María Muñoz Barrera: «En Canarias, si me apura, el clima nos afecta hasta en lo emocional»

Comienza una nueva temporada de Ponte al Día. ¿Satisfecha con cómo se ha asentado entre los espectadores canarios este magacín?

Una nueva temporada de Ponte al Día no es baladí. Da vértigo ver cómo el programa, con los años, ha cambiado tanto, cómo HEMOS cambiado tanto. Creo que eso es parte del éxito. En cocina se suele decir que no hay que cambiar lo que funciona: si un plato está rico hoy, lo seguirá estando en veinte años. En televisión, en cambio, esas fórmulas no duran igual. El paladar no es tan caprichoso como la vista; este último sentido es mucho más exigente, una auténtica veleta… Es por eso que estoy tan satisfecha. Como he dejado caer, hacer y sostener en el tiempo un programa de televisión no es tarea fácil. La vida se ha complicado y esas complicaciones también se trasladan a la pantalla. Nos dijeron que la televisión moriría y aquí seguimos: conviviendo con las nuevas plataformas y adaptándonos a los gustos del público. No suelo hacer mucho caso a los dimes y diretes del sector, simplemente lo que hago es confiar en el trabajo que hacemos. Mirar las audiencias por supuesto es fundamental pero tampoco debemos obsesionarnos con los números, al menos yo no lo hago. Para mí, tomarle el pulso a la calle es el mejor medidor y en nuestro caso la gente responde muy bien, incluso por redes sociales.

En lo concerniente a la información meteorológica que desarrolla usted en el programa, ¿qué cree que marca la diferencia con otros espacios televisivos?

Voy a ser muy sincera en la respuesta: no soy física ni he estudiado meteorología. Mi profesión es comunicar y en ese aspecto intento dar la información teniendo siempre presente el tipo de espectadora que era —y sigo siendo—: alguien que agradece que le cuenten las cosas de la manera más simple y cercana posible. A veces me siento como aquel profesor que, en mis días de cole, conseguía captar mi atención, algo nada fácil, por cierto, porque tengo un TDA de libro. Creo que esa naturalidad es lo que marca la diferencia.

¿Cuál considera que es el motivo para que un asunto como el clima genere entre los espectadores tanto interés?

El clima será siempre esa materia que, de forma perenne, genera interés. Básicamente porque nos atraviesa a todos en lo más cotidiano. No hay día en el que no pensemos en el tiempo, aunque sea de manera inconsciente: desde qué ropa ponernos hasta si organizamos un viaje o un evento al aire libre. Para muchos sectores profesionales, el tiempo, también es determinante: la agricultura, la pesca, el turismo, el transporte, entre otros. En Canarias, por ejemplo, el viento, la calima o la niebla pueden condicionar desde la llegada de un barco hasta la actividad de un aeropuerto, trastocando las llegadas y salidas de los vuelos. Si me apura le diría que incluso hasta en lo emocional nos afecta. No nos sentimos igual en un día de sol radiante que en una jornada gris y lluviosa. Esa combinación de lo practico, lo profesional y lo emocional, hace que la meteorología sea un contenido transversal y, por supuesto, universal. Mi labor, como comunicadora, es traducir toda esa información para que cada espectador pueda encontrar algo que le resulte útil en su día a día.

¿Continuará apostando por concienciar sobre conceptos como ecología y sostenibilidad?

Rotundamente sí. Es una de las piezas claves de mi sección. Hay tanto que contar y tanto que aprender que sería una aberración, sobre todo en el tiempo que corre, no hacerlo. Vivimos un momento en el que la información sobre ecologismo y sostenibilidad no puede ser una opción: es una necesidad. Cada día vemos cómo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación afectan a nuestra salud, a nuestra economía y a nuestro modo de vida. Y creo que, desde la televisión, tenemos la responsabilidad de traducir todos esos conceptos en mensajes claros y cercanos, que lleguen a la gente y les hagan reflexionar en lo cotidiano. Un ejemplo de esto serían los incendios forestales de sexta generación. Ya sabemos que el cambio climático está detrás de ellos pero, ¿qué podemos hacer para minimizar su impacto? Solo en 20 días se han producido en la Península 93 incendios forestales este mes de agosto… ¿atroz, no?. A veces uno piensa que estos temas de sostenibilidad y ecologismo son algo lejano, pero en realidad están en gestos tan simples como: cómo consumimos agua, qué productos elegimos en la compra o qué residuos generamos. Me ilusiona poder aportar ese granito de arena desde mi espacio, porque estoy convencida de que informar y concienciar es una de las mejores formas de impulsar cambios reales en la sociedad.

¿Habrán novedades en esta nueva temporada?

Por supuesto que habrá novedades, pero no seré yo quien las destape. En mi sección hemos hecho algunos cambios e incorporado una subsección nueva: un espacio en el que bajaremos a la tierra tecnicismos… (hasta ahí puede usted leer). Lo que sí puedo adelantar es que todo lo que hacemos —y lo que haremos— nace desde el corazón. Nuestro motor son siempre los espectadores: a ellos nos debemos, y por eso buscamos innovar, sorprender e incorporar elementos nuevos temporada tras temporada. ¿Qué menos, no?