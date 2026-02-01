José Emilio 'Berry' Navarro: «'Limpiar' la casa de Sabina nos creó enemistades, pero eso le salvó la vida»

¿Qué ha de hacer un mánager para merecer una medalla de las Bellas Artes

Me la dan, dicen, por mi colaboración en el intercambio cultural con Latinoamérica. He llevado a España a gente como Silvio Rodríguez, Nacha Guevara, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui, Simon & Garfunkel... Fuimos los primeros en traer a España a Chavela Vargas como telonera de Serrat.

¿Por qué España ha dejado de exportar artistas a Latinoamérica, mientras los de allí vienen cada vez más?

Porque ahora los artistas españoles no quieren ir allí a picar piedra. Pero también porque ya no hay mánagers en España que dominen bien el mercado americano, lo hacen todo a través de internet. Yo, cuando quería firmar un contrato, me agarraba el avión por la mañana en Madrid, llegaba a La Paz a verle la cara al promotor, y según me soplaba firmaba o no y me volvía. Era un trabajo artesanal que ya no se hace.

¿Lo deja con melancolía, con satisfacción, con alivio?

Con una satisfacción terrible. Yo salí de la carnicería de mis padres y creo que en España he llegado a algo.

Serrat alababa su honestidad en la cuestión económica. ¿Le ha perjudicado al bolsillo ser así?

No. Porque yo siempre he ido a pérdidas y ganancias: si la gira iba mal, no cobraba nadie, ni el artista ni yo. Yo me he solidarizado con el resultado del negocio. Ese romanticismo ya no existe.

¿Y el coste personal?

Sí, claro, eso sí lo he lamentado. Ha habido un momento que este trabajo me ha matado la vida personal. He visto crecer a mis hijos por fascículos. He renunciado a muchas cosas. Pero en este trabajo se está o no se está.

¿Cómo ha conseguido ser amigo trabajando tan cerca de personas con una vida tan intensa?

Pasando muchos años a su lado. Serrat, por ejemplo, no ha estado con nadie más tiempo que conmigo ni yo tampoco he estado con nadie más tiempo que con él. Ni nuestras mujeres, ni nuestros papás. Hemos compartido mucho.

Sabina lo incluyó en aquel videoclip de despedida en el que aparecía toda su gente cercana.

Me sentí muy agradecido, porque yo soy muy visceral. Yo pongo el corazón cuando trabajo con quien sea. Si había un problema, quería estar allí para solucionarlo. Y si había una cosa mal, el artista me la podía decir. He dado la cara en cada momento.

Serrat decía que un buen mánager como usted ‘diluye las rarezas’ del artista.

No he trabajado con ningún artista raro, porque posiblemente lo habría mandado a la mierda. Los artistas son artistas. Lo que quieren es estar cómodos, y tú les tienes que facilitar esa comodidad, y salir al escenario sabiendo que todo está tal y como lo han pedido. Después, cada uno vive la fama de una forma diferente. Perales, que de 600 canciones que ha hecho han sido un éxito 300, ha vivido el éxito para dentro, más en su familia. Y Joaquín… ¿qué van a decir? El tiempo de la droga, del alcohol… vale, sí, pero eso no son rarezas, son vivencias.

¿Cómo ha convivido con el personaje vividor y crápula que creó el propio Joaquín Sabina?

Joaquín ya lo tenía muy creado cuando yo empiezo a trabajar con él. En ese momento ya estaban con él su mujer, Jimena Coronado, y entre los dos conseguimos crearnos muchas enemistades porque limpiamos mucho su casa. Ahí cambió la forma de vida de Joaquín y él mismo dice que eso le salvó la vida. Lógicamente, lo que no puede ser es toda la vida droga, sexo, rock and roll: los años pasan y la salud da lo que da.

¿Qué le dijo Sabina cuando se bajó del escenario por última vez?

Lo teníamos todo dicho. Y ya veníamos la gente muy allegada llorando desde días antes, literalmente. Yo ese último concierto lo viví con toda mi familia, incluido mi nieto. Vino mi hijo desde México, porque querían estar conmigo.

En el documental de León de Aranoa se ve su reacción cuando Sabina se cayó al foso en 2020. ¿Fue el peor momento de tu carrera?

Posiblemente fue uno de los momentos de los que salí más tocado. Además era la gira de Serrat y Sabina. Me dio muy fuerte porque me quedé a cuatro metros de donde se cayó. Yo ya había notado algo raro y me fui hacia la parte de delante del escenario, pero no llegué a tiempo. Después estuvo 45 días en la clínica… Afortunadamente se recuperó muy bien.

Si pudiera revivir un solo concierto o gira de estos 60 años, ¿con cuál se quedaría?

Por cariño histórico, los conciertos de Serrat y Sabina en la cancha de Boca, la primera gira que se juntaron en 2007. Hicimos tres o cuatro, no me acuerdo, y se vendieron 200.000 o 250.000 entradas en una mañana.

Si le pregunto quién es más genio: Paco de Lucía, Serrat, Sabina o Perales…

Eso es muy difícil. Paco de Lucía a nivel mundial era el más grande de todos. Tocaba en China, en Rusia, en Japón, porque su idioma era la música y el virtuosismo. Perales siempre ha tenido una medida muy clara de dónde quería estar. Y en América no ha habido artistas españoles más importantes que Sabina y Serrat. Si quieres, sumamos a Julio Iglesias, Raphael y Alejandro Sanz. Han sido todos muy grandes. Y he tenido la suerte -la tremenda suerte- de ser su mánager.

Y su amigo.

Exactamente. Eso es lo importante.