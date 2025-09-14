«Hoy los boxeadores jóvenes pierden muy rápido el entusiasmo»

Parece que el boxeo, a raíz de la proliferación de gimnasios en las Islas donde se practica este deporte, está recuperando en Canarias esa tradición que usted vivió de cerca. ¿Le satisface?

Hombre, pues claro que me alegra aunque yo carezco de datos para afirmarlo aunque a la vista están los títulos alcanzados últimamente por púgiles del Archipiélago. Es una satisfacción absoluta porque también va a permitir que el legado de todos aquellos que estuvimos ahí antes no se eche a perder; que no desaparezca.

¿Los boxeadores canarios tenían en su época profesional prestigio a nivel nacional e internacional?

Sí, mucho. Y no sólo prestigio sino que entre los deportistas del resto del país, aunque también en los de fuera, había incluso miedo a enfrentarse con boxeadores canarios porque éramos duros y bastante correosos.

¿Había sobre el ring alguna característica destacable entre los luchadores de las Islas que marcase la direncia con el resto de competidores?

Nuestra condición física marcaba la diferencia sobre el resto de boxeadores pero también creo que a los canarios nos motivó mucho haber encontrado en este deporte un camino para ganarnos unas pesetas cuando la situación de nuestro país era complicada y en Canarias aún lo era mucho más. El boxeo supuso prosperar y poder comer; me atrevería a decir que ningún boxeador en aquel entonces se dedicaba a esta disciplina con el objetivo de lograr fama o popularidad. En mi época yo ya trabajaba y ganaba a la semana 200 o 300 pesetas pero claro, cada vez que peleaba me daban 200 pesetas y eso te aseguraba una semana más de vida.

¿Cómo recuerda sus inicios en esta disciplina deportiva?

Yo tenía sólo 17 años cuando llego al boxeo, y llego por los motivos que le comentaba. Usted me hablaba antes de todos esos gimnasios modernos que ahora se han puesto en marcha en las Islas cuyas instalaciones están dotadas de todo lo necesario pero los centros deportivos de mi época tenían un saco y poco más. Hoy son muy bonitos con sus pesas, espalderas, colchonetas, vestuarios modernos, médicos... Se han ido modernizando.

Usted, además de boxeador, tras bajarse del ring se dedicó también a formar a jóvenes deportistas. ¿Cómo fue aquella experiencia?

Acompañé incluso durante su entrenamiento a algunos boxeadores de cara a las olimpiadas de Barcelona 92 pero no aguanté demasiado porque ya eran otros tiempos muy distintos al mío. Las nuevas generaciones empiezan con mucho entusiasmo pero solo tienen eso: entusiasmo. Luego o les faltan condiciones o pierden muy rápido el entusiasmo del cual le hablaba. En ocasiones pienso también que quizá me desvinculé de la etapa formativa porque a los jóvenes boxeadores les exigía hacer las cosas como yo las hacía; algo que considero un error por mi parte. Cuando los veía llegar al gimnasio oliendo a tabaco o preocupados por el reloj para acabar los entrenamientos me quedaba claro que no iban a llegar a nada, como finalmente sucedió. También es verdad que se enfrentan a muchas adversidades, sobre todo económicas: hoy es más difícil dedicarse en exclusiva al boxeo que en mi época. El coste de la vida, evidentemente, es otro en la actualidad y este es un deporte que exige bastante sacrificio.

¿Un boxeador nace o se hace?

Buena pregunta (risas). Creo que cada persona nace con condiciones para unas u otras actividades, y no hablo del boxeo únicamente. La cosa está luego en poder potenciarlas pero tanto en el deporte como en el desarrollo de, por ejemplo, una ingeniería. Si las cosas no se trabajan, por muchas características innatas que se posean no nos sirven de nada así que, volviendo a su pregunta, un boxeador se hace.

Usted se proclama campeón del mundo de boxeo el 30 de junio de 1976 en un combate celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid contra el boxeador tailandés Saensak Muangsurin. ¿Qué recuerda de esa noche?

​Ese combate me llegó cuando tenía 23 o 24 años y ya estaba cansado; había peleado; había perdido y ganado y me encontraba sin la ilusión que se debe tener para pelear un campeonato del mundo pero me dieron la oportunidad y acepté. No estaba ya ni en condiciones físicas ni psíquicas... Me sentía medio fuera de lugar... De hecho, yo me proclamo campeón del mundo de boxeo porque me penalizan a mi contrincante. Él me golpeó la nuca cuando había tocado la campana aprovechando que yo me había dado la vuelta. Lo descalificaron y así es como yo alcanzo el título.

¿Cambió mucho su vida después de lograr ese triunfo?

Sí, claro. De repente todo el mundo te conoce más porque has salido en la prensa y la televisión... Siempre he dicho cuando me preguntan por la popularidad que alcancé que para mi, por ejemplo, también era popular por méritos propios aquella señora que con una cesta en la cabeza llena de pescados iba por las calles de Santa Cruz de Tenerife gritando «¡Hay caballas! ¡Hay chocos!» Su trabajo, sin embargo, pasaba desapercibido mientras que yo era popular por salir en los medios de comunicación.