Barbie Belingo: Icónica y empadronada

A través de sus paisajes naturales y sus pintorescos rincones urbanos, Canarias puede presumir de haber fidelizado a una de las mayores celebridades del planeta; icono pop, referente de la moda, representante del empoderamiento femenino y, ocasionalmente, exitosa actriz global quien en 2015 comenzó un flirteo con las Islas que una década más tarde se ha consolidado como una relación estable. De origen estadounidense, tiene 65 años y se llama Barbara Millicent Roberts aunque en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife, la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, la plaza de la iglesia de La Candelaria, en La Oliva, o la avenida de Los Balcones en Santa Cruz de La Palma, algunos de los lugares del Archipiélago que ha transitado la turista a lo largo de diez años, la conocen por el diminutivo con el cual esta icónica mujer de puro plástico y 29 centímetros de altura se ha colado en más de mil millones de hogares de todo el planeta: Barbie.

En ese belingo viajero de Barbie por nuestra región nada han tenido que ver ni Promotur ni Turismo de las Islas Canarias. Todo se debe a la pasión de Santiago Suárez Encinoso, docente grancanario de Educación Primaria en Fuerteventura además de coleccionista y creador de contenidos quien «con una foto en el jardín de casa, sin mayor pretensión que sacar la muñeca de su caja y divertirme», recuerda, activa el día 19 de febrero de 2015 el turisteo canario de Barbie en el perfil @dollslostinparadise de Instagram.

«Sin ser del todo consciente, se convirtió en una forma de compartir mi pasión por las muñecas de manera más pública. En ese momento», admite, «no estaba seguro de cuánta gente podría estar interesada en ver algo tan específico como las aventuras de una muñeca en diferentes lugares del mundo, principalmente en el Archipiélago, pero me motivaba la idea de crear una comunidad que compartiera esa misma fascinación por la muñeca y todo lo que representa».

Barbie paseando por la avenida de Los balcones, en La Palma. / @dollslostinparadise

La afición al universo Barbie de Suárez Encinoso nace cuando era niño. «Veía estas muñecas en las estanterías de las tiendas como un juguete hermoso, lleno de belleza, y quería jugar con ellas. Afortunadamente, mi madre me las compraba y yo me entretenía con ellas en casa».

Aquel chiquillo que se divertía con muñecas va dándose cuenta con el paso del tiempo de que aquellas figuras «no eran solo juguetes sino verdaderas piezas de arte donde se refleja la evolución de la moda, la cultura y la sociedad. ¡Es un icono!», destaca, una reflexión que supuso el punto de partida de su faceta coleccionista «reuniendo diferentes ediciones, explorando su historia y sus diversas representaciones. Empecé a compartir esta pasión en las redes sociales para conectar con otras personas que compartieran ese amor por Barbie y su universo. Así nació @dollslostinparadise, un espacio donde celebramos no solo las muñecas, sino todo lo que simbolizan: empoderamiento, imaginación y creatividad», dice este canario.

Santiago Suárez Encinoso confiesa que «desde el principio, la aceptación fue sorprendentemente positiva. A medida que fui publicando contenido, la gente comenzó a interactuar con mis fotos, comentando sobre cada lugar que visitaba con la muñeca», un recorrido que sólo en Canarias ha llevado a Barbie desde Betancuria, en Fuerteventura, pasando los paisajes volcánicos de Lanzarote, la belleza de La Palma, el Teide en Tenerife, la urbe de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el parque de Garajonay en La Gomera, entre otros lugares, unas Islas que según este coleccionista «son un paraíso», consideración de la cual surge el nombre @dolls lostinparadise -muñecas perdidas en el paraíso, en su traducción al español- que ha dado a su perfil.

Este barbitrote turístico incluye también Madrid, Galicia, Toledo o, por citar algún destino más dentro de España, la bellísima Segovia, aunque la mítica estadounidense comercializada por Mattel se ha dejado ver asimismo en Francia, desde París a Toulouse, pasando por Le Mont Sain Michel, así como en Portugal e Islandia.

