Mariàngela Taulé Delor: «Estaríamos encantados de nuevas colaboraciones en Canarias»

¿Quedó plenamente satisfecha con la proyección de su museo en Santa Cruz de Tenerife, Garachico (Tenerife) y La Palma en 2017 y 2018 como para intentar otra iniciativa similar en Las Palmas de Gran Canaria en el futuro?

Sí, la experiencia fue muy positiva. ¡Ya casi han pasado diez años! Deberíamos organizar una nueva exposición. La llamada Egipto. En busca de la eternidad que se exhibió en Santa Cruz de Tenerife estaba formada por 120 piezas de los fondos del museo y 65 cuadros de la exposición fotográfica Tutankamón, imágenes de un tesoro bajo el desierto egipcio. En tres meses la visitaron 25.000 personas, una cifra récord. A razón del gran éxito se decidió llevar la parte de las piezas de la exposición a la sede de Santa Cruz de la Palma y la parte de las fotografías a la de Garachico. Fue una bonita experiencia. Las exposiciones itinerantes forman parte de nuestra identidad desde hace muchos años. Hemos organizado cerca de un centenar en España y en otros países como Portugal, Andorra, Colombia o China. Son proyectos que permiten acercar la cultura faraónica a públicos que quizá nunca tendrían la oportunidad de visitarnos en Barcelona. Por supuesto, tras Garachico y La Palma estaríamos encantados de estudiar nuevas colaboraciones en Canarias. Creemos que la cultura debe viajar y que los museos tienen la responsabilidad de compartir conocimiento más allá de sus propias paredes.

¿Cómo surgió su pasión y estudio por la Egiptología?

Mi vocación nació a través de la Arqueología. Cuando empecé a estudiar Historia del Arte en el primer año de carrera, descubrí la Prehistoria y participé en mis primeras excavaciones con apenas 19 años. Aquella experiencia fue decisiva porque entendí que quería dedicarme a investigar cómo habían vivido las sociedades del pasado. Cuando diriges una excavación te propones unos objetivos, gestionas personas y presupuestos, buscas financiación… de hecho tiene una fuerte base de gestión empresarial. Durante años me especialicé en arqueología prehistórica y concretamente en micromorfología de suelos arqueológicos. Participé en distintos proyectos de investigación, incluso fuera de España. Egipto llegó más tarde, en 1992, cuando Jordi Clos me propuso incorporarme a una misión arqueológica en Egipto vinculada a la recién creada Fundación Arqueológica Clos. Lo que me fascinó fue la capacidad que tiene esta civilización para seguir despertando preguntas miles de años después. ¡Hay tanto para investigar!

¿La gestión le ha significado también renuncias concretas?

Dirigir la Fundación Arqueológica Clos es complejo, va mucho más allá de trabajar con piezas arqueológicas. De hecho, una institución como esta no te deja mucho tiempo para nada más. Uno tiene que renunciar a la docencia y a la investigación científica. La Fundación actualmente gestiona el museo, un campus arqueológico en Palau-Solità i Plegamans con réplicas de tumbas faraónicas a tamaño natural y la agencia de viajes del museo. Es un trabajo de equipo, hay que definir un plan estratégico a corto y largo plazo, hay que llegar a consensos, impulsar proyectos, buscar nuevas formas de llegar al público y asegurar la sostenibilidad económica de la institución a corto y largo plazo. Es necesario crear relaciones de confianza con el público y con otras empresas e instituciones que fortalecen la misión de la Fundación y que nos permite llegar más lejos y tener un mayor impacto. Durante estos años he visto cómo cambiaban los hábitos culturales y las demandas que tiene el público de relacionarse con el deseo de conocer la historia y la sociedad del Egipto faraónico y, por lo tanto, cómo el museo debía adaptarse sin perder nunca el rigor científico a las diferentes y cambiantes necesidades.

¿Cuál ha sido el balance del museo en los primeros meses de 2026?

