En julio de 1938, Juan Negrín, presidente del ejecutivo de la II República,se vio obligado a tratar de retomar la iniciativa en la Guerra Civil para intentar frenar la ofensiva en Cataluña de las tropas franquistas. Tenían que devolver la fe a los soldados y restaurar la moral. Para ello, reunieron a tropas con experiencia, veteranos y algunos voluntarios como milicias internacionales, pero también recurrieron a nuevos reclutas. A algunos de ellos, ablos más jóvenes e inexpertos, se les conocería como la Quinta del Biberón.

Muchos de estos chicos no llegaban a los 18 años y, de repente, tuvieron que abandonar el calor de su hogar para enfrentarse a la dura contienda. Miquel Morera, uno de los supervivientes, contaba a sus 104 años su experiencia en la Quinta: «En mi compañía tengo 134 críos de 17 y 18 años que hace un mes aún estaban en sus casas: catalanes, valencianos, murcianos... Se les ordenó presentarse con cuchara, plato, manta y calzado. Algunas madres los acompañaban de la mano hasta la puerta misma del cuartel con bocadillos envueltos en papel de periódico».

En aquel momento, Miquel tenía tan solo 16 años. Su padre, maestro armero, se encontraba sirviendo en Teruel cuando le propuso que se uniera a él en la lucha. Según narraba, los 16 años de antes no eran los de ahora. Ya con 14 años había tenido que ponerse a trabajar y a aprender un oficio. Sin embargo, el caso de Miquel, que luchó con convencimiento y creía en una causa, no fue igual al de otros muchos jóvenes que se enfrentaron por obligación a la crudeza de la guerra.

Jaume Calbet, otro superviviente de la Quinta, también relató su experiencia. Él tenía 17 años y recuerda que no era consciente de a lo que se enfrentaría. Plasma muy bien la esencia de la Quinta al contar que cuando fueron llevados al Parc Samà de Reus no durmieron porque se pasaron la noche tirándose paja unos a los otros mientras jugaban. Aquella noche ninguno imaginaba lo que se sentiría al matar a otro hombre. Calbet contaba: «Estuve en el Frente de La Fatarella, La Serra de Cavalls, aguanté, el primer día de la séptima ofensiva de los nacionales, desde primera hora de la mañana hasta que oscureció, la artillería por un lado y a la aviación por el otro, hasta que se hizo de noche. No puedo olvidar que a mí un obús me sepultó medio cuerpo en tierra y piedras. En esa batalla perdí a dos compañeros. A mi amigo Fornós, por un trozo de metralla que le impactó en la cabeza, y al otro, porque un obús le destrozó toda una pierna. Insisto. Cuando vas a algo así, no piensas en nada. Ni que puedes matar ni que te pueden matar o herir».

Muchos de estos chicos ni siquiera habían probado el alcohol, algunos lo hicieron antes de la batalla para elevar el ánimo. Además, muchos no iban preparados, tuvieron que luchar en alpargatas y sin uniforme. “Yo solo tenía 17 años —insistía Calvet—.De lo que realmente tenía ganas era de jugar, de hacer bromas con los amigos, de reírme de todo... Pero me lo quitaron. Me robaron la juventud».

Después de sufrir los padecimientos y las penurias de la guerra, los supervivientes tuvieron que volver a casa para ser arrestados junto a sus familiares. Morera, por ejemplo, estuvo en una prisión y luego fue trasladado a un campo de concentración. Calbet habla de su estancia en el campo de concentración de Santoña como un lugar en el que solo se recibían golpes y maltratos, un sitio en donde se convivía con la suciedad y el hambre.