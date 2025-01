Carlos Fernández: «Somos los únicos que seguimos desde los 80»

¿Qué estaba haciendo antes de que su hermano Julio comprara Filmax en 1987 y comenzara a trabajar con él como su segundo de a bordo?

Mi viaje con mi hermano Julio empezó antes, él comenzó con el audiovisual, con la empresa Ivex de distribución de vídeo, en 1983 y yo a partir de 1984. Había estudiado un año de Ingeniería Industrial y luego me pasé a Empresariales. Venía a Barcelona los veranos y cuando vi lo que estaba moviendo mi hermano —había comprado un catálogo enorme de vídeos en un momento de auge de los videoclubs— le propuse montar una delegación en Galicia. Aquello iba como un tiro, vendíamos mucho y cobrábamos pronto, así que mi hermano decidió abrir delegaciones por toda España y, pasado un tiempo, como la delegación de Cataluña no iba muy bien, me propone venirme. Empezamos a ganar mucho dinero, yo mismo me asustaba, y me doy cuenta de que así no iba a terminar la carrera, así que me vuelvo a Galicia, acabo mis estudios y empiezo a trabajar en Bankinter en Lugo hasta que vuelvo con mi hermano y ya entro como segundo de él en Filmax. Así hemos estado hasta 2010, año en que hicimos el relevo generacional y yo paso a ser CEO.

¿Cómo era la empresa que adquirieron y cómo es hoy en día?

Filmax nace en 1953 y aunque había funcionado también como productora, cuando mi hermano la compra en 1987 por tres mil euros básicamente eran vendedores de vídeo que ellos mismos fabricaban. Comenzamos con una ilusión tremenda con el proyecto de llevar películas al cine en un momento en que las salas funcionaban muy bien. Hoy es una empresa completamente distinta: seguimos distribuyendo cine, pero también producimos películas, series, televisión, documentales, y ahora estamos abriendo dos líneas de negocio: una para atraer a España producciones de series y otra de entretenimiento, de programas que tengas que ver en el momento. Está sucediendo que las televisiones tradicionales funcionan cada vez como plataformas y las plataformas empiezan a hacer programas para cautivar al espectador y hacerle que tenga que enchufarse en el momento que se está haciendo el programa. Volviendo a la pregunta inicial, la Filmax de 1987 era muy cerrada, nos creíamos muy buenos y nos mirábamos al ombligo, hoy es una empresa abierta al mercado, muy amiga de otros productores, los que en teoría tendrían que ser nuestros competidores son nuestros aliados. Estamos distribuyendo una parte importante del cine español de otros productores en España y vendemos sus películas internacionalmente. Eso exige tener una relación cercana, ayudarles a que sus proyectos crezcan y hacerles de recaudadores de los ingresos de sus producciones; en unos casos coproducimos, en otros adquirimos los derechos y a su vez les ayudamos en la promoción, lo que nos genera una relación con el talento y nos abre puertas de futuro.

En todos esos años han producido más de un centenar de películas, ¿cuáles le vienen a la mente porque hayan marcado un hito o porque le toquen la fibra sentimental?

La primera película que estrenamos en cines distribuida por nosotros fue El cuarto protocolo, basada en un libro de Frederic Froshy y con Michael Caine de protagonista. Sobre 1997 decidimos producir y la primera película nuestra fue A tres bandas (1998), estábamos aprendiendo. La primera que dio un tirón fuerte fue Manolito Gafotas (1999) y la que marca un cambio importante es Los sin nombre (1999), con la que acercamos a la productora a Jaume Balagueró, un director con mucho talento con el que hemos hecho después bastantes películas, y la cual precisamente ahora estamos convirtiendo en serie, para Movistar en España y para Disney en Latinoamérica. Tengo muy marcada El Lobo (2004), fuimos muy atrevidos en hacer esa película en un momento en que aún estaba complicada la situación en el País Vasco, tuvimos el respaldo de Mediaset y El Mundo, lo que nos permitió tener más cobertura. También marcaron hitos REC (2007) y, acercándonos más en el tiempo, No matarás (2020), por la que a Mario Casas le dieron un Goya y en la que incorporamos a Milena Smit, que luego fue con Almodóvar, y El maestro que prometió el mar (2023), que nos ha dado muchas alegrías a nivel internacional y ahora está funcionando muy bien en Italia y en Australia. No me puedo olvidar de The way (2010), dirigida por Emilio Estévez y protagonizada por Charlie Sheen, que enseñó el trabajo nuestro con Galicia en un momento complicado para la empresa.

¿Cómo se olfatea un éxito?

Podría decir mil cosas, pero nosotros tenemos que creer que hay un negocio detrás. Normalmente tenemos una orientación muy marcada hacia el mercado, hacia la cuenta de resultados. Tiene que despertarte emocionalmente algo y luego tenemos que ser capaces de que esto que nosotros pensamos se valide con el mercado para así poder hacer preventas y financiarnos.