En los últimos años la Fundación está realizando un proceso gradual de transformación digital de la institución. Es algo que requiere de mucho trabajo poco visible y de una fuerte inversión económica. Empezamos digitalizando los procesos de gestión interna, nueva web y estamos a punto de finalizar un proyecto digital relacionado con la propia colección arqueológica. Culminando uno de los proyectos más ambiciosos: una experiencia inmersiva nueva, basada en la investigación arqueológica de un conjunto de piezas del museo, que verá la luz próximamente. Llevamos más de un año trabajando para recrear el Egipto faraónico de la dinastía VI. Se trata de un reto multidisciplinar que pone en valor el patrimonio arqueológico y los estudios de Egiptología.

¿Responde la cifra de visitantes a tal esfuerzo?

Este año hemos presentado el primer estudio de públicos realizado y los resultados nos han permitido conocer mejor quién nos visita. Más del 60% de nuestros visitantes son público local, y la mitad tienen menos de 40 años, algo poco habitual en el panorama museístico barcelonés. Además, seguimos manteniendo una intensa actividad educativa. Cada año pasan por el museo unos 35.000 escolares y paralelamente organizamos más de 450 actividades entre cursos, conferencias, talleres y visitas privadas o propuestas de fin de semana. ¡El balance es muy positivo!

¿Cuántas piezas reúne en sus tres plantas?

La colección reúne hoy más de 1.300 piezas originales de la cultura faraónica, lo que la convierte en una de las colecciones privadas de arte egipcio más importantes de Europa abierta al público. El museo ocupa más de 2.000 metros cuadrados distribuidos entre salas de exposición, espacios educativos, biblioteca y áreas destinadas a la investigación y la conservación.

¿Qué sala y objeto merece la mayor atención, por el interés arqueológico o histórico?

La sala que merece una gran atención de público es la de los Faraones, donde el visitante puede descubrir piezas que van desde el reino antiguo hasta la época romana, todas ellas relacionadas con la figura del faraón. Uno puede contemplar objetos que representan o nombran a los grandes faraones de Egipto: Keops, Ramsés II, Ajenatón, Nefertiti, Cleopatra… Pero si hay una pieza que despierta el interés de las personas de todas las edades es la Dama de Kemet. Se trata de una momia egipcia de época romana con retrato de El Fayum y con un estado de conservación muy bueno. Con ella el visitante se adentra en el conocimiento de las creencias religiosas de los antiguos egipcios y sus costumbres culturales transmitidos de generación en generación y que definen la identidad de una civilización que encuentra una continuidad en otras civilizaciones.

¿Aquellos que ya volvieron impresionados de su incursión en los grandes museos y excavaciones del país egipcio, qué pueden descubrir en este recinto barcelonés?

Para quienes ya han visitado Egipto, y sus impresionantes museos, el atractivo del Museu Egipci de Barcelona recae en el interés de su storytelling. La visita al museo te da los tips esenciales para tener una comprensión bastante completa de lo que fue esta fascinante civilización. Allí impresionan la monumentalidad y la escala; aquí ofrecemos proximidad, contexto y la posibilidad de observar las piezas con calma para descubrir lo que estas nos cuentan. Este es un museo de tamaño humano que no pretende demostrar su poderío sino la capacidad que tienen estos objetos de aportar conocimiento a la historia de la humanidad. Nuestro objetivo no es competir con los grandes museos egipcios, sino complementarlos y ayudar a entender mejor aquella civilización.

En caso de un siniestro en el recinto y que pudiera salvar sólo un elemento de la exposición, ¿cuál escogería?

La pregunta es absolutamente trágica. Me es muy difícil responder. Intentaría salvar tantas piezas como fuere posible, soy una persona muy obstinada. Cada una de las piezas es especial, todas ellas son únicas y todas ellas merecen ser salvadas.

¿De qué presupuesto anual dispone?

