¿Una IA que diagnostica mejor que los médicos?

La inteligencia artificial médica avanza a pasos de gigante. Microsoft ha desarrollado una innovadora herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de diagnosticar enfermedades con una precisión cuatro veces superior a la de médicos humanos y a un coste un 20% menor. El sistema, denominado Orquestador Diagnóstico (MAI-DxO), fue diseñado con la colaboración de destacados investigadores, incluidos antiguos empleados de Google.

El director de la división de IA de Microsoft, el británico Mustafa Suleyman, calificó el avance como «un paso genuino hacia la superinteligencia médica». Dominic King, vicepresidente de Salud de dicha división, destacó que el sistema no solo acierta, sino que lo hace de forma rentable.

La nueva IA fue evaluada mediante 304 casos médicos complejos extraídos de la prestigiosa revista médica The New England Journal of Medicine. El experimento, que está siendo sometido a revisión por pares, replicó el proceso diagnóstico médico, desglosando los síntomas y aplicando razonamientos clínicos paso a paso.

El Orquestador Diagnóstico combina las capacidades de varios modelos de IA, como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Claude de Anthropic, LLama de Meta y Grok de xAI, imitando el trabajo colaborativo de expertos humanos.

En las pruebas, el sistema de la tecnológica alcanzó una precisión diagnóstica del 85%, frente al 20% de los médicos participantes, quienes no pudieron consultar a otros colegas ni materiales documentales. Además, la IA seleccionó las pruebas más rentables, reduciendo así los costes de atención médica.

Los expertos avisan de que los resultados deben tomarse con cautela. El próximo paso será validar la eficacia del sistema con pacientes reales, para evaluar su impacto económico y operativo

Microsoft da a entender en su blog que este sistema se entrena y alimenta gracias al motor de búsqueda Bing y el aliado de IA Copilot, productos de IA de Microsoft que procesan «más de 50 millones de consultas relacionadas con la salud a diario. Desde una primera consulta sobre un dolor de rodilla hasta una búsqueda nocturna de una clínica de urgencias».

Mustafa Suleyman declaró a The Guardian que el sistema funcionaría a la perfección en la próxima década. «Está bastante claro que vamos camino de que estos sistemas estén prácticamente libres de errores entre 5 y 10 años. Esto supondrá un gran alivio para todos los sistemas de salud del mundo», afirmó.

Cautela

Pese al entusiasmo del gigante informático, expertos como David Sontag, del MIT (Massachusetts, EEUU), y Eric Topol, del Scripps Research Institute (California, EEUU), señalaron en declaraciones a la revista Wired que los resultados deben tomarse con cautela. Insisten en que el próximo paso será validar la eficacia del sistema en ensayos clínicos con pacientes reales, para evaluar también su impacto económico y operativo.

Sontag recuerda, por ejemplo, que a los médicos del estudio se les pidió que no utilizaran ninguna herramienta adicional para ayudar con su diagnóstico, lo cual puede no reflejar fielmente la manera en la que operan en la vida real. Topol, por su parte, califica el informe de Microsoft de «impresionante», porque «aborda casos de alta complejidad para el diagnóstico». «Demostrar que la IA podría, en teoría, reducir el coste de la atención médica es novedoso», añade.

Microsoft aún no ha decidido si comercializará la herramienta, pero prevé integrarla en su buscador o desarrollar soluciones profesionales. En todo caso, el gigante tecnológico insiste en que su proyecto será un complemento y no un reemplazo a los médicos, cuyas funciones, afirma la compañía, «van mucho más allá de emitir un diagnóstico. Necesitan gestionar la ambigüedad y generar confianza con los pacientes y sus familias de una manera que la inteligencia artificial no está preparada para lograr».