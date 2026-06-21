Las miradas sonoras de Ildefonso Aguilar

Y en un instante la tierra se estremece: son las pisadas de un campesino de Uga sobre el rofe negro de la Geria. Pisadas lentas, profundas, descomunales. El ruido es música. Forma parte del paisaje sonoro. Habrá que detenerse y aprender a mirar. Ildefonso Aguilar dice que ahí reside todo: la magia, el lenguaje, la isla entera. Y después habrá que trazar, con arena fina, esas miradas sonoras que atesora el paisaje de Lanzarote. Una y mil veces, lo que se ve, lo que se intuye, lo que resuena, no tiene fin.

Al cumplir 80 años se propuso mirar atrás, y escarbar en lo vivido, en los caminos trazados y en los que están por venir. Siempre desde el volcán, su casa. Como diría el poeta Manuel Padorno: «Aquí, al borde, la mañana ardiendo. -es el sitio de la sed- sobre la orilla un hombre apalabrando luz para los días de amanecer oscuro...».

Ildefonso Aguilar descubrió pronto la fascinación de ese paisaje envolvente, aparcó la fotografía, con la que tanto aprendió a mirar y se dedicó a hurgar en la tierra. Él es el hombre que a veces puede verse caminar solo en Playa Quemada o en Caletón Blanco y con una pala rebusca arena, y después la amasa como los panaderos amasan el pan y la convierte en un cuadro de paisajes audibles, o de estructuras efímeras. Y siempre, de fondo, el volcán, con ese aroma de colores, que dan ganas de tocar, y pasar la mano por la obra y sentir la arena fina que no se despega y que lleva al paisaje con el batir de las palmeras y el viento que a veces habla, otras veces gime, y da miedo.

Ildefonso Aguilar insiste en la necesidad de mirar, siempre. Y esa mirada larga, extensa, lo ha llevado a ofrecer una amplia exposición que podrá verse, hasta el mes de agosto, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife.

La muestra ofrece un particular resumen de la vida de este artista, con obras que abarcan desde los setenta hasta 2024. Hay piezas que hasta ahora no se habían visto en la isla, formaban parte de su colección particular, y por supuesto, en este camino por las salas aparece de fondo la música, la que Aguilar ha ideado, la de su hijo Samuel, o la de otros intérpretes como Brian Eno, Jon Hassell, Stephen Micus, entre otros.

Las miradas sonoras de Ildefonso Aguilar / Fotos de cedidas I. Aguilar

No se puede olvidar que la música está presente en la vida y en la trayectoria profesional de este artista. Quien haya visitado la Cueva de los Verdes o el Parque Nacional de Timanfaya reconoce las piezas creadas por Ildefonso Aguilar, con los sonidos vibrantes, cautivadores que acompañan estos recorridos.

Bajar a la Cueva de los Verdes y sentir esos relámpagos entre las sombras que apoyan la belleza de un espacio singular, unido a la maestría de las luces que ideó en su día Jesús Soto, forman la mezcla perfecta, y dan a ese periplo una sensación de puro ensueño.

Nasas entre volcanes

Al entrar en la exposición, la mirada tropieza con una obra singular: estructuras efímeras. Los esqueletos de unas nasas abandonadas en La Graciosa se funden con un volcán quieto, que quizás mira, desde el otro lado.

Dice Ildefonso Aguilar que esas estructuras, esos hierros abandonados que antes fueron nasas, son por sí solos una obra de arte. Una obra fascinante, que, si se le da la oportunidad, hechiza.

Aguilar no abandona la fotografía, otra de sus pasiones. Una de las salas está dedicada a piezas que conjugan ambas disciplinas, se funden con el color, y crecen, son distintas, con aureolas que llaman la atención desde lejos. Resulta difícil acomodar la mirada y descubrir que la pintura y la fotografía forman parte del mismo cuadro, entonces se produce un juego de adivinación.

Las miradas sonoras de Ildefonso Aguilar / Fotos de cedidas I. Aguilar

El recorrido por esta muestra lleva en volandas por espacios reconocidos, en la memoria. Lanzarote en trazos, sus horizontes, la casa detrás del volcán, la Geria, a través de las pisadas de los campesinos por el rofe.

Dice Ildefonso Aguilar que la percepción del paisaje es inabarcable, y jamás se agota. Y de pronto aparece un nuevo horizonte, más helado, más frío, con esos hilos de plata, un lugar tan lejano y tan similar: Islandia.

Aguilar reconoce que lleva unos años encandilado con Islandia. Sus texturas, la luz más fría, las cascadas heladas y esa tierra de hielo toman forma, se puede tocar este nuevo paisaje, que lo ha llevado hasta en siete ocasiones a perderse por estos parajes, en esa búsqueda permanente.

El pintor cubano Waldo Díaz Balart decía que el arte es búsqueda, «una búsqueda permanente que nunca termina, quizás cuando uno se muere, o tal vez no».

La exposición de Ildefonso Aguilar en la Casa de la Cultura de Arrecife supone la oportunidad de asomarse a su vida, en esa búsqueda permanente en la que se une el paisaje, sus voces, y la aparición constante de estructuras efímeras. Como nasas, a la intemperie, o esos hilos de plata que sombrean los paisajes tan lejanos y similares de una Islandia fascinante. Y siempre, al fondo, el volcán.