Para cualquiera, hablar del descubrimiento de América es hablar de Cristóbal Colón. Sin embargo, una vez más, la historia nos corrige. Los primeros europeos en pisar el continente fueron un grupo de exploradores vikingos que se asentaron primero en Groenlandia y después se desplazaron hacia el norte de América.

La Saga de los Groenlandeses comenzó con un grupo liderado por Erik el Rojo que partió desde Islandia hacia Groenlandia. Allí se establecieron y descendieron hacia el sur, Vinland o tierra del vino, como ellos conocerían a América.

Gracias al hallazgo en 1961 de un asentamiento vikingo por Helge y Anne Instadt en la costa de Terranova, Canadá, se pudo comenzar a estudiar la llegada de los nórdicos al continente americano.

Esto se sabe gracias a que en 993 d.C. una tormenta de sol irradió los árboles. Ese evento es una herramienta para conocer el año en que los vikingos llegaron a América. Los científicos analizaron los anillos de los árboles que se conservaban en tres piezas de madera del asentamiento vikingo de L’Anse aux Meadows, en Canadá. Gracias a esto pudieron datar el yacimiento de 1021 d.C.

Además, la presencia de árboles no autóctonos como el pino piñonero o la cicuta en Groenlandia hacia 1000 d.C. sostienen la hipótesis de que fueron importadas del continente americano.

Fueron Bjarni Herjolffsson y los hermanos Eriksson los primeros vikingos en viajar a las costas de Norteamérica, pero la primera colonia la fundó un explorador islandés, Thorfinn Karlsefni.

Navegó en una pequeña flota de tres barcos en los que viajaban, hombres, mujeres, niños y animales domésticos. Siguiendo los pasos de los primeros en llegar, arribaron lo que llamaron Furdurtrandir «riberas maravillosas», desde donde navegaron hasta una bahía que bautizaron como Straumfjord.

Karlsefni se alegró al ver que el lugar estaba repleto de fauna y flora, pero pronto la esperanza se tornó en desespero al llegar el gélido invierno. Lograron sobrepasarlo y decidieron expandirse hacia el sur con la impunidad que les daba el creer que estaban solos en aquellas tierras. Sin embargo, pronto se acabó la paz de Karlsefni cuando se topó con los nativos skraelings. El primer encuentro terminó con la vida de cinco nativos. Los vikingos les asesinaron mientras dormían. En represalia, los skraelings atacaron el campo vikingo con una lluvia de flechas.

Karlsefni se dio cuenta del peligro presente en esas tierras. Además, por si fuera poco, la lucha en Straumfjord por las mujeres generó una guerra interna entre los colonos vikingos. Karlsefni, frente a la inferioridad numérica contra los nativos y a los problemas en el asentamiento decidió que lo más sensato era volver a Groenlandia.