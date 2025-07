Ángeles Alemán, comisaria de exposiciones: «El turismo activo lleva a visitar museos y buscar nuevas experiencias»

En materia cultural el periodo estival siempre se había caracterizado por la escasa oferta, en especial en lo referente a la programación de exposiciones atractivas sobre destacados artistas. Sin embargo, durante los últimos años ese escenario ha variado con muestras interesantes en grandes museos y galerías. ¿Percibe usted ese cambio en las políticas expositivas?

Si, en efecto, ahora exponer en verano y mantener las galerías y centros de arte abiertos es mucho más frecuente que hace años. También es cierto que ya no todo el mundo coge las vacaciones durante el mes de agosto, ahora hay una diversificación bastante mayor.

Durante el último lustro las visitas a los museos y espacios culturales registran en verano cifras récord. ¿Cree que eso refleja un mayor interés por la cultura entre la sociedad o que al tratarse de un periodo vacacional el público busca más ofertas de ocio? Por no hablar del atractivo añadido que supone escapar de las altas temperaturas paseando por esas salas dotadas de aire acondicionado...

Bueno, es cierto que en general los museos tienen unas condiciones de temperatura y humedad especiales. Pero lo importante es que el público se siente cada vez más atraído por exposiciones temporales y por ofertas variadas, que incluyen además a la infancia. Por ejemplo, el viernes 18 de julio hay una visita infantil a la exposición Los caminos de la pintura, lo cual invita a participar a familias con niños y niñas que disfrutan de la visita preparada especialmente para ellos y de un taller en el que se lo pasan estupendamente y aprenden a pintar.

«El cambio al percibir la temporalidad o la necesidad de ver otras culturas confluyen a favor de la programación durante el verano»

Volviendo a su pregunta, también es cierto que el turismo de sol y playa parece cada vez más relegado a un sector de la población que busca sólo el descanso, mientras que el turismo en los últimos años ofrece cada vez más un componente activo que lo conduce a visitar museos y galerías y a buscar nuevas experiencias.

¿Influye la globalización en ese fin de la temporalidad cultural? Se lo pregunto porque nuestro verano es el invierno en el hemisferio sur y, por ejemplo, diferentes países de Hispanoamérica y África, caso de Sudáfrica, lugares con una atractiva producción creativa, nutren las agendas de galerías y museos en toda Europa.

En realidad todo confluye. El cambio de percepción de la temporalidad, los nuevos tipos de trabajo, la necesidad de ver otras culturas y sociedades, algo que se ha observado sobre todo después de la crisis sanitaria derivada de la Covid19. En general percibimos que la gente no quiere quedarse en casa, al menos en vacaciones.

¿Abre esta tendencia una ventana interesante para acercar el arte al público?

Pues entiendo que sí, claro. Hay una cada vez mayor preocupación por atraer al público y los gestores culturales se preocupan y ocupan de ello.

¿Los gestores culturales y/o políticos están aprovechando ese nuevo marco?

Evidentemente, porque para poder hacerlo además hay que contar con el apoyo de las instituciones que en general se ocupan bastante de estas nuevas tendencias de consumo de la cultura por parte de los visitantes o usuarios.

Ángeles Alemán el viernes en el Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Usted, más allá de la docencia, es un referente dentro y fuera de Canarias debido a su labor comisariando exposiciones como la que, por ejemplo, se inauguró este viernes en la galería La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria, sobre la obra de Marta Mariño. ¿Facilita o complica su trabajo el hecho de organizar ese tipo de acciones culturales en pleno verano?

A mí en particular no me afecta, pues hago el trabajo de comisariado desde el estudio de la artista y desde mi despacho, pero entiendo que es positivo para la artista en este caso pues el público tiene más tiempo libre y disfruta más de la exposición.

Y como profesora ¿nota entre las nuevas generaciones más sensibilidad hacia el arte? Le planteo esta pregunta porque en manos de ellas y ellos está, en gran medida, el futuro de los museos.

La gente más joven tiene sensibilidad, una manera muy interesante de percibir el arte y me gusta mucho trabajar con ellos. En la universidad doy clase en un máster de patrimonio sobre la musealización del patrimonio y realmente es maravilloso ver los trabajos que realizan las y los estudiantes.

¿Satisface la manera actual de diseñar las exposiciones la curiosidad e interés de los jóvenes? ¿Y entre el resto del público?

En el caso de la exposición de Los caminos de la pintura, he trabajado con un equipo excelente, formado por gente joven y muy preparada, y puedo decir que he disfrutado mucho con la experiencia, a la vez que quiero agradecerles desde aquí su trabajo.