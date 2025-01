El niño que todo lo consigue en la tierra de Elfidio

Dice el refranero que no hay peor ciego que el que no quiere ver, algo que trasladado al universo musical made in Canarias sucede entre aquellos que se empecinan en negar lo logrado por el cantante y compositor grancanario Quevedo quien en la última edición de los Grammys Latinos figuró entre las primeras actuaciones de una gala con millones de fans en todo el mundo.

El mismo año en el cual el intérprete de Buenas Noches, su último disco, reaparece por sorpresa el 29 de octubre en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria para lanzar mundialmente su tema Duro y que volvió a llenar el seis de diciembre el Gran Canaria Arena en un concierto multitudinario con motivo de su 23º cumpleaños, la isla de Tenerife se rinde a Elfidio Alonso, historiador, fundador de Los Sabandeños y un personaje imprescindible sin el cual no se podría entender el desarrollo de la música en el Archipiélago y que conocemos desde sus orígenes gracias a su aportación investigadora aunque hay que lamentar la nula importancia que ha recibido el 50º aniversario de la maravillosa y controvertida Cantata del Mencey Loco, obra firmada mano a mano entre Elfidio y Ramón Gil.

En mayo y con la dirección artística de Israel Reyes y coreógrafos canarios subía Nebulossa al escenario de la ciudad sueca de Malmö que acogió el Festival de Eurovisión con el tema Zorra.

Lleno absoluto en las actuaciones de artistas internacionales como Marc Anthony, Ed Sheeran, Robin Williams, Maná, Mika y Jay Wheeler en las Islas

Antes de pasar a enumerar las exitosas actuaciones en el Archipiélago de numerosos artistas internacionales, se antoja emocionante que Joaquín Sabina haya decidido iniciar su gira de despedida en Canarias.

Estopa y Aitana también recalaron este verano en las Islas con sendos conciertos aunque lo realmente reseñable de 2024 ha sido la lista de estrellas mundiales que han actuado en el Archipiélago empezando por el regreso, en junio, de Marc Anthony a Siete Palmas; la locura generada ese mismo mes con el concierto de Ed Sheeran en Santa Cruz; Robin Williams moviendo el esqueleto en el Granca Fest un día antes que los Maná tomaran el mismo escenario; la actuación del cantante y compositor británico Mika en la capital tinerfeña o la entrega del puertorriqueño Jay Wheeler en Telde.

No obstante, para los amantes del cancaneo televisivo mundial este año queda en el recuerdo por la presencia en diciembre de Sarah Jessica Parker, la Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York en La Laguna para rodar un spot que en breve será difundido a nivel internacional.

