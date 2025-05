La vida sin electricidad

El reciente apagón en España ha hecho que nos demos cuenta de lo mucho que dependemos de la electricidad para llevar una vida normal. Se nos descongela el pollo, nos quedamos sin ducharnos y no podemos salir prácticamente de casa. Todas las comodidades de las que disfrutamos y que nos hacen vivir nuestro día a día olvidando que en algún momento de la historia sobrevivimos perfectamente sin muchos de estos lujos.

Casi nadie imagina su casa sin lavadora, pero nuestras abuelas no las conocieron hasta mediados del siglo XX. De hecho, el oficio de lavandera, conocido ya desde tiempos bíblicos, se desarrolló especialmente durante los siglos XIX y XX y muchos países en vías de desarrollo siguen practicando esta labor. El jabón fue un producto de lujo durante mucho tiempo, los que no podían permitírselo lavaban sus prendas con una mezcla de agua, ceniza y orina.

Los primeros jabones se hicieron a partir de sebo de cabra, pero tiempo después los franceses mejoraron la receta utilizando aceite de oliva en lugar de grasas animales. Las lavadoras manuales llegaron en el siglo XIX, hasta entonces tenían que lavar la ropa en los ríos o lavaderos públicos. La primera lavadora eléctrica la trajo Alva Fisher en 1901.

Al menos no tenían tanta ropa que lavar... la ropa interior no llegó hasta el siglo XIX. La mayoría de las mujeres de occidente no llevaban nada debajo de la falda. La ropa interior como la conocemos es un invento relativamente moderno. En París del siglo XVIII, por ejemplo, solo lo llevaban tres de cada 100 nobles. De hecho, las bragas eran consideradas una prenda usada por prostitutas y mujeres de poca honra.

Otra cosa sorprendentemente moderna son las cerillas, posteriores incluso al primer encendedor automático de mesa que era alimentado con alcohol, creado en 1837.

Fue el químico británico John Walker quien inventó los primeros fósforos en 1827. Su método consistía en la fricción, pero el menor roce los hacía prender, así que se limitó su uso por su peligrosidad. En 1848, el sueco Pasch inventó las cerillas seguras que conocemos ahora y su uso se popularizó en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en las industrias.

Hasta entonces encender las cocinas no era tarea sencilla. Solía usarse una yesca, un material que podía ser un trapo, un trozo de madera seca o similar para hacerlo prender con la chispa del pedernal.

En cuanto al váter no se conoce como tal hasta el siglo XIX cuando se conectaron al alcantarillado.

Durante siglos las personas hicieron sus necesidades en orinales cuyo contenido era volcado por las ventanas al grito de «agua va». Los más pudientes disfrutaron de retretes con pozo negro, pero los barrios más marginales usaban letrinas comunales que debían oler a infierno.

El water closet no surgió hasta 1597, cuando el inglés John Harrington instaló este tipo de inodoro con válvula en el palacio de Isabel I. En 1775 se patentó el váter de cisterna y en 1855 el acta de Salud Pública de Inglaterra obligó a instalar en todos los hogares un inodoro.