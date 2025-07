Aida Sosa Cáceres: «El ‘skate’ es un deporte bastante libre de estereotipos de género»

Las mujeres se han ganado en Canarias su lugar sobre las pistas de skate del Archipiélago. ¿Ya era hora de que se las reconociera como las profesionales que son?

Cuando comencé a frecuentar los skateparks de Gran Canaria nunca coincidía con otras chicas. Con el paso de los años empecé a conocer a más chicas como Texenery, Elena, Alondra… Seguramente hubo alguna más pero no practicaban con tanta asiduidad. La verdad que las chicas siempre hemos sido muy bien acogidas entre la comunidad del skate; nunca hemos sido discriminadas o infravaloradas por el simple hecho de ser mujeres; al contrario, siempre nos hemos visto apoyadas por todos. En la actualidad se ven muchas niñas jóvenes que están empezando y demuestran un gran nivel. Creo que categorizar al skateboarding como disciplina olímpica ha sido un gran paso para la difusión de este deporte. Las escuelas de skate y las pistas indoor también están haciendo una gran labor por su desarrollo en el Archipiélago, aunque disponemos de muy pocas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, en Lanzarote y Fuerteventura sí cuentan con grandes escuelas como el Extreme Center y Boards & Wheels, las cuales han proyectado a muchas chicas jóvenes a alcanzar los primeros puestos en campeonatos nacionales e internacionales, caso de Teresa Havlikova o Abbie Burns. El reconocimiento del skate femenino es obvio. En los últimos juegos olímpicos puede verse la explosión del nivel que hay en las categorías femeninas, tanto de rampa como de street.

¿Desde cuándo perciben ustedes que en las Islas se las empezase a tener en cuenta? ¿Se presta también la atención que merecen a los patinadores?

Creo que el skate masculino y femenino ha sido un deporte marginado e infravalorado durante mucho tiempo en las Islas a pesar de que contamos con skaters reconocidos a nivel mundial como Orlando Acosta o Alexis Samper. Pienso que se debe a que el skate es una disciplina relativamente joven y la ausencia de ligas y circuitos oficiales en el Archipiélago, que ahora sí están empezando a celebrarse, ha pesado sobre esos grandes deportistas.

¿Cómo y cuándo se inició usted en el universo skater? Imagino que durante sus inicios no eran muchas las chicas en Canarias vinculadas a ese deporte. ¿Tuvo referentes?

Cuando me inicié en el skate no tenía ningún referente femenino en mi entorno cercano. Nunca tuve noticias en los medios sobre patinadoras del Archipiélago ni de la Península. Era algo inusual. Los únicos modelos de mujer skater los veía a través en internet y llegaban del continente americano, como Leticia Bufoni o Lizzie Armanto. Si bien es cierto que siempre me había llamado la atención ese deporte al pasar por delante del skatepark del Refugio, en Las Palmas de Gran Canaria, y ver a chicos como Francis Barrera y, entre otros, Jorge Morán haciendo maniobras impresionantes en las rampas. Quizás fue eso lo que más me animaba a probar esta disciplina: el disponer de una buena instalación cerca de casa porque yo vivía en la zona del Puerto. También me ayudó mucho a coger nivel la aparición de escuelas de skate como The Barrios Skate School a manos del profesional Orlando Acosta, donde pude pulir mi técnica y adquirir nuevas maniobras que eran muy difíciles de realizar en skateparks de cemento. Asimismo tuve la suerte de poder acudir durante unos años al indoor de Adexca. que pervivió unos años en Montaña Blanca, cerca de Arucas, que disponía de rampas de madera donde es más fácil evolucionar sin lesionarte. Allí acudía a entrenamientos y eventos amistosos donde compartía mi skate con otros practicantes enriqueciendo mi repertorio y conociendo a más patinadores. Una pena que ya no esté.

¿Cuál es el nivel actual de las patinadoras del Archipiélago? ¿Existe una federación o asociación que las aglutine a todas o es conjunta con la de los chicos?

Actualmente se percibe un buen crecimiento de esta práctica deportiva entre las más jóvenes, respaldada en gran medida por la aparición de escuelas y la construcción de nuevas pistas de skate de calidad, como la reciente construcción de los skateparks capitalinos de Lomo Blanco, pero también en Arinaga. En Lanzarote y Tenerife también se han realizado nuevas construcciones como el skatepark de La Santa y el de Candelaria. También existe una Federación de Patinaje en el Archipiélago para chicos y chicas que engloba al skateboarding y los patines sobre ruedas aunque aún está en desarrollo y organiza muy pocos eventos para la expansión del skate. Sería ideal tener una única federación volcada solo en la disciplina de skate para promocionarlo de manera más concreta en las Islas. Ahora que ya disponemos de buenas instalaciones, las administraciones deben implicarse más en gestionar eventos y campeonatos así como en el seguimiento y apoyo de nuevos practicantes para lograr el máximo potencial del skate canario y el aprovechamiento de la inversión en esas instalaciones.

¿Han surgido en las Islas figuras y campeonas femeninas dentro de esta disciplina?

Tenemos competidoras de alto nivel en Lanzarote y Fuerteventura como Abbie Burns y Teresa Havlikova, quienes han logrado alcanzar los primeros puestos en numerosas competiciones internacionales y tienen proyección para participar en los próximos juegos olímpicos.

¿Qué tipo de apoyos echan en falta usted y sus compañeras deportistas para continuar creciendo dentro y fuera de Canarias en ese deporte?, ¿más y mejores instalaciones; ayudas específicas destinadas a las chicas; una mayor promoción; lograr un reconocimiento similar al que se le presta a los patinadores tras lograr premios y vencer en campeonatos; favorecer entornos más seguros de cara a que ustedes puedan practicar sin sobresaltos...?

Creo que el skate es un deporte bastante libre de estereotipos acerca del género. Es muy común ver mujeres que patinan mejor que hombres, debido a que es un deporte altamente técnico, donde capacidades como la fuerza, biológicamente mayor en el sexo masculino, no juegan un papel decisivo para destacar en esta disciplina. Creo que es interesante resaltar este aspecto ante las instituciones competentes que luchan contra la violencia de género, un problema, por desgracia, que acontece en nuestro país con bastante frecuencia. Las instituciones deberían valorar más la fuerza que tienen este tipo de prácticas para erradicar dichas problemáticas. Invertir más en deportes libres de patrones machistas como es el skateboarding es invertir más en calidad de vida, diversidad y bienestar social. Tanto los chicos como las chicas de las Islas tienen igualmente difícil evolucionar en esta disciplina debido a la falta de medios de difusión. Con la demolición del skatepark del Refugio, en Las Palmas de Gran Canaria, hemos perdido un gran referente para la promoción de este deporte quedando lejos el resto de instalaciones, lo cual puede ser un inconveniente para promocionar la práctica deportiva entre los y las más jóvenes. Necesitamos una buena instalación en la ciudad de Las Palmas que nos acerca al skateboarding y un indoor donde pueda desarrollarse de manera más específica y eficaz la enseñanza de este deporte, en instalaciones de madera que se adaptan mejor a todos los niveles y enfocado a la competición olímpica con profesionales orientados a la enseñanza de este deporte. Tampoco se dispone en la isla de un half pipe donde se puede aprender a hacer maniobras aéreas con más facilidad. En Tenerife disponen de uno gracias a la escuela de AJ Project Indoor, donde he visto cómo en poco tiempo los niños y niñas han demostrado un gran progreso, es un buen ejemplo.