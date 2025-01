Sabrosura onírica

No sabemos si poseen certificado de manipuladores de alimentos o si sus carnés de gruistas están en regla. Por no saber ni tan siquiera conocemos si ya se benefician de la reducción de la jornada laboral pero, francamente, muchos terrícolas cambiarían la habitual monotonía de sus puestos de trabajo para enrolarse, al menos por unas horas, entre la plantilla de operarios que curra en las últimas piezas creadas mediante Inteligencia Artificial por el canario Juan Pablo Jiménez Domínguez donde darle a un filet mignon su punto justo de cocinado, el aderezo a un huevo frito, la presentación de un plato de arroz con pollo en salsa o preparar una ración de sushi o sashimi se muestran como tareas llevadas a cabo por entregados —y diminutos— profesionales con sumo mimo.

Con el mensaje de «la alimentación se construye», este vídeo de Jiménez Domínguez ha acumulado en sólo 12 días más de 490.000 me gusta y recibido casi 4.350 comentarios en los cuales, empleando el español, el inglés o el francés, usuarios de países tan variados como España, México, Brasil, EEUU, Argentina e incluso diversas naciones de Asia y África alaban el trabajo de este joven psicólogo de Las Palmas de Gran Canaria a quien la Inteligencia Artificial cautivó en diciembre de 2023.

Cuando Juan Pablo Jiménez Domínguez inicia dicha actividad «estaba terminando mis estudios del máster de psicología y es en ese momento cuando empiezo a colgar imágenes e historias creadas con IA a TikTok. Meses después», prosigue, «comienzo a subir contenido a Instagram y es cuando veo que las cuentas crecen mucho el momento en el que decido tomármelo más en serio y decido grabarme con el objetivo de crear esos vídeos» tanto para Instagram, TikTok y Facebook como luego para YouTube.

«Al principio no tenía claro qué tipo de contenido subir a mis perfiles en redes sociales», confiesa el creador de contenido en RRSS y, asimismo, responsable de la aplicación de la Inteligencia Artificial en el Laboratorio Human XR Lab de la Universidad del Atlántico Medio.

«Tenía que aprender a manejarme con las IA’s que en ese momento había pero luego», dice, «el proceso ha fluido de forma muy natural y he ido pasando de un tipo de contenido a otro, según me sienta más cómodo y se ajuste más a lo que quiero mostrar. Ahora quiero centrarme en desarrollar nuevos vídeos más elaborados de los que he mostrado hasta el momento para compartir con la gente no solo la obra en sí, sino el proceso creativo y el conocimiento en este campo».

«Yo he ido cambiando mi opinión y siento que seguiré haciéndolo», responde Juan Pablo cuando se le interroga sobre las posiciones enfrentadas entre los detractores y quienes defienden las posibilidades que en el ámbito de la creación artística ofrece la Inteligencia Artificial. «Al principio compartía más esa limitación a la capacidad creativa de las personas, y creo que hasta cierto punto es capaz de hacerlo. Sin embargo, cuando usas estas herramientas te das cuenta de su capacidad para traspasar las limitaciones técnicas que la mayoría tenemos a muchos niveles», admite el canario.

«Creo que muchos de nosotros no desarrollamos habilidades artísticas por nuestra incapacidad para plasmar nuestras ideas ya sea por no saber dibujar o pintar; no tener los medios y el tiempo para aprender a usar una cámara profesional de fotografía o vídeo o, por ejemplo, no tener la capacidad técnica y económica para llevar a cabo producciones audiovisuales», argumenta Jiménez Domínguez antes de añadir que «si bien tener estas habilidades te distingue del resto y te hace crear obras únicas y personales, el no tenerlas te frena en seco y te impide seguir desarrollando esa creatividad que todos expresamos en mayor medida cuando somos pequeños. Es ahí donde veo el potencial de la IA para democratizar el desarrollo de la creatividad y ayudar a las personas a no desconectarse de esa parte creativa que tienen dentro además de, como digo, superar las barreras económicas, técnicas y de tiempo que impiden desarrollar una idea o proyecto».

