de Princeton lo reta a jugar al go, ese juego de piedras que se desarrolla en un tablero de 19x19 casillas y en el que solo hay que poner en sus intersecciones piezas blancas o negras para intentar ocupar el mayor terreno en ese pequeño campo de batalla de madera y ganar la partida.

El juego puede parecer muy fácil y sus reglas lo son, pero es tal el número de posibilidades matemáticas abiertas al colocar una piedra que la cifra resultante es inconcebible para un humano. A eso se añade que al go no suele ganar quien calcula más, sino quien tiene la mejor intuición, por eso el genio matemático de Nash se estrella contra el juego en ese momento de la película.

El go, de origen chino, pero practicado también en Japón y Corea, nació hace más de 2.500 años al mismo tiempo que la silla, el ábaco, el rollo de papiro impreso y las pirámides de Guiza, y es el juego más antiguo que existe, mucho más incluso que el ajedrez, y aunque periódicamente se tienen noticias de él en Occidente, donde no es tan popular, acompañando a algún filme o novela como sinónimo de complejidad matemática, aún es un gran desconocido por aquí. Los nobles de la antigüedad china consideraban el go como una de las cuatro artes esenciales junto a la música, la caligrafía y el dibujo.

La última visita del juego a nuestro imaginario vino de la mano del que ha sido uno de los libros estrella de este año, MANIAC, la novela en la que el escritor chileno Benjamín Labatut ha descrito el tránsito de la ciencia desde los albores de una física y una matemática puestas al servicio del poder destructivo nazi que desembocó en otra destrucción no menos impactante en el caso de la bomba atómica. Labatut sigue en su novela la trayectoria del matemático húngaro John Von Neumann -hay lectores en las redes que aseguran preferir el libro de Labatut al oscarizado filme Oppenheimer-, padre de la computación y creador de una máquina seminal que con los años acabaría concretándose en Alpha Go, la Inteligencia Artificial creada por la británica Deep Mind, que en el 2016 venció al campeón coreano de Go Lee Sedol, aunque en una de las cinco partidas éste hizo historia al batir a su rival tras un movimiento, el legendario 78, al que la IA no supo responder.

El duelo entre ambos es el último y definitivo gran pulso de la máquina contra el ser humano a través de un juego que hasta aquel momento se consideraba imbatible para un ordenador -al ajedrez ya había vencido en 1996, es decir 20 años antes, frente a Kaspárov-. El duelo fue mayúsculo y vertiginoso como mostró la clarificadora exposición IA: Inteligencia Artificial que incluía imágenes de AlphaGo, de Greg Kohs, el documental canónico sobre aquel hito que también puede verse en YouTube.

El certificado que otorgó la más alta distinción a la IA aseguraba que AlphaGo «se había esforzado por dominar los fundamentos taoístas del juego» y había alcanzado un nivel «cercano a la divinidad». Llevábamos miles de años jugando al go y solo entonces, gracias a una máquina, nos dimos cuenta de la insondabilidad del juego. Apenas sabíamos nada de él.

«Nivel Dios»

Al igual que los programadores de AlphaGo, jugadores amateurs, que apenas conocían las reglas básicas del juego, Labatut confiesa que no sabe jugar al go, pero eso no le exime de detectar dónde está el «milagro», como él lo califica: «Tú a un software le puedes enseñar las reglas del ajedrez y por mero calculo matemático este puede llegar a vencer al mejor jugador. Pero en el go, donde los contrincantes aseguran colocar la piedra dejándose llevar por el sentimiento, había que actuar de forma radicalmente distinta. Así que se enseñó a la máquina a jugar a base de introducir 500.000 partidas de amateurs, lo que le proporcionó una especie de sentido común, y luego le pusieron a jugar contra sí misma. El resultado es un algoritmo de nuestro inconsciente. Más tarde eliminaron el sentido común, es decir le quitaron la humanidad y los sistemas derivados de AlphaGo se volvieron sobrehumanos, nivel Dios».

No es extraño que el go sea fuente inagotable de metáforas. Sirve para ilustrar el carácter del jugador, y los especialistas son capaces de interpretar un sentido estético y poético en cada jugada. Y como se ha visto, también se ha utilizado, como instrumento para buscar a Dios. Hacerlo mediante el cálculo matemático es ya un tropo literario de primer orden. Ordenar el caos como forma de atisbar la divinidad es lo que busca el matemático protagonista de la película Pi (1998), la ópera prima de Darren Aronofsky, a quien su profesor intenta desanimar en ese empeño gracias a un tablero de go, al que define como «un microsistema del universo» que parece sencillo y ordenado, pero que en realidad, con partidas que son como copos de nieve «no hay dos iguales», es un sistema complejo y confuso.

En la literatura universal

También puede ser un juego para extraterrestres. Edward Lasker, maestro de ajedrez alemán emigrado a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y uno de los pocos practicantes occidentales del Go de principios del siglo XX, comparó las reglas barrocas del ajedrez, que «solo podían haber sido creadas por humanos», con las del go, «tan elegantes, orgánicas y rigurosamente lógicas que si existieran otras formas de vida en otra parte del universo seguro que jugarían al go». Algo de eso debió de pensar Ursula K. Le Guin cuando en su imaginario planeta Invierno, poblado por hermafroditas mutantes de su imprescindible novela La mano izquierda de la oscuridad, trasladó allí el juego. Un juego, que por otra parte, ha sido una presencia continuada en el género de ciencia ficción, por su cualidad extremadamente especulativa y así lo encontramos en El atlas de las nubes, de David Mitchell, y en El zoo de papel, del sinoestadounidense Ken Liu, sin olvidarnos de la saga La rueda del tiempo iniciada por Robert Jordan y culminada por Brandon Sanderson.

El go aparece como un entretenimiento cotidiano y habitual en toda la literatura oriental. Pero quizá el libro que más atención le ha prestado sea El maestro de Go, del premio Nobel japonés Yasunari Kawabata, crónica novelada de 1951 que sigue la agónica partida a lo largo de medio año en la que el veterano jugador Honinbo Shusai perdió frente al joven aspirante Kitani Minoru en 1938.

Tampoco olvidemos a Jorge Luis Borges. Gran amante de la literatura nipona, el argentino visitó por primera vez en los años 70 el país admirado desde que, de niño, se había enamorado de una pantalla japonesa que había en la casa familiar. De aquel viaje surgió, El Go, uno de los poemas que integran La cifra, libro en el que el autor supo captar su trascendencia.

