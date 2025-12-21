Son muchos los que se ilusionan cada año en España con La Lotería Nacional. Es una tradición que toma protagonismo sobre todo en Navidad con La Lotería del Niño y con El Gordo. Sin embargo, muchos no conocen el origen de este juego que trajo a España desde Nápoles el rey Carlos III.

La Lotería tiene un origen muy longevo. Los historiadores lo sitúan en China, entre 205 y 187 a.C. Durante la Dinastía Han, se usaban los billetes Keno, una lotería que todavía se juega en los casinos chinos y que fue creada para financiar la construcción de la Gran Muralla China.

A Carlos III le conocieron como «el mejor alcalde de Madrid». Pasó a la historia como un monarca ilustrado y reformista que se implicó activamente en los problemas de su reino e intentó no enterrar a los ciudadanos a base de impuestos. Por ello, decidió implantar un sistema que había observado durante su reinado en Nápoles (1734-1759), la lotería, que servía como una fuente alternativa de ingresos para el Estado y que aportaban los ciudadanos de manera voluntaria.

Desde mediados del siglo XVIII, en algunas ciudades de Italia, se desarrollaron loterías populares conocidas como lotto, palabra derivada del francés lote. Carlos III hizo que el director de la lotto napolitana, José Peya, viniera a España para ayudar a poner en marcha la Lotería. La Lotería italiana fue criticada por la Iglesia, Benedicto XIII, prohibió jugar en 1728 bajo pena de excomunión, pero tres años más tarde promocionó una lotería propia.

Para evitar que esto pasase en España, Carlos III anunció que su lotería tenía una finalidad benéfica ya que serviría para sufragar hospicios, hospitales o vías públicas...

Esquilache puso en marcha la lotería en 1763, conocida como «Lotería de Números». Había 90 números de los que solo 5 saldrían premiados. Para ganarse lo que hoy se conoce como el Gordo, debían acertarse tres números y se conocía como «caer el terno» en lugar de «tocar el gordo» actual. Al parecer, la expresión de «tirar la casa por la ventana», viene de una mujer que, creyendo que había ganado «el terno» tiró sus muebles viejos por la ventana. Luego se enteró de que no había sido así y la pobre mujer se desmayó al darse cuenta de su despiste.

La primera lotería se celebró en Cádiz para recaudar fondos contra la ocupación napoleónica y tuvo una buena acogida. El 30 de septiembre de 1763, Carlos III promulgó un decreto: «Prohíbo que las personas estantes en estos reinos, de cualquier calidad y condición que sean, jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envidada, ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte y azar». Con esto consiguió que su Lotería fuera el único juego de azar permitido y controlado por el Estado. Tres años después, Esquilache fue destituido, pero la lotería consiguió consolidarse hasta nuestros tiempos.

En 1812, durante la Guerra de Independencia, llegó lo que hoy conocemos como Lotería Nacional. La idea de Carlos III de traer la lotería a España sirvió como herramienta para recaudar fondos y financiar causas públicas, evitando las tensiones sociales provocadas por los impuestos.