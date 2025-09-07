Pedro Machín: «Entrar en los hogares de las Islas es una de mis satisfacciones profesionales»

¿Cómo valora que arranque una nueva temporada de Ponte al Día?

Con un profundo agradecimiento y una ilusión intacta desde aquel 24 de marzo de 2022 cuando se encendió el piloto rojo y arrancamos nuestro primer programa. Ponte al Día ha sido todo un revulsivo en mi carrera profesional y, por qué no decirlo, también en mi vida personal. Ha supuesto la vuelta a casa, el reencontrarme con nuestra gente y palpar de cerca lo que sucede en nuestra tierra. En televisión, con los tiempos que corren, llegar a una quinta temporada con el respaldo del público y de esta casa, no es nada fácil. Hay mucha dedicación, mucho trabajo y, por encima de todo, mucho respeto hacia quien nos sintoniza cada día. En definitiva, me siento muy afortunado por formar parte de este proyecto, de Videre TV y de la televisión pública de todos los canarios y canarias.

Aunque usted cuenta a nivel nacional con un amplio recorrido profesional, este programa lo ha dado a conocer entre el público del Archipiélago. ¿Percibe entre los espectadores ese cariño?

Sin lugar a dudas. La respuesta de la gente es abrumadora. En este mundo estamos muy pendientes del dato diario de audiencia, un número que, queramos o no, condiciona. Pero otro termómetro importante es el calor de la gente por la calle. Todo son palabras de agradecimiento por nuestro trabajo, por el tipo de programa que hacemos y por el equipo tan bueno que tenemos. Ir al supermercado, ir a echar gasolina o incluso pasear por mi barrio se ha convertido, en algunas ocasiones, en el punto de encuentro con la gente que nos ve día a día. Es una suerte, sentir tan de cerca el cariño de tantas personas. Valoran mucho la compañía que les hacemos en ese ratito de mediodía. Hay, por desgracia, muchos canarios y canarias que viven en soledad y la televisión se convierte en la mejor aliada para combatirla. Entrar en los hogares de Canarias y ayudar de esta manera es una de las mayores satisfacciones que nos puede dar nuestro trabajo; más aún si tenemos en cuenta los tiempos que corren, en los que las plataformas avanzan en su camino con una nueva forma de consumir contenidos. Es el ejemplo perfecto, del poder y la función social que sigue teniendo la televisión lineal.

¿Qué cree que ofrece el magacín para que se haya posicionado en un referente de la programación de las Islas?

Creo que Ponte al día ha calado muy bien entre el público de las Islas porque conocemos muy bien sus preocupaciones, sus demandas o sus inquietudes. Reflejamos a diario lo que somos, hablando de tú a tú, cara a cara, sin estridencias, con serenidad y con respeto hacia la audiencia y hacia nuestra profesión. Contamos lo bueno con contenidos más frescos pero también, lo malo con la premisa imborrable de la labor de servicio público que debemos desempeñar. A lo largo de estos casi cuatro años, nos hemos reivindicado como la alternativa al ruido y al enfrentamiento que impera en los programas con los que competimos a nivel nacional. En ese tablero, Ponte al Día juega apostando por la rigurosidad, el compromiso con Canarias y con quien vive en esta tierra y con una forma de contar lo que sucede y preocupa distinta a lo que ofertan otras cadenas.

Uno de los atractivos de Ponte al Día es sin duda su equipo de redactores. ¿Es sencillo hacer un espacio diario y en directo con semejante red de profesionales repartidos por toda la geografía de Canarias?

Son los cimientos de Ponte al Día. Sin ellos y sin ellas nada saldría adelante. Contamos con un amplio equipo de redactores que conocen al dedillo nuestra tierra y saben moverse a lo largo y a lo ancho del Archipiélago. Una plantilla joven, formada y con una dilatada experiencia en televisión. Cada uno en su registro se complementan a la perfección tocando todos los palos y haciendo cada día una radiografía pormenorizada de cómo está nuestra comunidad en este preciso instante. Son parte del éxito de este programa junto al resto del equipo: producción, realización, edición, grafismo… Todos comandados por la dirección de este espacio que tiene confianza plena en todos ellos y pilotan esta nave con acierto y criterio. Tanto Daniel Suárez como Aurora Lozano han encajado las piezas de esta máquina con mucho esfuerzo para que funcione como un auténtico reloj. Somos una piña y eso se demuestra en el maravilloso ambiente que se respira en nuestra redacción. Sin ningún tipo de imposturas. Todos remamos en la misma dirección.

La sintonía que existe entre su compañera Wendy Fuentes y usted traspasa las pantallas de televisión. ¿Se entiende con ella tan bien como parece?

‘Polos opuestos se atraen’ Así podríamos resumir nuestra relación. Somos muy distintos pero a la vez muy iguales. Y creo que ahí está la clave sobre lo bien que nos llevamos. Nos complementamos mucho y reconozco que soy un profundo admirador de Wendy Fuentes periodista y de Wendy Fuentes persona. Aprendo cada día de ella. Lo que se ve en pantalla es lo que hay también fuera. Somos compañeros pero también, y no es fácil en esta profesión, somos amigos. Nos conocemos muy bien, hasta tal punto que nos comunicamos con miradas o pequeños gestos, sin necesidad de hablar. Durante todo este tiempo nos hemos ido conociendo más y más y creo que eso también se ha ido transmitiendo por la pantalla. Creo que formamos un tandem solvente, con experiencia, con criterio al que se le suma la química y el cariño que nos profesamos.. Un matrimonio profesional que esperamos dure mucho tiempo.

¿Habrá novedades en la nueva temporada de Ponte al Día?

La esencia del programa es la misma, por supuesto, pero en esta nueva temporada incorporamos muchas novedades. Como por ejemplo, intentaremos sorprender al espectador con nuevos contenidos como en el que un alcalde de un municipio de menos de 5.000 habitantes hará de anfitrión y recibirá al regidor de otro pueblo para mostrar las joyas más desconocidas de su territorio y así iniciar una cadena de favores con la que recorreremos Canarias desde un punto de vista diferente. Con las islas y sus encantos siempre como prioridad, el amplio equipo de reporteros visitará los pueblos costeros de las ocho islas, hablando con sus vecinos, que podrán presumir del lugar donde viven. Esto sin olvidar el interés que mostramos por la salud, los temas legales, la nutrición o la gastronomía, que seguirán teniendo un hueco en el programa. En definitiva, información y entretenimiento de servicio público.