Ibán Padrón: «Habrá sorpresas pero mantenemos la identidad y el tono»

¿Qué sensación le produce que Entre Nosotras arranque su segunda temporada el próximo sábado ? Se lo pregunto porque usted cuenta con una amplia trayectoria televisiva durante la cual habrá visto desaparecer de la noche a la mañana de las parrillas, fruto de los caprichos de las cadenas o de la audiencia, algún que otro programa.

Una satisfacción enorme y una mezcla de ilusión y agradecimiento porque, como dice, lograr continuidad en televisión nunca es sencillo y menos en estos tiempos donde la volatilidad de las parrillas y los cambios de la audiencia pueden provocar que programas de calidad desaparezcan de repente. A lo largo de mi trayectoria he sido testigo de proyectos estupendos que se han visto truncados por decisiones ajenas al equipo así que cuando un espacio consigue calar y volver con fuerzas renovadas me parece un premio al trabajo colectivo y al respaldo del público. Creo que esta nueva etapa será una oportunidad para seguir conectando con la audiencia y defendiendo contenidos cercanos y auténticos, algo cada vez más valioso en la televisión actual.

¿Considera importante el hecho de que la imagen en pantalla del magacín de tarde de los fines de semana de TV Canaria sea de tres mujeres?

Sí, claro. Lo considero relevante y positivo. En un medio tan influyente como la televisión, la presencia femenina en la conducción no sólo aporta diversidad sino que también refleja avances sociales que, afortunadamente, se han ido consolidando. Además, en Canarias contamos con comunicadoras de gran talento y credibilidad como es el caso de Jose Toledo, Ana Trabadelo y Jessica Déniz por lo que verlas liderar un programa que conecta con las familias y que aborda la actualidad desde varias perspectivas enriquece mucho la propuesta televisiva. Creo que el público agradece esta pluralidad y cercanía, y el hecho de que sean tres mujeres en pantalla envía un mensaje de empoderamiento que, aunque algunos no lo crean, es fundamental seguir potenciando.

Entre Nosotras ha supuesto también que usted recupere su faceta de redactor de calle. ¿Le apetecía volver al fragor de la batalla periodística?

Por supuesto. Volver a la faceta de redactor de calle ha sido como reencontrarse con la esencia más pura del periodismo. El trabajo a pie de calle tomando el pulso a la actualidad aporta una energía y una dosis de realidad que no se experimenta tras un escritorio. Personalmente, lo he vivido como un desafío estimulante después de años donde la labor ha sido más de plató. Ahora compagino ambas cosas y la experiencia está resultando muy positiva. Poder estar otra vez en contacto directo con la noticia y sus protagonistas me ha permitido redescubrir la pasión por la profesión. Si eso además lo haces rodeado de gente comprometida con la profesión y, sobre todo, buenos compañeros, como es el caso, la satisfacción es absoluta.

¿Habrá novedades en esta nueva edición o mejor dejar como está aquello que ya funciona?

Habrá novedades en esta nueva edición aunque por ahora son sorpresas que se irán desvelando poco a poco. Entendemos que cuando algo funciona, tiene mucho valor mantener su esencia y la conexión que hemos logrado con la audiencia pero también creemos en la importancia de renovarse para seguir sorprendiendo y creciendo. Por eso, sin perder la identidad y el tono que caracteriza a Entre Nosotras, la dirección, de la mano de dos experimentados profesionales como Mariola Pestana y David Krohnert, ha decidido introducir contenidos y dinámicas nuevas que aportarán frescura al programa que esperamos sean bien recibidas.