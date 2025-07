Las múltiples reglas del equipaje

Las maletas se convierten en protagonistas silenciosas de millones de viajes, especialmente durante las vacaciones. Pero, ¿sabemos todo lo necesario para evitar contratiempos en el aeropuerto? Las dudas sobre medidas, peso, normas de las aerolíneas o incluso cómo actuar si la maleta se extravía son comunes. Esta guía responde de forma clara y didáctica a las principales preguntas de los viajeros en plena temporada alta.

Con respecto a qué tipo de maleta puedo llevar en el avión, cada aerolínea tiene sus propias normas en relación al equipaje de mano y facturado. En general, permiten una maleta de cabina y un accesorio personal en clase turista. Este año, muchas aerolíneas permiten una maleta de cabina de hasta 55-56 cm por 40-45 cm por 20-25 cm y un peso máximo de 10 kilogramos, además de una bolsa personal más pequeña.

Sin embargo, hay diferencias importantes según la compañía. Ryanair solo permite una pieza pequeña de equipaje (40 por 20 por 25 cm) con el billete básico. Si se paga la opción Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano, el viajero puede llevar una bolsa personal y una maleta de cabina de 55 por 40 por 20 cm y hasta 10 kilogramos. Air Europa permite una maleta de mano de 55 por 35 por 25 cm y hasta 10 kilogramos más un accesorio personal de 40 por 30 por 15 cm. Con el billete básico de Vueling, solo puedes llevar gratis una pieza de 40 por 30 por 20 cm. Si pagas extra, puedes llevar una maleta de cabina de 55 por 40 por 20 cm y hasta 10 kilogramos. Por último, en EasyJet todos los pasajeros pueden llevar una pieza pequeña (45 por 36 por 20 cm, hasta 15 kg). Si pagas extra, puedes llevar una maleta de cabina de 56 por 45 por 25 centímetros.

Coste adicional

Superar los límites establecidos puede suponer un coste adicional importante. En algunos casos, el exceso de equipaje se cobra por kilo extra (entre 10 y 20 euros por kilo) o puede que el propietario del equipaje tenga que pagar una tarifa fija por maleta sobredimensionada.

Al llegar al aeropuerto, el pasajero debe dirigirse al mostrador de facturación si lleva equipaje para bodega. Allí, la aerolínea revisará el peso y las dimensiones de la maleta y entregará la tarjeta de embarque y el resguardo de equipaje. Si ha hecho el check-in online, puede usar los mostradores rápidos Drop-off para dejar sus pertenencias. Para el equipaje de mano, el viajero debe pasar por el control de seguridad, donde depositará los objetos metálicos, líquidos y dispositivos electrónicos en bandejas separadas.

Si la maleta facturada no aparece en la cinta de equipajes al llegar al destino, es fundamental actuar con rapidez y seguir una serie de pasos claros para aumentar las posibilidades de recuperarla y proteger los derechos como consumidor. En primer lugar, el pasajero debe controlar bien la cinta y consultar en objetos perdidos. No debe salir de la zona de recogida de equipaje sin asegurarse de que su maleta no ha llegado. A veces, el equipaje tarda más en salir o puede haber terminado en la zona de objetos perdidos del aeropuerto. Es conveniente preguntar al personal si ha sido desviado o si ha llegado en otro vuelo. Después, se recomienda acudir al mostrador de la aerolínea o al punto de información para tramitar el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), un documento oficial imprescindible para cualquier reclamación posterior.

El PIR es el formulario que registra la incidencia de la maleta perdida. Incluye los datos personales del pasajero, los del vuelo, una descripción detallada de la maleta (color, tamaño, marca, contenido relevante) y la dirección donde entregarla cuando la recuperen. El viajero afectado recibirá una copia del PIR con un número de referencia que necesitará para hacer seguimiento de la reclamación.

No entregar originales

Guardar la tarjeta de embarque, el talón del equipaje facturado (la pegatina que dan al facturar) y cualquier recibo relacionado con el equipaje. No entregar el original del talón del equipaje a la aerolínea; hacer una copia. Estos documentos serán esenciales para cualquier reclamación. Muchas aerolíneas ofrecen herramientas de seguimiento online o un teléfono de contacto para consultar el estado de la búsqueda de equipaje perdido. El número de del PIR facilita el seguimiento.

Si la maleta tarda en aparecer, es recomendable presentar una reclamación formal por escrito. El plazo para que la aerolínea localice el equipaje es de 10 días para vuelos nacionales y 21 días para vuelos internacionales. Si tras ese periodo la maleta no ha sido encontrada, se considera oficialmente perdida y se puede reclamar una indemnización.

Indemnización

La indemnización máxima por equipaje perdido en vuelos internacionales está fijada en 1.813 euros para 2025, salvo que se haya hecho una declaración de valor previa (lo que conlleva un coste adicional). Si hay objetos de mucho valor sin declarar, la aerolínea solo indemnizará hasta ese límite.