La idea de fotografiar a Barbie en los lugares donde viaja le surge al docente de 39 años «de mi deseo de darle un toque único y personal a las fotos. Siempre me ha fascinado cómo una muñeca tan icónica y versátil como Barbie puede integrarse perfectamente en escenarios del mundo real, desde paisajes urbanos hasta paisajes naturales. Me di cuenta de que la fotografía de Barbie no solo es una manera divertida de capturar momentos sino también una forma creativa de contar historias. Además, viajar me permite descubrir nuevos lugares y culturas, y pensé que sería una manera genial de combinar mi amor por los viajes con mi afición por la muñeca. Es como una aventura constante, donde cada nuevo destino ofrece un contexto diferente. Mostrarla en estos lugares», prosigue argumentando, «me da la oportunidad de compartir tanto la belleza de esos lugares como la capacidad de la muñeca para adaptarse a cualquier entorno, reflejando la idea de que siempre podemos encontrar nuestro paradise donde sea que estemos porque además cada lugar es una nueva oportunidad para capturar fotos que no solo celebran los destinos, sino también la diversidad y la moda», añade.

La muñeca en la majorera playa de Corralejo. / @dollslostinparadise

Cuidados hasta el último detalle, los outfits que Barbie luce en las imágenes recogidas en @dollslostinparadise llaman la atención. «Le dedico bastante tiempo porque no solo está la parte de las fotos y los viajes, sino también por todo lo que involucra la creación del contenido, como la ropa, el estilismo de la muñeca. Cada detalle importa para dar un toque único y auténtico a las escenas que comparto, así que el tiempo invertido en la planificación y ejecución de cada post es considerable. En cuanto a la ropa, busco en redes a diseñadores independientes que compartan la visión creativa que tengo de la moda. Me gusta mucho experimentar con estilos que van desde lo más clásico y elegante hasta lo más moderno o incluso», admite, «lo bohemio, dependiendo del destino o el tema del contenido. El proceso de crear el estilismo es casi tan importante como la foto en sí, porque no solo se trata de vestir a la muñeca, sino de contar una historia a través de su look. Algunas veces personalizo y adapto ropa que compro o intercambió con otros coleccionistas, y otras veces busco piezas únicas hechas a mano, que me permitan darle ese toque especial. Me encanta explorar diferentes estilos y épocas de la moda para vestirla, lo que me da mucha libertad creativa. En resumen, ¡sí!, dedico mucho tiempo a todo lo que involucra el contenido, desde los viajes y las localizaciones hasta la ropa y los detalles que complementan a la muñeca en cada escenario. Es un proceso muy divertido», dice el coleccionista, «pero también exige paciencia y dedicación para asegurar que cada imagen sea lo más visualmente atractiva y creativa posible».

Siempre Barbie

«Cada muñeca tiene su propio encanto y trae algo único a la mesa», dice Santiago Suárez Encinoso cuando se le pregunta si para el universo Instagram Barbie da más juego que una Nancy o una Monster High o, por ejemplo, si jugar con Barbie resulta más chic que con las otras.

«En mi caso, Barbie fue la primera y la única. ¡Barbie siempre será Barbie! Tiene un toque especial que hace que me inspire más para crear contenido y explorar diferentes historias. Creo que la razón principal es que Barbie ha tenido una evolución tan rica a lo largo de los años, desde ser una simple muñeca hasta convertirse en un icono cultural que representa desde la moda hasta la superación personal. Para mí» la de Mattel «ofrece más juego en el sentido de que tiene una gran versatilidad: puedes vestirla de diferentes maneras, crear escenarios muy diversos para ella, y sus historias han sido reinterpretadas a lo largo de las décadas, adaptándose a tendencias y tiempos. ¡Es como un lienzo en blanco que te permite contar mil historias diferentes!».

Además, para Suárez Encinoso es importante la presencia de la muñeca menudita en el mundo de la moda, el cine, la música «y hasta el empoderamiento femenino la convierte en una muñeca chic por excelencia, capaz de conectar con muchas personas, desde los más jóvenes hasta los coleccionistas adultos. Por otro lado, muñecas como Nancy y Monster High también tienen su propia magia, pero Barbie tiene un universo mucho más extenso y adaptable. Aunque no se puede negar que Monster High tiene un estilo único y Nancy tiene un toque nostálgico, para mí Barbie sigue siendo la muñeca que ofrece más posibilidades para jugar con la imaginación, la estética y, claro, la chicness que representa. Sin embargo», continúa, «desde hace unos años ha entrado en escena Poppy Parker, una línea de muñecas enfocada un público adulto coleccionista, y debo decir que se ha convertido en la protagonistas de mis publicaciones últimamente. Su expresión, sus estilismos, su mirada… es como una top model en miniatura con la que hago minieditoriales de moda. ¡Me encanta! Cada una de ellas tiene su público y estilo».

