Fernando Menis: «Dulce luchó para que la cultura reconociese la aportación femenina»

Su empeño en que se reconociese la aportación de las mujeres en el ámbito de la cultura, dentro y fuera de Canarias, se materializó en distintos proyectos. ¿Era un tema al cual le daba tanta importancia como nos transmitía a periodistas y gestores culturales?

Por supuesto. Lo consideraba un asunto sumamente importante porque entendía que se trataba de un trato injusto dentro del mundo del arte hacia la obra de creadoras brillantes.

Sin duda su proyecto La literatura es femenina, donde daba voz a mujeres canarias que escriben desde la particular realidad de la insularidad, es una de sus iniciativas más efectivas e interesantes para conseguir anular o revertir ese desprecio hacia la mujer como figura creativa en el mundo del arte. ¿Dulce trabajaba mucho sobre ese asunto?

Sí, sí. Muchísimo. Ella además saca adelante toda esa iniciativa en el momento adecuado. ¿No le parece precioso ese nombre? La literatura es femenina... Es un título precioso, ¿no? A mí al menos siempre me lo ha parecido.

Ella de nuevo se adelantó a movimientos como el #MeToo poniendo, por ejemplo, en marcha La literatura es femenina o, entre otras iniciativas, con la promoción de artistas plásticas u organizándoles exposiciones para difundir sus obras.

Pues yo relaciono esa generosidad a lo que le comentaba antes: Dulce tenía un corazón enorme. Además, no soportaba los abusos ni las injusticias.

De hecho, uno de los motivos que determinan la salida definitiva de Dulce de la política es precisamente el trato machista que acaba descubriendo e incluso ella sufre en primera persona. Sorprendía que detrás de esa imagen de frágil feminidad hubiese una mujer bastante dura.

En eso no estoy de acuerdo con usted porque no creo que Dulce transmitiese una imagen de fragilidad; al contrario. Era una mujer muy fuerte, muy echada para adelante...

No me refería a eso. Iba más en el sentido de que ese físico espigado, tan delgadita, podía dar una impresión equivocada porque, como usted dice, lo cierto es que se trataba de una persona de carácter que no cedió ni cuando vivió episodios incómodos.

La palabra miedo para ella no existía. Y como le decía, era una mujer muy fuerte, a la que nada se le ponía por delante.

Con sus dieciséis primas y ese círculo de amigas íntimas de las cuales presumía es evidente su empatía y cercanía hacia el mundo femenino. ¿Llamaba las Mary Poppins a ese grupo de amigas?

Sí. Sí. Era su pandilla, las Mary Poppins, sí. Y luego tenía otra minipandilla formada por cinco o seis amigas íntimas: Pilar Parejo, Ana Oramas, Desirée Rieu, Margaret, Betsi...

¿Cómo están ellas tras la inesperada noticia de su fallecimiento?

Pues ya se puede imaginar cómo se encuentran... Destrozadas, porque no se lo terminan de creer. Como nos pasa a todos. Y en especial Pilar, que como el resto de la familia y mis compañeros en el estudio de arquitectura, me arropa un montón. Pilar adoraba a Dulce; también me quiere a mí un montón y yo también la quiero muchísimo a ella.

La verdad es que tanto Pilar como usted han vivido juntos momentos duros.

Pues sí.

Dos grandes mujeres.

Sí. Dos personas valientes y luchadoras; ellas son un gran ejemplo del papel que las mujeres han alcanzado hoy en nuestra sociedad.