Han traído a España películas oscarizadas antes de lograr la estatuilla. ¿Cómo seleccionan el cine que van a distribuir?

Esto es un tema de pasión, cuando el equipo que se dedica a esto detecta que hay algo que entusiasma salta para que nos metamos y nos la jugamos. Recuerdo perfectamente cuando compramos Million Dollar Baby, producida por una compañía con la que teníamos una relación de cierta estabilidad —le habíamos distribuido Underworld y Otoño en Nueva York—, En ese momento a Clint Eastwood no le produce la Warner porque no le querían hacer el seguro de buen fin, tenía su lógica por ser un director mayor y una protagonista de color y boxeadora. Nos pasó lo mismo con Slumdog Millionarie. Como distribuidores, también me marcaron otras películas como Tomates verdes fritos, con las que prácticamente nos estábamos jugando el último euro que nos quedaba.

Supongo que también ha tenido fracasos. ¿Cómo los ha gestionado?

He vivido momentos muy difíciles, de todas las distribuidoras que existían en 1987, la única que sigue estrenando películas y la dirige la misma gente en el mismo sitio somos nosotros. He vivido dos crisis muy fuertes: una en el 90-91, en que yo estaba en una segunda línea, que fue una crisis de crecimiento, y otra en 2010, donde teníamos todas la cartas para desaparecer, lo mas fácil hubiese sido tirar la toalla y empezar de cero, y seguramente que hoy tendría más dinero, pero no te podría mirar de frente. Es el momento en que la piratería se dispara, estábamos facturando unos 30 millones de euros en vídeo y en dos o tres años pasas a dos o tres millones. Coincide que en televisión nace La Sexta y Cuatro, no había mercado publicitario para alimentar todo el sector y se les ocurre la idea de quitar la publicidad de TVE, que era quien estaba comprando derechos a los productores independientes. Es cuando mi hermano se retira y yo me quedo al frente, pillé el toro por los cuernos, pasamos de ser 200 personas a quedarnos 40 y no tuvimos ningún problema de magistratura, reestructuramos la deuda y tuvimos que seguir dando confianza tanto a nuestro equipo como a los socios, clientes y proveedores. Esa ha sido la clave de estar aquí con ilusión y ganas.

En ese momento también abandonan su área de negocio de las salas de cine. ¿Qué futuro les augura?

Creo que hay cines para largo, aunque no para todas las salas. Hay que ofrecerle al espectador experiencias para que prefiera ver una película en el cine y no en su casa. Y eso se hace generando un fenómeno alrededor de la película que cree la necesidad, o bien de verla ya para comentarla al día siguiente en el trabajo en lugar de esperar a que llegue a la plataforma, o que sea un evento con la presencia de actores, por ejemplo. Una película estrenada en cines tiene una partida de nacimiento que no tiene la que se estrena en televisión o en plataformas. Y luego hay el público que sigue prefiriendo ir a los cines a ver la película en una pantalla gigante.

Los éxitos de una saga de cine La historia de Filmax, una de las marcas audiovisuales españolas más longevas, es la de un labrador gallego nacido en 1947, Julio Fernández, que abandonó con 14 años su aldea natal y fue a labrarse un futuro en Barcelona. Tras trabajar en varios empleos y establecerse en el sector inmobiliario, alguien le habló de la oportunidad de negocio que suponía el mundo del vídeo y se lanzó a distribuir películas por los videoclubes de buena parte de España con su empresa, Ivex. Años después, en 1987, adquiere la empresa Filmax, una distribuidora de películas que había sido fundada en 1953 por un empresario de origen judío. En 2010 el patriarca se retira y deja la compañía en manos de su hermano Carlos, compañero de viaje en esa aventura empresarial y hoy director general de la empresa, acompañado de su sobrina Laura, directora ejecutiva. Con sede en Barcelona, esta empresa familiar, que cuenta también con socios minoritarios aúna todas las áreas del proceso fílmico: desde la idea hasta la exhibición, pasando por la producción, la distribución y las ventas internacionales. Desde 1987, Filmax ha distribuido más de cien largometrajes, películas premiadas, aclamadas y proyectadas internacionalmente, como El maquinista, El perfume, la saga de terror (REC), Transsiberian, The way, Mientras duermes, 100 metros, Musa, No matarás, Pan de limón con semillas de amapola, El maestro que prometió el mar y El salto. Como distribuidora de peliculas nacionales e internacionales, ha traído a España títulos de gran éxito de público y crítica, como las oscarizadas Slumdog Millionaire o Million Dollar Baby, la gran triunfadora en los Goya 2016 Truman, La mejor oferta, Loving Pablo, El fotógrafo de Mauthausen, La boda de Rosa y Sentimental. En el campo televisivo, bajo el sello Filmax se han producido varias series, como Sé quien eres, Todos mienten, Citas Barcelona, Días de Navidad y Selftape, entre otras, y en el apartado de películas de animación ha estrenado títulos como Copito de Nieve, El Cid: la leyenda o La gallina Turuleca. | Ana Rodríguez

