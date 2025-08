Crónica negra con el veneno como arma letal

Rachel Galtié, bella, culta y de buena familia, velaba a principios del siglo pasado a su marido, un juez de paz mucho mayor que ella con quien se había casado a los 16 años. El cadáver estaba hinchado y de un extraño color verde, pero nadie sospechó de la desconsolada viuda. Tras su muerte después de un año de penosa enfermedad, le siguieron la abuela y el hermano. «Causas naturales», zanjaron los certificados por defunción, pero Rachel Galtié, que pasaría a la historia como la envenenadora de Saint-Clar, tuvo otros problemas con la justicia y, tras registrar su casa, encontraron paquetitos de arsénico. Al exhumar los cadáveres confirmaron que se había cometido un crimen con la sustancia fetiche de los envenenadores: hasta 1836 no había un método para detectar el arsénico.

No habrían pillado a Rachel Galtié, a la que un cronista describió como «una virgen de iglesia» con «labios pequeños para el beso», si no hubiera sido aficionada además al robo de joyas. «La envenenadora es una labriega que se rebela contra un marido brutal», pontificaba la prensa francesa a finales del siglo XIX y comienzos del XX: en el 54% de los casos eran mujeres que no sabían leer ni escribir, concluía. Y sin embargo no se ajustan a ese perfil las más célebres envenenadoras en un país famoso por su número y sofisticación, como la marquesa de Brinvilliers (siglo XVII) o la Voisin, hechicera y vidente en tiempos de Luis XIV. De todas ellas da buena cuenta Marisol Donis, escritora y farmacéutica, en su libro Envenenadoras (Alrevés Editorial).

«El veneno engrosa la cifra negra del crimen, los casos sin resolver, muchos como el arsénico o la nicotina eran indetectables hasta mediados del siglo XIX. Y siete de cada diez envenenadores son mujeres», resume la autora, que también cursó estudios de criminología. Envenenadoras se publicó por primera vez en 2002, ciñéndose entonces a las envenenadoras españolas (no había ningún libro al respecto), y 23 años después la han invitado a ampliarlo con más nacionalidades.

Sopa de cerillas

En los últimos años los métodos se han igualado y lo más utilizado para el crimen son los antipsicóticos, los ansiolíticos y la cianamida, recoge Envenenadoras, cuya primera parte es un inventario de los venenos más usados. Como la temida estricnina, que causa una muerte fulminante entre violentas convulsiones. También se utilizó en tiempos recientes el Colme, ya retirado del mercado, unas gotas para la deshabituación del alcohol que provocan síntomas adversos con su consumo como mareos y vómitos. La apenada esposa iba a un médico, normalmente privado, quejándose de que su marido bebía mucho. Si le recetaban Colme, él lo tomaba sin saberlo y seguía bebiendo, podía provocarle la muerte, explica Donis.

Los tiempos dorados del envenenamiento ya pasaron, según se desarrollaron las técnicas forenses y judiciales. Para empezar, ahora se sospecha de todo el mundo, con independencia de lo que digan los floridos cronistas de sucesos que tanto influyeron en otras épocas. «Se diría que hay una relación inversamente proporcional entre el contorno de la cintura de las envenenadoras y el grado de sospechas que levantan», expone Mercedes Castro, editora de Alrevés, en el imperdible prólogo de la nueva edición, que reflexiona sobre el mal que puede llegar a infligir una mujer airada en el ámbito doméstico.

«Yo soy la que puede hartarse un día de pasarse una mañana de sábado cocinando una fuente de croquetas que, seamos honestos, se devoran en cinco minutos y, quemada del trabajo que dan y del poco reconocimiento que merecen, añadir al pan rallado puntas de alfiler», aventura. Si la presunta asesina es joven y hermosa y hay amante a la vista, no pasará la prueba del jurado, y la «vieja bruja» también levanta sospechas.

Pero la invisibilidad que da la menopausia ha blindado a perversas mujeres, como Mary Ann Cotton, considerada la primera asesina en serie del Reino Unido, que acabó con la vida de cuatro maridos, 11 hijos, su madre y su amante. Tardó mucho en acabar en la horca, protegida también por un modus operandi de lo más original: empleaba el arsenito de cobre que sacaba del papel pintado de su enorme caserón, lo rascaba del cáliz de las flores de la pared, pintadas con «verde de París» y lo echaba al aceite. Nadie sospechó de sus desconchadas paredes, cosa por otra parte habitual: las envenenadoras no se molestan mucho en esconder sus sustancias, que exhiben aparentemente inocuas en estanterías y alacenas. «Muchas veces la intención no era matar a sus víctimas, los querían sometidos, con alguna minusvalía para manejarles a su antojo. Se pasaban con las dosis porque no entienden y la toxicidad de las sustancias depende de muchos factores», añade Marisol Donis. La dosis, el tipo de tóxico pero también la fisiología de cada cual: 60 almendras amargas pueden matar a un adulto.

El crimen perfecto, si existe, no se cuenta. A veces podría haberlo sido, pero los asesinos no tienen suficiente sangre fría y confiesan. «He matado al marido de mi mujer y vengo a entregarme. Me llamo Ramón de los Santos Marracci», le decía un hombre en 1916 al atónito director general de Seguridad en su despacho de la Puerta del Sol. Todo era correcto pero el asesinato se remontaba a dos años atrás y su compinche era María de los Ángeles Mancisidor, mal casada con la víctima, Dionisio Campos Alegre. Nadie habría descubierto el envenenamiento, de haber sabido cargar con el secreto.

Todas estas envenenadoras mataron «con la misma crueldad, cobardía y astucia»; ahora bien, las españolas tiraban menos de farmacia y más de lo que tenían a mano en casa o en el campo. Entre sus métodos, servir sopa de cerillas, contaminada de fósforo, o incorporar insecticidas o raticidas a sus guisos. O echar polvos de vidrio a la leche, como Pelegrina Montuis, quien obligó en julio de 1889 a cambiar el concepto de veneno y considerar sustancias venenosas no solo a las que lo son toxicológicamente. Otras, como Visitación Blasco, salieron a buscar moscas venenosas, también conocidas como aceiteras, para macerarlas en vino y dárselas de beber a un odiado tío. Entre españolas y extranjeras, también varía el móvil: aquí cundía «el rencor, la envidia o el sentirse injustamente tratadas», reflexiona la autora en conversación telefónica. La antigua costumbre de que un matrimonio joven conviviera con toda la familia, la de él por norma general, acababa siendo letal no pocas veces. Inglesas, francesas y belgas casi siempre mataban por dinero: para heredar fortunas o cobrar seguros.