Los mamuts formaron parte de la megafauna en la prehistoria. Fueron grandes mamíferos, de unos 6.000 kg, que dejaron de poblar la tierra hace más de 10.000 años, sin embargo, se sabe que en una isla del mar de Bering lograron sobrevivir durante otros milenios más.

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los últimos mamuts vivieron aislados en la isla de Saint Paul, en el Polo Norte. Necesitaban el frío para sobrevivir, pero la tierra cada vez se calentaba más. En la isla había lagos y vegetación, pero el aumento progresivo del nivel del mar y la subida de las temperaturas hizo que el ecosistema se fuese deteriorando. Al separarse Alaska de Siberia debido al aumento del nivel del mar, los mamuts quedaron atrapados en las islas que se formaron en el estrecho. Allí trataron de sobrevivir, pero las islas se encogían paulatinamente y el agua salada penetraba en los pocos lagos que había.

Expertos de la Universidad de Pensilvania aseguran que los últimos mamuts murieron de sed. Sin embargo, el último mamut no habría muerto en Saint Paul, sino en la isla de Wrangel. Según un estudio de la revista Quaternary Science Reviews, elaborado por un prestigioso equipo internacional que reunió a expertos de las universidades de Helsinki y de Tübingen, el último mamut habitó al norte de Siberia, en la isla Wrangel, hace 4.000 años.

El artículo explica que, durante la última glaciación los mamuts se expandieron en el hemisferio norte, desde España hasta Alaska. El calentamiento global redujo su hábitat hasta el norte de Siberia y Alaska y, tal como sucedió con Saint Paul, algunos ejemplares quedaron aislados en Wrangel.

Los investigadores estudiaron las composiciones isotópicas de carbono, nitrógeno, azufre y estroncio de numerosos huesos de mamut de Siberia, Wrangel, Alaska y el Yukón, que tenían desde 40.000 hasta 4.000 años de antigüedad, con el fin de documentar los cambios en la dieta que pudiesen sugerir la alteración del hábitat. A diferencia de sus hermanos de Alaska, los de Wrangel no mostraron cambios en su alimentación a medida que el clima se calentaba. Esto demuestra que vivieron en condiciones de vida favorables hasta su completa extinción.

Al parecer, los de Wrangel sufrieron mutaciones genéticas que afectaron a su metabolismo de las grasas, pero entonces, ¿por qué se extinguieron de forma repentina?

El estudio sugiere que los últimos mamuts murieron en un plazo corto de tiempo, debido a un cambio de clima extremo y repentino que les hizo imposible adaptarse. Según Hervé Bocherens, coautor del estudio: «Es fácil imaginar que la población, tal vez ya debilitada por el deterioro genético y los problemas de calidad del agua potable, podría haber sucumbido después de un evento climático extremo».

Otro estudio se centra en la endogamia para explicar la extinción de la última colonia de mamuts. Según esta investigación, la consanguinidad pudo alterar el ADN lo suficiente como para debilitar a la especie. Según el análisis realizado al nervio dental de una mandíbula encontrada en la Isla, se pudo demostrar que los mamuts sufrían de algunas enfermedades propias de la endogamia como diabetes, problemas en el olfato o la baja calidad del esperma.

A pesar de los estudios, no sabemos con exactitud cuándo murió el último mamut. Lo que sí sabemos es que los últimos huesos del animal de los que se tiene constancia son de hace 3700 años y sabemos que pereció en la isla siberiana.