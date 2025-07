Bailando en el espacio

El calendario de 2025 es idéntico al de 1969, al igual que lo es al de todos los años no bisiestos en que el 1 de enero haya sido miércoles. Esta sincronía, que responde a un patrón matemático, nos invita a reflexionar sobre nuestro sistema para medir el tiempo, una herramienta que tenemos interiorizada y no nos cuestionamos, que es fruto de convenciones aceptadas y ajustadas en diferentes épocas de la historia.

Jorge Mira, físico y divulgador científico, nos explica por qué se producen estas coincidencias que dan lugar a años gemelos. «Si el año tuviera 364 días, que es múltiplo de siete (los días que tiene una semana), el calendario sería idéntico cada año porque tenemos 52 semanas justas», expone. Pero como el año tiene 365 días, excepto los bisiestos, podríamos pensar que el calendario correría un día cada año, es decir, si el 1 de enero de un año coincide en lunes, al año siguiente sería martes y así sucesivamente, teniendo así ciclos de siete años en que se repetiría el mismo calendario.

Pero hay años bisiestos que desplazan el calendario dos días y establecen ciclos de seis años para que se produzca esa coincidencia en los almanaques, de manera que el 2031, por ejemplo, será igual que 2025. Sin embargo, «hay años que no son bisiestos aunque deberían serlo y también hay ciclos de siete años en que coinciden dos bisiestos», con lo cual esa curiosidad se produce cada once años. «La pauta es de seis y once: iguales a 2025 fueron los años 2014 , 2003 , 1997, 1986 (once), 1975 y 1969», comenta.

Mira expresa que «la medida del tiempo es más complicada de lo que la gente piensa». Marcamos el día por la vuelta que da la Tierra alrededor de sí misma, pero no debemos olvidar que al mismo tiempo que se produce ese giro nuestro planeta también se traslada alrededor del Sol, con lo cual no hay un número exacto de vueltas que da la Tierra sobre sí misma para hacer un giro completo al Sol.

Incluso la duración del día no responde con exactitud a movimientos planetarios porque la Tierra no tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma, sino que lo hace en 23 horas y 56 minutos. ¿Por qué, entonces, el día dura 24 horas? Porque la Tierra mientras estuvo rotando sobre sí misma también se trasladó alrededor del Sol y esos cuatro minutos que se le añaden al día es el tiempo que necesita para ajustar su posición respecto al Sol. Además, la velocidad en que la Tierra gira no es constante a lo largo de todo el año, lo cual supone que ese tiempo «extra» que solucionamos con cuatro minutos es variable. «El día solar es un promedio», resuelve Mira.

El tiempo que dura la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol tampoco es exacto, es de 365 días y casi un cuarto, por eso cada cuatro años ( no siempre) se le añade un día al calendario y febrero pasa a tener 29 días en lugar de 28. Ese ajuste tampoco soluciona el problema definitivamente, porque ese tiempo extra no llega a ser un cuarto de día, y por eso hay años bisiestos que no se hacen.

Nuestro calendario, el gregoriano, ya prevé todos esos ajustes. Data de 1582 cuando el Papa Gregorio XIII sustituyó el calendario juliano, en vigor desde el año 46 A. C., y para corregir el desfase de éste último respecto al cómputo astronómico eliminó diez días del calendario de ese año, de modo que el día siguiente al 4 de octubre fue el 15 de octubre de 1582. En ese momento dejan también establecido que todos los años múltiplos de cuatro deben ser bisiestos, excepto los años centenarios, que deben ser divisibles por 400 para serlo. Por eso 1700 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí.