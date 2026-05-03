La isla flotante de Las Rosas

En 1958, un ingeniero italiano llamado Giorgio Rosa empezó a darse cuenta de que la burocracia coartaba su libertad creativa y decidió desafiarla. En la década de los 60 construyó una isla artificial a 11.612 km de la costa de Rímini y la declaró la República Esperantista de la Isla de las Rosas que tenía una superficie de 400 m2. Lo primero que hizo fue abrir un bar, ya que construyó la isla con la intención de convertirla en la meca del turismo. También construyó una tienda de souvenirs y una oficina postal. Rosa no lo tuvo fácil, se enfrentó a problemas económicos y meteorológicos, pero consiguió desafiar a las autoridades plantando su isla a tan solo 550 metros del límite de las aguas territoriales italianas, por lo que el país no tenía control legal sobre la plataforma.

Giorgio estaba convencido de que «solo en la libertad hay la posibilidad de incrementar la industria, las ideas, cualquier cosa».

La isla recibió visitantes por primera vez el 20 de agosto de 1967, convirtiéndose en lo que Rosa siempre deseó, una atracción turística que sirvió como reclamo de centenares de jóvenes que solían veranear en Rímini. La prensa de todo el mundo se hizo eco de la noticia, la isla-plataforma creó furor.

Rosa declaró oficialmente la independencia de la isla el 1 de mayo de 1968 y lo formalizó con una rueda de prensa en junio del mismo año. Así fue como conformó un estado independiente que tenía un gobierno y constitución propios y que estaba regido por amigos y familiares de Rosa. Además, diseñó una bandera con tres rosas sobre naranja y blanco y declaró el esperanto como idioma oficial de la isla. El esperanto es una lengua ideada por el oftalmólogo polaco L.L. Zamenhof en 1887 que fue pensada para fundar una lengua fácil de aprender que simplificara la comunicación internacional. También emitió su propia moneda, el Mill, que no fue puesta en circulación y sus propios sellos.

Italia no fue tan fan de la isla como sus turistas. Conspiraron sobre teorías como que su fundación tenía origen ruso o americano y que amenazaban a la seguridad nacional. Las autoridades italianas también acusaron a Rosa de haber creado la isla para ser un casino. Por ello, 55 días después de la declaración de independencia, el gobierno italiano ocupó la isla. Rosa no esperó en mostrar su desacuerdo y envió varios telegramas al presidente italiano pidiéndole que pusiera freno a la violación de su soberanía.

Al año siguiente la marina italiana destruyó la plataforma detonándola con explosivos y un mes después los restos quedaron totalmente destruidos por una tormenta.

La ONU quiso evitar que se volviera a dar una situación parecida expandiendo los límites de las aguas territoriales llevándola hasta once millas. Al parecer, aunque Rosa perdió muchísimo dinero con la construcción, lo ganó de nuevo con el paso del tiempo gracias a la fama que le había granjeado la isla.

La utopía fue recogida por el director Sydney Sibila en La increíble historia de la Isla de las Rosas (Netflix). Sibila conoció a Rosa en 2017, justo antes de que falleciera con 92 años.

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Pero Rosa no fue pionero en eso de construir una nación de la nada. El empresario Roy Bates se adueñó de la plataforma petrolífera Rough Tower, abandonada tras la Segunda Guerra Mundial a 13 km de la costa de Suffolk, Inglaterra y fundó allí su Principado de Sealand en 1967.