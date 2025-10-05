Nueva mecánica, nuevos criterios

Combinar entretenimiento y aprendizaje es, junto a sus atractivos premios económicos, una de las claves para que El Tiempo Vuela, concurso de TV Canaria presentado por Roberto Kamphoff que mañana lunes inicia su segunda temporada, se haya convertido en las Islas en uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos años. De ahí que, con el objetivo de seguir siendo fieles al espíritu característico del formato producido por Videre TV, este quiz show netamente canario regrese de lunes a viernes a la sobremesa del Archipiélago apostando por algunas novedades.

El equipo cuyo trabajo ha hecho posible convertir El Tiempo Vuela en un espacio que reúne frente a las pantallas a toda la familia, desde los abuelos y abuelas hasta los más jóvenes de la casa, además de ejercitar y cultivar las mentes de los espectadores, destacaba hasta ahora por la generosa cuantía de sus premios, cifra que aumenta en esta temporada pasando de los 5.000 a los 6.000 euros diarios.

La dinámica de El Tiempo Vuela se basa en el duelo entre dos parejas de concursantes —cuya selección también ofrece novedades en esta segunda etapa [ver despiece al respecto en estas mismas páginas]— que participan en cinco pruebas donde se reparten cinco cápsulas, cada una de las cuales esconde una cantidad de tiempo. Quienes más tiempo acumulen pasan a la prueba final, donde esos segundos o minutos extra les resultarán muy útiles.

«Me sorprende la popularidad que en un año ha logrado ‘El Tiempo Vuela’; desde la época de ‘La Guagua’ no percibía en la calle tanto cariño»

Esta trepidante prueba final es solo una novedad más de las que ofrece el concurso. En ella, los participantes se enfrentan a un cuestionario de verdadero o falso. Es ahí donde el tiempo acumulado por cada tándem a lo largo del programa resulta vital para conseguir su objetivo de completar una vuelta entera al cronómetro y llevarse los 6.000 euros que cada día están en juego.

No obstante, si los aspirantes no lograran consumar dicho recorrido, pueden llevarse interesantes premios intermedios.

Novedades en la segunda temporada

Tampoco escapan de las novedades de la segunda temporada de El Tiempo Vuela ni su presentador, Roberto Kamphoff, ni su compañera Maica, la asistente y simpática máquina del tiempo que llega actualizada y con una nueva voz mucho más dulce.

«La noto encantada con su nueva actualización para este año; ella no sabe ya ni qué hacer con tanto espacio en el disco duro», bromea Kamphoff acerca de una pieza esencial en el funcionamiento del concurso cuya emisión arranca de lunes a viernes a las 16.30 horas en TV Canaria. «Por cierto», matiza divertido el profesional televisivo, «que Maica es su diminutivo; ella realmente se llama Mari Carmen».

Nueva mecánica, nuevos criterios ‘El Tiempo Vuela’ elimina la diferencia de 20 años de edad de los dúos concursantes y estrena ‘Verdadero o falso’ como reto final Manteniendo el concepto original que en tan sólo una temporada ha convertido en un exitoso formatoEl Tiempo Vuela, concurso de las sobremesas de TV Canaria presentado de lunes a viernes por Roberto Kamphoff, el espacio cuya segunda edición se inicia mañana, 6 de octubre, arranca con muchas y atractivas novedades. Entre las más importantes destaca que, a partir de ahora, cualquier persona puede participar en El Tiempo Vuelaindependientemente de su edad, eliminando así el anterior requisito de que los integrantes de cada pareja de concursantes debían tener una diferencia de 20 años de edad entre ellos. Además, los dúos pueden estar compuestos por novios, primos, amigos o vecinos, entre otros vínculos. El programa tiene a partir de ahora cinco pruebas iniciales en las cuales se pueden ganar hasta cinco cápsulas temporales, un cambio significativo pues El Tiempo Vuela tiene como objetivo hacerse con el mayor número de cápsulas, ya que cada cápsula esconde tiempo y cuanto más tiempo se consigue, más opciones hay de alzarse con el premio final. Tras esas cinco pruebas, las dos parejas competirán en un reto al que han bautizado como La máquina del tiempo. Ahí se descubrirá cuántos minutos y/o segundos esconde cada una de las cápsulas logradas por los concursantes, que van desde los diez hasta los sesenta segundos. Para poder ganar dicha prueba, los participantes deberán contestar correctamente a una pregunta cuya dificultad varía en función de la cantidad de segundos en juego. Por consiguiente, la pareja que más tiempo consiga pasará a la prueba final. Verdadero o falso es como los responsables de El Tiempo Vuela han denominado esa fase final del concurso, donde el protagonismo corre a cargo de un cronómetro que parte de un mínimo de 30 segundos a los cuales se sumará el tiempo que la pareja finalista haya ganado durante su paso por la sección La máquina del tiempo. Cuanto más tiempo, más opciones de completar con éxito el particular reloj de El Tiempo Vuela y así llevarse a casa el gran premio de 6.000 euros que el programa pone cada día en juego. Sin embargo, nadie debe desmoralizarse en caso de no ganar esos 6.000 euros, porque los finalistas podrán optar a premios que van desde los 100 hasta los 900 euros, y tendrán también la opción de volver a participar en el concurso al día siguiente. Maica, la asistente virtual del concurso, protagoniza otra de las novedades de esta temporada estrenando voz más humana y cercana, para facilitar a las parejas participantes una mayor comprensión de sus indicaciones y agilizar las intervenciones durante el programa.