Depende de las propias actividades y de los ingresos y gastos de los diferentes departamentos. Tenemos un presupuesto superior al millón de euros. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro que se autogestiona generando sus propios recursos económicos. El presupuesto se ajusta a las necesidades de la actividad y nos obliga a una gestión muy rigurosa. Como no contamos con una fuente de ingresos fija, éste puede variar de año en año. Al igual que ocurre en cualquier proyecto cultural, siempre querríamos disponer de más recursos para desarrollar nuevas iniciativas, pero hemos demostrado durante más de tres décadas que es posible mantener un proyecto sólido, y con capacidad de impactar socialmente; sin necesidad de ayudas públicas. Más que la cantidad de recursos, lo importante es gestionarlos con eficacia y convertirlos en proyectos útiles para la sociedad.

¿Cuentan con fuentes de financiación al margen de la Fundación?

La principal fuente de financiación procede de la propia actividad de la Fundación: entradas, cursos, actividades educativas, conferencias, exposiciones itinerantes, programas culturales y los viajes. También contamos con el apoyo del Círculo de Mecenas y Club de Amigos del museo y, sobre todo, empresas colaboradoras y patrocinadoras que comparten nuestra voluntad de preservar y difundir el patrimonio arqueológico. Es un modelo exigente, pero nos ha permitido una gran independencia y ejecutar proyectos a largo plazo.

¿Instituciones catalanas como el ayuntamiento barcelonés y la Generalitat respaldan con hechos esta ambiciosa y romántica apuesta museística?

Mantenemos una buena relación con las diferentes administraciones y colaboramos en proyectos culturales y educativos cuando existe un interés común. No obstante, el museo nació desde la sociedad civil y sigue con ese espíritu. Es una iniciativa impulsada por Jordi Clos, que durante más de tres décadas ha demostrado que la iniciativa privada también puede contribuir de forma decisiva al enriquecimiento cultural de una ciudad.

¿Ofrece el Cairo, a través de su embajada en Madrid, algún tipo de colaboración cultural o monetaria?

Mantenemos una excelente relación con la Embajada de Egipto y con las autoridades responsables del patrimonio arqueológico egipcio. La colaboración se afianza principalmente en el ámbito científico y cultural, especialmente en relación al proyecto arqueológico que desarrollamos con la Universidad de Tübingen en Egipto. Es una relación basada en el intercambio de conocimiento y en el trabajo conjunto, pero en ningún caso económico. A través de la agencia de viajes del museo colaboramos con el país desde el punto de vista más turístico.

Sorprende a muchos visitantes de este museo, cuando entran por vez primera, la estudiada composición de las diferentes salas y la variedad de su riqueza arqueológica, así como la atractiva información condensada con textos académicos en tres idiomas para acercarnos a la importancia de la cultura faraónica en todas sus dimensiones. ¿Percibe usted esa misma complacencia del público en general?

Sí. De hecho, es uno de los comentarios que más escuchamos. Muchos visitantes llegan atraídos por la fascinación que despierta el antiguo Egipto y descubren un museo donde las piezas están contextualizadas y explicadas con rigor, pero de forma accesible. Nuestro objetivo es precisamente ese: que cualquier persona, tenga o no conocimientos previos, salga del museo comprendiendo mejor una de las grandes civilizaciones de la historia. Cuando vemos escolares, familias o visitantes adultos que salen con ganas de seguir aprendiendo, sentimos que hemos cumplido nuestra misión.

¿Cuáles son los retos para el segundo semestre de este año?

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El principal reto es la creación de un nuevo espacio en el museo y la inauguración de una exposición temporal junto a una experiencia inmersiva, un gran proyecto que combina investigación egiptológica, tecnología y divulgación. También queremos seguir fortaleciendo nuestra función educativa, ampliar públicos y consolidar la presencia internacional del museo. Recientemente hemos presentado nuestro proyecto de transformación digital en la Universidad de Shanghái en China, dentro de un programa impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), y queremos seguir avanzando en esta línea.