En sus perfiles, donde firma como @pabloprompt, Pablo Jiménez echa mano de sus referentes, tanto reales -la cultura egipcia o su manera singular de abordar la fauna- como ficticios -desde los minions a Pokemon-, para elaborar sus piezas. «El proceso creativo», relata, «puede empezar desde una ocurrencia que se dé por mera casualidad o inspiración hasta una sugerencia de alguna persona cercana, o incluso por una búsqueda activa que haga por redes o por las webs de los modelos de generación de imágenes y vídeo, donde los usuarios comparten sus creaciones y esto permite ver las obras de la comunidad con sus respectivos prompts» que son las indicaciones que le damos a la IA para crear las imágenes o los vídeos. «En cualquier caso», dice, «siempre intento crear piezas con las que me sienta cómodo para compartir en mis redes, ya que así puedo, posteriormente, mostrar el proceso de creación y contribuir al aprendizaje de todas las personas interesadas en aprender»

Alimentos IA

Acerca de la creación de las obras donde aborda la fabricación de alimentos que ilustran tanto la portada del Dominical como estas páginas, hay que reseñar la colaboración de Hugo Jiménez Domínguez -@hugojido-, hermano de Pablo, un tándem tan brillante como delicado a la hora de trabajar dicha serie de contenidos realizados mediante la IA.

«Él, aparte de ser entrenador personal y tener un gimnasio propio en Lomo Los Frailes, el Cosmos Fitness, también ofrece servicios de nutrición y dietética por lo que quisimos hacer publicaciones mezclando la IA y la nutrición. Lo bueno de la herramienta es que podemos embellecer con ella casi cualquier profesión o actividad sin necesidad de tener amplios conocimientos en programación, edición de vídeo, audiovisuales, etcétera», explica Pablo, quien cuenta que se inspira en «lo que veo que más gusta, en especial los vídeos originales que tengan una temática o concepto que la gente identifique rápido».

El grancanario destaca también como dato curioso «que en mis cuentas de YouTube, Instagram y TikTok hay una importante brecha de género. Creo que es necesario destacar este punto», reivindica, «no tanto por tomar medidas que intenten acercar estos nuevos avances tecnológicos a las mujeres ya que en mi opinión esto no suele funcionar sino para que sean ellas las que tomen conciencia de la posición que, por uno u otro motivo, tienen en la sociedad y que las está alejando de un sector y una tecnología que está cambiando el mundo y que va a ser extremadamente necesario dominar. Esto último, por supuesto, es aplicable a toda persona que no esté familiarizada en usar esta tecnología o que ni siquiera le interese hacerlo por el motivo que sea», defiende.

Pablo Jiménez Domínguez abunda sobre el tema: «Cuando conoces los procesos, las herramientas de IA y los truquitos para combinar unas con otras, crearlas es relativamente rápido. En unas pocas horas puedes tener un vídeo muy bueno. En otras ocasiones, eso sí, hacer algo realmente elaborado que dure varios minutos, puede llevar días. Pero en cualquier caso, los tiempos son muy inferiores a los empleados con métodos más tradicionales».

Volviendo al asunto de los defensores y detractores de la Inteligencia Artificial, Jiménez se muestra «totalmente en contra de las posiciones que quieren dictar sentencia con algo que está empezando a desarrollarse, más cuando uno puede ver paralelismos con la aparición de tecnologías como la fotografía, algo que fue muy criticado en su momento y que se ha asentado como un arte más. No digo que esto último vaya a pasar igual con la IA, pero no me atrevo a negarlo», concluye este creativo psicólogo.

«Tan espectacular como preocupante» Graduado en Psicología por la UNED, Juan Pablo Jiménez Domínguez cursó luego un máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Atlántico Medio en Gran Canaria. «Fue en ese momento donde descubrí la Inteligencia Artificial con los primeros modelos de ChatGPT», admite el creador de contenidos con más de 300.000 seguidores en redes sociales. «Empecé a probarla y me quedé asombrado con sus utilidades y potencial. Posteriormente se desarrollaron los primeros modelos para generar imágenes y ahí me enamoré de la capacidad para, a través del lenguaje, plasmar la imaginación en algo visual». A partir de ahí, Pablo ha sido testigo el desarrollo «emocionante» de estas herramientas. «Ver cómo fue y sigue evolucionando todo; cómo se pueden crear piezas visuales y audiovisuales cada vez más atractivas y humanas», reconoce el grancanario quien también destaca «la importancia de formarse en todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial. El crecimiento de esta tecnología es exponencial y nunca se ha visto una evolución tan rápida y con tanto impacto en la sociedad. En poco tiempo será imposible realizar casi cualquier trabajo sin tener conocimientos de IA. Pocos se pueden realizar correctamente a día de hoy sin saber manejarse con internet, pero la IA abarcará muchísimo más que internet. Y no solo afectará a nivel laboral, sino que en lo relacionado con lo audiovisual, los avances son tan espectaculares como preocupantes», puntualiza. | M. A.

