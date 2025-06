Maxi Iglesias, actor de 'Matices': «La energía grupal es otro personaje más de la serie»

Sus personajes en Matices lidian con muchos traumas.

Juana Acosta (J.A.): Yo soy Ana Orantes, un personaje inspirado en la primera mujer que denunció un abuso doméstico en España en 1997 y que fue asesinada brutalmente por su marido. Es un homenaje a ella. Es una mujer que vive una situación muy complicada de maltrato físico y psicológico y que termina en esta terapia para ver si consigue recuperar su autoestima. Desde que la vemos al principio de la serie, no puede sostenerle la mirada a nadie y tiene una inseguridad enorme.

Fariba Sheikhan (F.S.): Mi personaje es una cirujana con un pasado también duro, una mujer que ha tenido que luchar por sus sueños. Tiene una vocación muy fuerte que la ha mantenido viva y la ha ayudado a conseguir sus objetivos. Pero un día empieza a tener temblores en las manos que le impiden realizar su trabajo y decide someterse a este proceso psiquiátrico. Es autosuficiente, muy valiente, luchadora, escéptica, pragmática y la que más reticencias tiene a enfrentarse a este tipo de terapia.

Maxi Iglesias (M.I.): El mío es el único que ingresa por amor. Su marido le evidencia que tiene un problema y debe ponerle solución. Entra un poco rebotado y no muy convencido, pero es muy bonita la evolución que tiene dentro de toda esa coraza.

En una serie que habla tanto de psicología, ¿han contado con el asesoramiento de psicólogos?

J.A.: Yo sí que lo necesité para poder imaginar la cabeza de Ana. Tuve conversaciones con amigas psicólogas y psiquiatras. Me ayudaron a entender a Ana, porque es una mujer que está inmersa en un ciclo de violencia y eso hace que baje su autoestima. Pero eso no solo va de la mano del maltrato, sino también de una herida de abandono de su infancia.

F.S.: Yo trabajé con dos coaches, pero desde situaciones imaginarias Luego me parece muy importante el acompañamiento tan fuerte que hemos tenido durante todo el proceso hasta el rodaje, la comunicación con el director, que me ha permitido llegar a conocer mejor el personaje.

M. I.: Yo lo separé de dos maneras. Por un lado la parte individual, porque me encanta la psicología. El personaje está muy asentado en la negación, considera que no tiene ningún problema pero no le queda otra que unirse a la terapia, así que es un trámite. Y luego la energía grupal, que creo que es otro personaje que está en la serie. Porque esa energía colectiva que se da en los espacios en los que estamos todos reunidos te ayuda a meterte en el clima. Me vino muy bien un libro, Dignos de ser humanos. Me lo había leído para un proyecto anterior, pero me vino mejor para este, porque habla de la diferencia de energía en grupos.