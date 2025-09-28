Cita vespertina con la mejor compañía

Todo al más. Esas tres palabras resumen la hoja de ruta que a partir del próximo sábado transitará Entre Nosotras, magacín de tarde de los fines de semana de TV Canaria que con Jose Toledo al frente arranca su segunda temporada apostando por más entretenimiento, más periodismo de calle, más atención a la memoria colectiva de las Islas, más temas sociales, más talento cultural... Todo eso y más a partir de las 15.30 horas de cada sábado y domingo para consolidar como referente de actualidad y entretenimiento en Canarias el espacio producido por Videre TV.

Entre las novedades de la segunda temporada de Entre Nosotras destaca su propuesta para combinar el pulso informativo del fin de semana con una mirada a la memoria colectiva de las Islas y un acento especial en el talento cultural y la realidad social del Archipiélago.

Jose Toledo vuelve a contar en pantalla con la complicidad de las comunicadoras Jessica Déniz y Ana Trabadelo, que junto a Toledo se lanzarán a la calle para proporcionarle a los espectadores de Entre Nosotras más cercanía con los contenidos, además de los periodistas Carlos Ventura e Ibán Padrón, cuatro sólidos pilares donde descansa el magacín vespertino de las tardes de los sábados y domingos en TV Canaria cuyos cimientos cuentan con el refuerzo del brillante equipo de redactores cuyo objetivo es cumplir su papel de servicio público.

De su mano, Entre Nosotras abrirá cada tarde de su segunda temporada una ventana a diversos puntos de Canarias para ofrecer un recorrido de directos de todo tipo: desde últimas horas hasta romerías, ferias, mercados, espectáculos o cualquier oferta de ocio que se esté desarrollando en nuestras Islas durante el fin de semana.

El programa seguirá apostando por las historias personales con entrevistas, sorpresas, reencuentros y homenajes, todas abordadas desde el rigor y la responsabilidad en el tratamiento de los contenidos.

Además, José, Ana y Jessica saldrán de plató, entre otras razones, para entrevistar en un entorno personal e íntimo a algunos de los artistas más importantes que visitan Canarias, contenidos que enriquecerán la apuesta de Entre Nosotras de poner el foco en nuestro talento cultural.

Más expertos, más ‘meteo’ y más memoria

La información meteorológica y medioambiental seguirá ocupando un importante papel en el programa de TV Canarias mientras que Jessica Déniz, por su parte, actualizará en directo cuál es y cómo evolucionará el tiempo en las Islas, tarea a la cual suma esta temporada informaciones y datos sobre la fauna, flora y el medio natural de Canarias con el objetivo de que el espectador conozca curiosidades acerca del Archipiélago.

Por último, el periodista Ibán Padrón cada fin de semana apelará a la nostalgia y recordará lugares, acontecimientos y personajes que han marcado las últimas décadas de la historia de Canarias que ya se han hecho un hueco en la memoria colectiva de la sociedad isleña.

Entre Nosotras también contará con la colaboración en su segunda temporada de expertos de todos los ámbitos (médicos, psicólogos, instructores caninos, chefs, nutricionistas y entrenadores personales) para profundizar en los asuntos que más preocupan a la ciudadanía y, además, para ver qué hay de mito o realidad entre los contenidos y tendencias que inundan cada día las redes sociales, donde contarán con la aportación siempre acertada y divertida del periodista Carlos Ventura.