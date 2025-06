Reviven al «lobo terrible»

La saga completa de Jurasic Park no consiguió disuadir a los científicos que decidieron reproducir al conocido como «lobo terrible». Este animal se extinguió hace más de 12.000 años y es popular porque fue replicado en la serie Juego de Tronos como un huargo.

Las primeras pruebas para realizar clonaciones datan de 1973, los científicos Boyer y Cohen hicieron sus prácticas con bacterias. Gracias a sus avances, el equipo de Ian Wilmut pudo clonar a Dolly 20 años después, consiguiendo obtener la primera clonación por transferencia nuclear de células somáticas en la historia.

El pasado mes de marzo la empresa biotecnológica estadounidense Colossal Biosciences Inc consiguió crear ratones lanudos a partir del ADN del mamut lanudo. Recientemente, han alcanzado un logro aún mayor trayendo de vuelta este lobo.

Nacieron tres cachorros de esta especie, dos machos de seis meses que se llaman Remus y Romulus haciendo referencia a Rómulo y Remo —los hermanos que, según la mitología, fueron fundadores de Roma y se alimentaron y sobrevivieron gracias a la loba Capitolina— y una hembra de dos meses que se llama Khaleesi.

Según la compañía, el lobo terrible es un 25% más grande que el lobo gris, su pariente vivo más cercano. Cuando crezcan llegarán a pesar cerca de los 65 kilogramos.

Para poder llevar a cabo la clonación se pusieron en contacto con museos en búsqueda del ADN que terminaron extrayendo de un cráneo de 72.000 años de antigüedad y de un diente de 13.000 años de Idaho y Ohio.

Las muestras de ADN modificado fueron implantadas en perros domésticos de razas de gran tamaño. Es importante destacar que no se trata de una clonación ya que el ADN utilizado no procede de una copia exacta de un pariente ya extinto del lobo terrible, sino que es una modificación en el ADN del lobo gris para añadir características propias en el ADN del lobo extinto, por lo que los actuales especímenes no son genéticamente idénticos a las especies extintas, pero si conservan aspectos esenciales. Otro tema interesante es el del comportamiento. No sabemos cómo se relacionó el lobo terrible ni como se comportó, los expertos piensan que al criarlos en cautividad se relacionarán como los lobos actuales, pero es ciertamente una incógnita.

La compañía ha conseguido también clonar al lobo rojo, la especie de lobo más amenazada del mundo, obteniendo con éxito dos camadas. El plan es liberar a estos cachorros en la zona de Carolina del Norte para mejorar la diversidad genética de la población de lobo rojo y evitar así la extinción de la especie.

Sin embargo, en la clonación de lobos Estados Unidos no es el país pionero. En 2022 la empresa biotecnológica china Sinogene consiguió clonar por primera vez un ejemplar de lobo ártico, una especie amenazada. La muestra para la clonación fue sacada del pelaje de una loba canadiense y el ovocito de una perra. La gestación se llevó a cabo en una perra de raza Beagle quien también se encargó de criar a la pequeña loba.