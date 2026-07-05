Un viaje a la eternidad desde Canarias

Entre octubre de 2017 y mayo de 2018, la colaboración entre la Fundación CajaCanarias y el Museo Egipcio de Barcelona permitió acercar al público canario una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. La exposición Egipto. En busca de la eternidad reunió más de un centenar de piezas originales y una destacada muestra fotográfica sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, convirtiéndose en una de las grandes citas culturales de aquellos años.

El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife acogió, entre el 17 de octubre de 2017 y el 20 de enero de 2018, una muestra integrada por 120 piezas procedentes de los fondos del museo catalán, más 65 fotografías dedicadas al hallazgo de la tumba de Tutankamón por el arqueólogo Howard Carter. La exposición proponía un recorrido por algunos de los aspectos más representativos de la civilización faraónica, desde las creencias funerarias hasta la escritura jeroglífica, la joyería, la cosmética, la medicina, la música o la vida cotidiana. El hilo conductor era la búsqueda de la eternidad, una idea que impregnó la cultura egipcia y que, miles de años después, sigue despertando admiración.

Entre las obras más destacadas figuraban una cubierta de ataúd del período ptolemaico, decorada con inscripciones y representaciones protectoras vinculadas al viaje al más allá; una pintura mural con dos sacerdotisas del dios Amón portando ofrendas; un collar usejet, una de las joyas más características del antiguo Egipto; y la singular momia de una cría de gato, utilizada como exvoto, cuyo estudio radiológico confirmó que conservaba el animal completo en su interior.

La muestra permitió contemplar además 14 piezas que nunca antes habían salido de Barcelona, reforzando el carácter excepcional de una iniciativa que fue especialmente bien acogida por el público y por la comunidad educativa. Desde el Museo Egipcio de Barcelona se destacó el papel de los escolares como los mejores embajadores del conocimiento y la relevancia de que la exposición coincidiera con el 25.º aniversario de la institución, una referencia en la egiptología española.

La colaboración entre ambas entidades se prolongó con dos nuevas citas. Entre febrero y mayo de 2018, la exposición fotográfica Tutankamón, imágenes de un tesoro bajo el desierto egipcio se presentó en Garachico, documentando paso a paso el descubrimiento de la tumba del joven faraón. Paralelamente, las 120 piezas de Egipto. En busca de la eternidad viajaron al Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, permitiendo a un nuevo público descubrir una de las colecciones privadas de arte egipcio más importantes de Europa.

Aquella programación consolidó la apuesta de CajaCanarias por acercar grandes exposiciones a las Islas y ofreció a miles de visitantes la oportunidad de adentrarse en el legado del antiguo Egipto, una civilización cuya aspiración a la eternidad ha terminado convirtiéndose en una realidad histórica.