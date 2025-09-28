Jessica Hernández: «Es gratificante comprobar que los canarios nos eligen cada fin de semana»

Una temporada más al frente del magacín de tarde de TV Canaria. ¿Contenta con el regreso de Entre nosotras?

Absolutamente. Ha sido una gran noticia saber que RTVC quería seguir contando con nuestro programa los fines de semana. Trabajar en esa franja horaria no es fácil por razones de competencia con otros programas, por el horario… Pero se convierte en una aventura profesional de lo más gratificante cuando compruebas que los canarios nos han elegido cada fin de semana para saber qué estaba ocurriendo en nuestro Archipiélago y es una labor que seguiremos desempeñando con rigor y entusiasmo en esta segunda temporada de Entre Nosotras. Además, es un programa con un contenido diferenciado, enriquecedor, entretenido,… cuatro horas de secciones amenas con las que todos y todas nos informamos y nos evadimos un poco de la rutina. Es tan bonito acompañarles en sus hogares cada sábado y domingo que seguiremos haciéndolo felices durante esta nueva temporada.

¿Cuáles cree que son las claves que han convertido este programa en uno de los más seguidos de los fines de semana de las Islas?

Creo que una de las claves es nuestra cercanía con el espectador, que logramos a través del trato amable y familiar hacia nuestros invitados, ya estén con nosotras en plató o nos acompañen en los distintos directos. Pero también considero que profundizar en problemáticas sociales que nos pueden afectar a cualquiera y ponerlas sobre la mesa a través de una entrevista o un directo, generan esa empatía en el espectador que lo convierte en uno más que quiere y desea que ese problema o conflicto se resuelva. Y finalmente los directos que tan bien resuelven nuestros reporteros y reporteras. Estar a la hora y en el lugar donde se produce la noticia para contárselo a los canarios es clave. Contarles en directo lo que sucede cuando sufrimos un temporal; trasladarles el entusiasmo y pasión con la que celebramos nuestras romerías, etcétera, ese es el auténtico pilar de Entre Nosotras.

Si hay algo que caracteriza al magacín es el papel que desempeñan en él las mujeres cómo imagen de referencia. ¿Cree que el público valora esa apuesta televisiva?

Creo que el público se siente cómodo con tres mujeres contándoles la actualidad de nuestra tierra. Es lo que recibimos cada fin de semana con su apoyo no solo en las audiencias sino también en la calle. Contamos a los canarios y canarias lo que pasa en las Islas de una forma distendida y amigable. Estoy convencida de que el público valora más el trabajo que hacemos por cómo lo hacemos, en un ambiente profesional, familiar y agradable, que por nuestro género. Pero sí soy consciente de que este formato con tres mujeres al frente ha logrado que demos un pasito más en la sociedad en la que vivimos que, afortunadamente, cada vez logra derribar más barreras sociales.

¿Con qué recuerdo se quedaría de la anterior temporada de Entre Nosotras?

Me quedo con tantos invitados que han tenido el valor y la generosidad de mostrar sus inseguridades y vulnerabilidades con nosotras, delante de una cámara, logrando así hacer visibles tantas injusticias pero también me quedo con los finales felices y, sin duda alguna, con lo que no se ve: con la gran familia que formamos en este equipo. Es un regalo venir cada fin de semana a trabajar feliz; a contarnos en camerinos nuestras alegrías y nuestras penas. Nos partimos de risa siempre aunque también hemos soltado nuestras lagrimillas pero en un entorno donde nos arropamos tanto... Es toda una suerte. Lo que vivimos en los pasillos es toda una aventura siempre. Nunca dejamos de sorprendernos. Nos queremos y nos cuidamos un montón. Lo dicho, una suerte.

¿Percibe en la calle por parte del público ese cariño que ha convertido al espacio de Videre TV en el más seguido de las tardes de los fines de semana del Archipiélago?

Sí. Y percibo mucho interés por los temas que tratamos. Es precioso ir a un supermercado fuera de tu pueblo, pasear por la calle, subirte a un avión o cogiendo el coche y que alguien te pare y te diga: ‘Les veo todos los fines de semana porque me encanta el programa. Por fin vemos cositas que pasan en nuestra tierra los fines de semana’. Ese tipo de frases las escucho muy a menudo aunque últimamente la más habitual es: ‘¿Cuándo vuelven?’. Pues ya puedo decir que cada fin de semana volvemos a estar en todos los hogares canarios.

¿Habrá cambios en la temporada que arranca el próximo sábado?

La información meteorológica y medioambiental seguirá ocupando un importante papel en el programa pero esta temporada, además, aprenderemos curiosidades sobre nuestra fauna y, en general, de nuestra naturaleza de una forma amena y muy original. También les vamos a descubrir rincones que la mayoría de canarios desconocen y que hacen de nuestro Archipiélago un lugar único en el mundo por su diversidad biológica y paisajística.