Roberto Kamphoff: «Las claves de nuestro éxito son los premios y aprender de forma entretenida»

¿Qué supone para un profesional con un recorrido como el suyo la renovación de El Tiempo Vuela, que regresa a la Televisión Canaria esta semana?

Un lujo y un privilegio a la vez. Poder seguir haciendo lo que más me gusta hacer y lo más importante, que todo un equipo maravilloso de profesionales pueda hacer lo mismo.

En ese sentido no puedo dejar de preguntarle por su compañera virtual en el concurso, Maica. ¿Sabe si está satisfecha con que arranque una nueva temporada? Por cierto, tengo también entendido que ella estrena incluso nueva voz a partir de mañana.

Maica, que por cierto es un diminutivo que viene de Mari Carmen, está encantada este año con su nueva actualización. Está que no sabe qué hacer con tanto espacio en el disco duro (risas). Su estreno de voz va a sorprender a todos y estoy seguro que a los espectadores les va a encantar... Y muchas más sorpresas que ella nos desvelará el día del estreno, el 6 de octubre.

¿Cuáles cree que son las claves del éxito de este concurso que de lunes a viernes ocupa la sobremesa de la TV Canaria?

Siempre lo he dicho: su gran valor es que es un programa familiar. Lo ven en familia desde los más pequeños hasta los abuelos. Creo que a este formato lo hace especial su viaje constante en el tiempo para hacernos recordar y aprender. Es lo que tiene una máquina del tiempo, claro, solo que la nuestra entretiene, nos divierte y aprendemos un sinfín de cosas con ella .

En El Tiempo Vuela se le ve muy cómodo ante la cámara. ¿Es una actitud forzada o realmente refleja su complicidad con este formato?

Si algo ha caracterizado mi trayectoria en la tele es que soy lo que se ve. Así que si se me percibe como usted me dice, cómodo y cómplice con el formato, le puedo asegurar que responde a la realidad. Me encanta porque me permite ser el Roberto Kamphoff de hoy, el que tiene 57 años; no puedo ni quiero ser el Roberto de 31 años que estaba en La Guagua. La vida en este periodo me ha dado nuevas experiencias, nuevos valores... Me ha hecho madurar, por la aplastante y absoluta lógica de que, como el nombre de nuestro concurso, el tiempo vuela . Por eso fluyo con el programa con tranquilidad, disfrutando de cada instante y de los concursantes pero sobre todo de trabajar con un equipo joven e ilusionado que hacen que yo también rejuvenezca a su lado. Eo es un regalo vital: que cada día , cuando escucho durante las grabaciones de El Tiempo Vuela a través del pinganillo «entrando Roberto», me aflore una sonrisa de felicidad... Así que quiero aprovechar la coyuntura que me ofrece esta entrevista para darles las gracias a todas y todos que hacen posible este viaje en el tiempo que llevamos cada tarde a cabo en TV Canaria. Son ellas y ellos quienes merecen todo el protagonismo porque yo únicamente soy quien da la cara, quien está al frente, pero si no fuese por el trabajo de cada uno de ellos sería imposible disfrutar de lunes a viernes en la sobremesa de nuestro canal autonómico de un espacio como El Tiempo Vuela .

A los telespectadores de la pasada edición no solo les volaba el tiempo disfrutando del quiz show sino que también fueron testigos de cómo volaban los euros entre los concursantes del espacio que produce Videre TV. ¿En cuántas ocasiones se repartió en la primera temporada de El Tiempo Vuela el gran premio de 5.000 euros?

Si no recuerdo mal, fueron cuatro veces en las que se repartió ese gran premio que, efectivamente, está valorado cada uno en 5.000 euros. A esa cantidad habría que añadir los diferentes acumulados logrados por muchas parejas de concursantes. ¡Es maravilloso ver ganar pasta a los concursantes!

¿Es cierto que para la temporada que arranca el 6 de octubre el montante de los premios ha aumentado? ¿Cuánto crece y cómo se podrá lograr?

De entrada nuestro gran premio diario —sí, lo repito: di-a-rio— va a ser de 6.000 euros. Pero no queda ahí la cosa pues hay posibilidades cada día de ganar e ir acumulando cifras que van desde los 100 hasta los 900 euros, algo que se traduce en que las parejas pueden conseguir cifras muy altas siempre que ganen. Hay nuevas pruebas pero sin duda la mecánica de la novedosa prueba final va a encantar a toda la audiencia. Desde aquí recomiendo que no se lo pierdan a partir de mañana lunes.

La inscripción de parejas que desean concursar en El Tiempo Vuela siempre ha sido enorme pero, ¿considera que el hecho de que se ponga más dinero en juego animará a un mayor número de parejas a tratar de participar en el formato que usted presenta?

Por supuesto. Tenga en cuenta que poder ganar un gran premio de 6.000 euros y, pongamos por ejemplo, que una de nuestras parejas lleve una semana concursando con nosotros ganando, por ejemplo, durante cinco días una media de 300 euros diarios, supone un total de 8.500; una cifra muy atrayente para cualquiera. Pueden venir todo tipo de parejas: padres con hijos e hijas, abuelos con nietos y nietas, amigos con amigas ... Nuestro abanico es inmenso y está abierto a todos. Estoy seguro de que usted se apuntaría (risas)

La mecánica de El Tiempo Vuela sufrirá esta temporada distintos cambios. ¿Cuáles son?

Ante todo debo aclarar que sí, efectivamente habrá cambios pero no perdemos nuestra esencia. Estrenamos pruebas mucho más interactivas con Maica . El juego temporal va a ser muy divertido para quienes están en casa pero sobre todo diría que este año el nombre nos viene al pelo porque en esta nueva tanda de programas de El Tiempo Vuela empoderamos el formato. Y hasta aquí puedo contar.

Hablando de cambios, me chivan que otra de las novedades de esta edición serán sus outfits. ¿Cómo le verán a partir de mañana los espectadores?

Es un cambio que creo honestamente que me favorece mucho. Perdone porque me tienen prohibido contar mucho más pero sí adelanto que cada día llevaré conmigo un elemento muy original y elegante.

¿Podría elegir algún momento de la anterior etapa de El Tiempo Vuela que le resulte especial?

El primer gran premio que entregamos a nuestra primera pareja ganadora. Fue muy emocionante ver cuánto esfuerzo pusieron durante tantos días y cómo lo pelearon hasta la última pregunta. Lo recuerdo perfectamente porque como se suele decir: la primera vez nunca se olvida .

La calle es el termómetro que mide realmente el éxito de un espacio televisivo. ¿Qué le transmiten los espectadores?

Pues estoy muy sorprendido. Diría que desde los tiempos de La Guagua no percibía tanta popularidad en el día a día ni en la calle. Sobre todo en verano ha sido algo sorprendente y, claro, estoy muy ilusionado y agradecido por ello. Siempre lo digo: cada persona que me para es un regalo y debo agradecerlo. Si no fuese por esa gente sería imposible que hoy estuviese donde estoy y haciendo lo que hago.

Nadie duda que, televisivamente hablando, hay Kamphoff para rato. ¿Y para El Tiempo Vuela?

Gracias por el cumplido. En cuanto a El Tiempo Vuela, estoy seguro que estamos ante un concurso de tarde que va a marcar historia y que será recordado por una nueva generación como el concurso que veían cada tarde mientras que para otros quedará como aquel formato que les sorprendió y al cual se engancharon. Por eso creo firmemente que sí: tenemos El Tiempo Vuela para rato.