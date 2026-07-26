Negacionismo forjado a fuego

Abrir redes como TikTok puede ser a día de hoy peor que abrir la caja de Pandora, aquí Zeus no ha puesto todos los males de la humanidad, los hemos puesto nosotros. Este tipo de redes sociales de consumo rápido y gratificación inmediata alimentan con información instantánea, sin verificar y dañina.

Para frenar toda esa ola de mentiras, conspiraciones y bulos sin base científica hay muchos profesionales que luchan desde la primera línea, es decir, desde las propias redes. Uno de ellos es el dermatólogo de la Clínica CanariasDerma Gabriel Mahugo. Este facultativo, residente en la isla de Gran Canaria, divulga sobre el correcto tratamiento de la piel con el perfil @dermahugo en plataformas como Instagram.

Precisamente, una de las modas que se ha extendido en este tipo de redes es la del callo solar, esta corriente defiende que la piel puede desarrollar una resistencia o inmunidad natural al sol mediante exposiciones progresivas.

Combatiendo bulos desde la primera línea

«El llamado ‘callo solar’ es una mentira absoluta», afirma el dermatólogo. Explica que el bronceado no es una adaptación saludable de la piel, sino un mecanismo de defensa que se activa cuando ya ha habido daño celular. La melanina, el pigmento que determina la coloración de la piel y que actúa de escudo ante los rayos del sol, aumenta porque el organismo detecta estrés oxidativo y lesiones en el ADN provocadas por la radiación ultravioleta, con el objetivo de proteger las células de un mayor deterioro. En otras palabras, si la piel se está bronceando, el daño ya ha comenzado. Por eso insiste en que no existe un «bronceado sano» ni una exposición progresiva al sol que elimine sus riesgos.

El problema viene cuando estas teorías alternativas no las propagan sólo conspiranoicos anónimos en las redes, uno de los mayores defensores de esta tendencia es el flamante campeón del Mundial de fútbol Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid defiende esta exposición al sol prolongada incluso durante las horas centrales, es decir, desde las 12.00 a las 16.00, cuando la incidencia de los rayos ultravioletas es mayor.

En una de sus más célebres publicaciones salió disfrazado de una crema solar, aunque según el futbolista, el único objetivo de este fármaco es el de bloquear la vitamina D, un nutriente esencial que actúa como hormona y que es vital para absorber calcio, mantener los huesos fuertes y apoyar el sistema inmunitario. La mayor parte se produce al exponer la piel al sol, aunque también se encuentra en pescados grasos y alimentos fortificados.

El Dr. Mahugo considera que los mensajes difundidos por Marcos Llorente sobre la exposición solar pueden resultar perjudiciales porque, aunque incluyen algunas ideas positivas como cuidar la alimentación, hidratarse o utilizar ropa como protección, mezclan recomendaciones válidas con afirmaciones que no tienen respaldo científico.

Critica especialmente la idea de «construir melanina progresivamente» o esperar a que el cuerpo indique cuándo hay que ponerse a la sombra. Según explica, cuando una persona nota que empieza a quemarse, el daño producido por la radiación ultravioleta ya ha comenzado. También señala que tanto la exposición intensa y puntual -como tomar mucho sol durante pocos días de vacaciones- como la exposición crónica sin protección pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel si no se realizan de forma adecuada.

Precisamente por eso el dermatólogo recuerda que la influencia de figuras públicas sobre los jóvenes es muy grande y defiende que cada persona debería hablar desde su ámbito de conocimiento: «Que hable de fútbol, que es lo que sabe hacer», resume, señalando que la dermatología requiere una formación específica y años de estudio.

