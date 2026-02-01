El hombre que salvó al presidente Ford

La historia de Oliver Sipple no es interesante solo porque salvó al entonces presidente de los Estados Unidos Gerald Ford, sino por ser una de las más tristes y amargas conocidas en la comunidad LGTBI.

Todo comenzó el 22 de septiembre de 1975 cuando el ama de casa de 45 años Sara Jane Moore intentó asesinar al presidente. Oliver, de 32 años, había salido a dar un paseo cuando, de repente, se encontró con un grupo de personas en la puerta del Hotel St. Francis. Supuso que alguien importante debía salir de allí en cualquier momento así que decidió quedarse. Al poco, el presidente salió del edificio saludando a la multitud. Oliver se percató de que una mujer sacaba algo de su bolso. Era un revólver que apuntaba directamente a la cabeza de Ford. Por suerte Moore erró el tiro y, cuando volvió a intentarlo Oliver, exmarine, se abalanzó sobre ella evitando la tragedia.

La policía se llevó a Moore y a Oliver a comisaría, ella fue condenada a cadena perpetua y él salió en libertad tras ser interrogado. Al marcharse, un periodista lo interceptó y declaró: «Soy más bien cobarde. No sé por qué lo hice. No soy un héroe ni nada». A pesar de su modestia, al día siguiente todo el país se hizo eco de la hazaña del exsoldado. La historia era jugosa, un militar fuerte, apuesto y valiente que había salvado la vida del presidente, hasta en Detroit, su ciudad natal, se hicieron eco de lo ocurrido.

Sin embargo, esta no es una historia feliz, al menos no para Oliver. Dos días después del intento de magnicidio, llegó a manos del columnista del San Francisco Chronichle, Herb Caen, un dato. El héroe y nueva estrella local era gay.

Oliver era miembro de una familia muy conservadora. Había luchado en Vietnam y regresado con secuelas psicológicas y heridas de guerra, así que cuando volvió, decidió hacerlo a San Francisco, ciudad que, por aquel entonces, vivía una relativa libertad sexual en comparación con el resto del país.

A Sipple lo delató otro homosexual, el reverendo Ray Broshears, líder de los Lavander Panthers, un grupo activista gay que quería luchar por los derechos homosexuales promoviendo la violencia. Otro delator fue Harvey Milk, defensor también de los derechos homosexuales que terminaría convirtiéndose en el primer político estadounidense en salir del armario. Ambos quisieron que todos supieran que el héroe nacional era gay. Según Milk: «Por una vez podemos demostrar que los homosexuales hacen cosas heroicas, no sólo toda esa mierda de acosar a los niños y pasar el rato en los baños».

Tras publicarse la noticia, Oliver tuvo que hacer una rueda de prensa para pedir que se respetara su privacidad y la de su familia. Sus padres dejaron de hablarle, en ese momento el presidente ni siquiera le había llamado para agradecerle su heroico acto.

Tres días después le llegó una carta de la Casa Blanca en la que Ford agradecía el acto de Oliver. Este le respondió lo siguiente: «Como sabrá, han salido a la luz historias sobre mi orientación sexual que han causado una gran angustia a mi familia y mis padres. Mi madre me colgó el teléfono. Sé que está preocupado con asuntos más importantes, pero (...) es muy duro que tus padres no quieran saber nada de ti. (...) respetuosamente le solicito que se tome el tiempo de ir a ver, o al menos llamar por teléfono a mi familia. La amo y no quiero separarme de ellos».

El presidente nunca llamó a los padres de Oliver.

El héroe presentó una demanda por 15 millones a los medios que airearon sin su consentimiento su vida privada que nada tenía que ver con salvarle la vida al presidente, pero lamentablemente la perdió. Fue víctima del alcoholismo y murió en su casa de San Francisco el 2 de febrero de 1989, hace ahora 37 años.

Dos semanas después de su fallecimiento el expresidente escribió al hermano de Oliver: «Lamenté profundamente los problemas que se desencadenaron para él después de este incidente».

Moore, la mujerque intentó asesinar al presidente salió en libertad condicional en 2007 y falleció el año pasado a los 95 años.