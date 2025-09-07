Ponte al Día, una temporada más al servicio de Canarias

Ponte al Día, el magacín de las mañanas de Televisión Canaria, renueva su apuesta por el entretenimiento con una quinta temporada en la que Pedro Machín y Wendy Fuentes vuelven cargados de nuevas historias que contar a partir de este martes, día 9 de septiembre, de lunes a viernes entre las 12.00 y las 14.30 horas.

A las secciones habituales de meteorología, salud y nutrición, se suman otras como Este es mi pueblo, Somos de Costa o En tus zapatos. El objetivo de las nuevas áreas es potenciar las singularidades canarias, apelar a la nostalgia y vertebrar el territorio.

En la sección semanal Este es mi pueblo el alcalde de un municipio de menos de 5.000 habitantes recibirá al regidor de otro pueblo para mostrarle las joyas más desconocidas de su territorio, con la única condición de que el huésped se convierta en anfitrión la semana siguiente y reciba a un nuevo invitado. Con esta particular cadena de favores el programa descubrirá Canarias desde un punto de vista diferente.

De forma periódica, en En tus zapatos, un miembro del programa dejará el micro y lo sustituirá por un uniforme, una barra de bar o una pista de baile para conocer en primera persona las profesiones más curiosas que se desarrollan en las Islas. Además, los reporteros de Ponte al Día presumirán de litoral con la sección Somos de Costa.

Una temporada más, el programa fomentará los hábitos saludables con la ayuda de la entrenadora personal Belinda Oliva, la influencer gastronómica Oriana Severino, y la nutricionista Cristina Ruano.

La periodista María Muñoz, asimismo, seguirá al mando de la información meteorológica y medioambiental.

Para evaluar el sentir de las calles, el plató de Ponte al Día se convertirá en el escenario en el que se darán cita algunos de los expertos más importantes de Canarias con los que se analizarán problemas como la vivienda, la economía, la salud y las cuestiones laborales o legales. Y es que la actualidad seguirá marcando el rumbo diario de un magacín que seguirá recorriendo cada palmo del Archipiélago en busca de la noticia y sus protagonistas. Todo ello sin olvidar las tendencias más virales que marcan el presente y el futuro de las Islas.

Ponte al Día, magacín líder de las mañanas en la tele del archipiélago canario y que está dirigido por el periodista Daniel Suárez, volverá a contar con el apoyo de una red de redactores repartidos por la geografía de Canarias que, con el fin de acercar a los espectadores la actualidad de cada rincón de las Islas, constituyen una de las piezas imprescindibles de un espacio que en poco más de seis años se ha convertido en un referente televisivo de la región.

Gracias a su dinamismo y frescura, señas de identidad de Ponte al Día junto a la visión renovada que a través de sus contenidos aporta precisamente esa red de jóvenes redactores, han logrado barrer al resto de propuestas que coinciden en la misma franja horaria con el magacín matinal de Televisión Canaria, una fórmula que, basándose en la actualidad, ha convertido a Ponte al Día en un miembro más de los hogares de las Islas.