Desde el principio, la aceptación fue sorprendentemente positiva. «A medida que fui publicando contenido, la gente comenzó a interactuar con mis fotos, comentando sobre cada lugar que visitaba con la muñeca. Al principio fue una pequeña comunidad de seguidores que también coleccionaban muñecas o tenían una conexión emocional con Barbie desde su infancia, pero después», continúa el docente, «fue creciendo, ya que a mucha gente le gustaba la idea de mezclar el coleccionismo con los viajes, los estilismos y las historias creativas».

Santiago Suárez Encinoso. / @dollslostinparadise

Así fue como conoció el maravilloso trabajo de otros artistas como Julio Vicente Artiles o Edelmo. «Lo más bonito de esta experiencia», admite, «ha sido ver cómo la cuenta ha evolucionado, creando una especie de familia virtual de fanáticos que comparten la misma pasión, me dan ideas para nuevas fotos y se sienten identificados con la visión que tengo de Barbie. Es increíble cómo algo tan sencillo como una muñeca puede conectar a personas de todas partes del mundo», añade en referencia a algunos de los países con mayor presencia en su cuenta que además de España incluye Francia, Estados Unidos, México, Brasil e Italia.

Suárez Encinoso enumera qué feedback recibe de sus seguidores, «muchísimos comentarios positivos y creativos lo que realmente hace que la experiencia de compartir mis fotos sea tan especial». «Me mandan mensajes mostrando admiración por la creatividad: Muchos seguidores me dicen que les encanta cómo integro la muñeca en lugares tan diversos y originales. Les emociona ver cómo la muñeca cobra vida en escenarios de todo el mundo, desde la playa hasta paisajes urbanos o rurales. Algunos incluso preguntan si es Photoshop. Otros», prosigue, «muestran nostalgia y recuerdos de infancia. Me comentan que ver las fotos les trae recuerdos muy especiales de su infancia, y me dicen que gracias a mi cuenta han vuelto a reconectar con su amor por las muñecas así como hay quien valora que las fotos tienen una estética muy cuidada, que la combinación de la muñeca, su estilismo y los paisajes crea una atmósfera única. Algunos incluso se sienten inspirados para mejorar sus propias fotos o explorar nuevas formas de capturar su colección».

El coleccionista establecido en la isla de Fuerteventura destaca asimismo la importancia de «la comunidad y el sentido de pertenencia». «Algunos seguidores expresan lo agradecidos que están por haber encontrado un lugar donde pueden compartir su amor por las muñecas, ya sea por nostalgia, coleccionismo o simplemente por diversión. Es muy bonito ver cómo se ha formado una comunidad activa que comparte consejos, experiencias y hasta intercambia muñecas», responde antes de reseñar, por último, «el hecho de que sea un hombre sacando fotos a muñecas por ahí ya es casi un acto de activismo, de visibilidad. Mi cuenta ayuda a mandar el mensaje de que no debemos adoctrinar a los niños y niñas, que los juguetes, al igual que los colores, no tienen género, y que cada uno juegue con lo que le haga feliz».

No oculta Santiago que ya hay instagramers que viajan con perros, otros con peluches y hasta quien se lleva su muñeca fetiche sexual a restaurantes Michelin. «Lo que hago no es nada nuevo, ya lo hacía Amélie Poulain con el gnomo de jardín que tenía su padre. En redes sociales hay muchísima gente que saca fotos a muñecas, muñecos, peluches, playmobils, legos… es una fuente de inspiración constante. Me inspiro ahí, de artistas, de otros fotógrafos, de las revistas de moda, de los editoriales, de los paisajes, de nuestras islas, de la música… Me fijo en todo», asegura.

«La verdad es que, aunque la idea de encontrarle una pareja a la muñeca podría ser divertida, ella es tan fabulosa y empoderada que no necesita a nadie para ser increíble», responde Suárez Encinoso cuando se le pregunta si no se ha planteado buscarle a Barbie un o una acompañante para sus canarismos viajeros.

«Ella es la líder de sus propias aventuras y no tiene que compartir su protagonismo con nadie. Además, al llevarla a tantos lugares y mostrarla en situaciones tan diversas, la idea es que ella siga siendo una viajera solitaria, disfrutando de la vida por sí misma, explorando el mundo y viviendo experiencias únicas. Quiero que mis seguidores vean en ella a una figura que se siente completa y feliz estando consigo misma», dice rotundo. «Claro, eso no significa que en futuras aventuras podría explorar otras historias o agregar personajes que la acompañen. Tal vez podría ser una amiga que la acompañe en algún destino o algún compañero de viaje que se cruce en su camino, pero siempre respetando su esencia como una mujer autónoma, fuerte y capaz de todo».

