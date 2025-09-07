Wendy Fuentes: «El arranque de la quinta temporada nos exige más»

¿Satisfecha con que arranque una nueva temporada de Ponte al Día?

Cómo no iba a estarlo. Volver a la que ha sido nuestra casa desde hace algo más de tres años es un regalo. No debemos dar nada por hecho, esto es una carrera de fondo con mucho esfuerzo, y sin duda, volver, es el resultado de cuatro temporadas respaldadas por los espectadores y fruto de un trabajo bien hecho. Creo que a la vista está que Ponte al Día reúne los ingredientes televisivos que nuestra audiencia quiere consumir, indiscutiblemente, con el servicio público por delante. También me atrevo a decir que el arranque de esta quinta temporada nos exige más, porque tenemos el reto de no solo mantener nuestra audiencia, sino de llegar a más canarios con novedades y sin olvidar el factor sorpresa que supone una nueva temporada, pero hay muchas ganas y vamos a por ello. Así que no solo estoy satisfecha, estoy feliz, ilusionada, con ganas, y sobre todo agradecida por volver a estar al frente otra temporada más de un programa de estas características.

¿Qué cree que ofrece el magacín para que se haya convertido ya en un clásico de la programación del Archipiélago?

Ofrece voluntad por contar lo que pasa en Canarias, variedad en los contenidos, Rigor, frescura, entretenimiento y sobre todo serviciopúblico. Ponte al Día es un programa que aborda los asuntos siempre contrastando, dando las versiones de todo, cediendo el protagonismo a nuestra gente y, algo muy importante, consigue transmitir el buen ambiente que se respira en el equipo. Creo que esa alegría es agradecida por los espectadores teniendo en cuenta estos tiempos que corren. Hacernos un hueco en esta franja del día no fue fácil cuando comenzamos, veníamos de una audiencia baja y fidelizar al público fue una tarea de perseverancia, cambios y ajustes hasta dar con la tecla. Hoy podemos decir que hemos conseguido darle forma a dos horas y media de programa, en el que cada minuto en emisión avanza firme con una escaleta clara de lo que suele interesar y gustar en cada momento del programa. Nos agrada saber que nuestro programa se ha convertido en una apuesta segura de la cadena y que se ha hecho un hueco indiscutible en las tiras diarias de Televisión Canaria, algo que refuerza nuestra autoestima profesional y nos permite seguir creciendo con confianza y ambición.

¿Cuánta importancia le da al trabajo desarrollado por la red de redactores y colaboradores de este espacio televisivo, diario y en directo?

Sin lugar a dudas, sin el encomiable trabajo de nuestro equipazo de redactores este programa no sería lo que es. La labor que desempeñan es el grueso, la sustancia; es casi todo, sin ellos no tendríamos qué contarles a diario: son nuestros rescatadores de historias. Es admirable la vocación y el gran amor con el que asumen la tarea diaria de visibilizar, denunciar y poner en valor el trabajo que desempeñan tantos canarios y canarias. Me sigue sorprendiendo que después de cuatro temporadas propongan temas y asuntos con la misma ilusión del primer día y siempre se arropen entre todos. Contamos con un equipo excelente, de personas y de profesionales. Por supuesto, sin nuestros colaboradores no podríamos tratar las secciones con el rigor que merecen, son indispensables, y gracias a ellos podemos mantener no solo la estructura de nuestro formato, sino la esencia, el rigor y la variedad de contenidos .

Usted se ha posicionado entre las comunicadoras más solicitadas de las Islas presentando no sólo Ponte al Día sino también galas, eventos privados... ¿Está Wendy Fuentes en uno de sus mejores momentos profesionales?

Si estoy haciendo lo que me gusta siempre es un buen momento profesional. Haya más o menos galas o eventos, ejercer la profesión me permite sentir que es un gran momento. No discuto que conforme ha ido pasando el tiempo y soy más conocida la agenda de eventos se llena más rápido, pero para mí solo es síntoma de que estoy haciendo bien mi trabajo, de hecho tengo la sensación de que cada año que pasa es mejor que el anterior, así que no sé cuando podré decir que estoy en mi mejor momento profesional. De momento lo disfruto, aprovecho y aprendo a diario de cada equipo y de cada gala, en cada una de ellas me llevo experiencias muy bonitas, eso es lo que cuenta. Ojalá la profesión me siga permitiendo crecer y tocar más palos comunicativos. Sigo siendo una aprendiz y siempre se puede mejorar.

¿Va a haber alguna novedad en la quinta temporada o considera que cuando algo funciona es mejor no tocarlo?

Cuando la fórmula gusta es conveniente mantener la esencia, pero siempre viene bien algo de aire fresco para mantener el interés del espectador. Por ejemplo, esta temporada vamos a echar la vista atrás, recordando algunos de los objetos, series, golosinas o modas que marcaron las décadas de los 60 en adelante. Además, los reporteros del programa se pondrán en los zapatos de un profesional para conocer de cerca cómo es su día a día y poder contarlo de primera mano.

La química que existe entre usted y su compañero, Pedro Machín, traspasa la pantalla. ¿Es impostada o realmente refleja una sintonía real entre ambos?

Qué difícil sería impostar una relación durante casi cuatro años (sonríe). Creo que si por algo me caracterizo es porque mi cara y mis gestos no engañan, soy un espejo de lo que siento y quiero, y a Pedro lo quiero, lo admiro y lo adoro. Vuelvo a incidir, por si cabe alguna duda, que nuestra relación va más allá de lo profesional, somos amigos, de los buenos, y leales. Entiendo que en esta profesión quizás no sea lo más común, pero no concibo mi relación con él de otra manera. El respeto, la confianza y la admiración son los pilares de nuestra relación y además, compartimos la vocación y voluntad de salir a diario a poner lo mejor de nosotros, claro que traspasa la pantalla. Me alegra que nuestra sintonía llegue al espectador y se entienda que somos un buen tándem.