Uno de los argumentos que esgrime el futbolista es que hay que volver a la exposición solar como hacían nuestras abuelas. Pero precisamente esto es todo un retroceso para la doctora Eulàlia Baselga, jefa de Dermatología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. «Antes hacíamos todas estas cosas porque desconocíamos los efectos perjudiciales del sol. Pero ahora sabemos que la exposición solar acelera el riesgo de cáncer de piel. El melanoma es el cáncer que más ha aumentado en los últimos años [no solo por la exposición solar, sino también por el aumento de la esperanza de vida]. Hay toda una industria desarrollando fotoprotectores cada vez mejores, pero estamos volviendo 50 años atrás, cuando no sabíamos del daño directo del sol sobre la piel», se lamenta esta dermatóloga.

El tatuaje solar, la peligrosa moda juvenil

Pero el callo solar es solo el aperitivo que nos encontramos entre las modas que proliferan en el submundo de las redes. Hay una corriente de jóvenes que utilizan los rayos de sol para dejarse la marca del bikini y “estar más sexys”, según comentan en los vídeos que suben o incluso utilizan algún molde para hacerse un tatuaje solar.

Los expertos advierten de que tendencias como estas dejan una huella genética, aumentan el riesgo de cáncer y causan fotoenvejecimiento. «Los adolescentes ven muchísimo ‘TikTok’. Hasta se hacen dibujos en la piel con el sol. El problema es que estos retos llegan a ellos con más fiabilidad y fuerza que lo que decimos nosotros, los médicos», opina Baselga.

Según la especialista, este nuevo culto al sol entre los adolescentes empezó «el año pasado». «Ellos ahora mismo ven muy lejos el cáncer de piel. Lo que les preocupa un poco más son las manchas y las marcas del envejecimiento. Pero las pecas, por ejemplo, no las ven mal: hay adolescentes que hasta se las pintan. Es una moda. Las arrugas sí que no les gustan. Yo les enseño fotos con gente que se expuso mucho al sol y gente que no, para que vean la diferencia», añade Baselga, quien también recuerda que el sol también produce cambios de textura de la piel, pieles menos tersas y daños en las fibras de colágeno.

La huella imborrable de la infancia

El dermatólogo Agustín Viera destaca que casi un 30% de los niños de entre 0 y 6 años se queman, cifra que sube al 35% en el tramo de 8 a 12 años. No obstante, la situación es aún más grave en la adolescencia. Según el especialista, el grupo de mayor vulnerabilidad se sitúa entre los 12 y 16 años, donde «casi un 65% han tenido una quemadura solar en el último verano». Este dato es crucial si se tiene en cuenta que antes de cumplir la mayoría de edad recibimos entre el 40% y el 50% de toda la radiación ultravioleta de nuestra vida. Una sola quemadura infantil puede llegar a duplicar el riesgo de padecer cáncer en el futuro.

Los canarios, aún más vulnerables

Según el doctor Viera, el cáncer de piel es una epidemia en las islas, en el futuro uno de cada cinco ciudadanos del archipiélago desarrollará esta patología. Independientemente de la edad, en Canarias el canon de belleza gira en torno a la realidad de estar moreno, tenemos buen clima a lo largo de todo el año, unas playas paradisíacas y una cultura de la socialización que se produce junto al mar. La presión por estar bronceado es mayor que en el resto del país.

Es muy típico escuchar en nuestro litoral eso de “no me voy a echar crema, que me quiero poner moreno”, o frases como “las cremas solo pretenden sacarte el dinero, mi abuela lleva toda la vida yendo a la playa y está como una rosa”. En este río revuelto ganan los negacionistas. Hay magufos que exponen teorías kafkianas como que hay que exponer los genitales al sol para aumentar la vitamina D y el deseo sexual o que las gafas de sol bloquean señales beneficiosas para el cerebro.

El problema es que los mensajes de los especialistas no son tan atractivos, no llegan a la misma audiencia y se quedan en los canales oficiales, es por eso que el Dr. Mahugo señala que existe una necesidad urgente de que los profesionales de la salud tengan una mayor presencia en redes sociales para que la información basada en evidencia científica llegue también a las personas que consumen contenido en estas plataformas. Explica que actualmente son muchas veces personas sin formación médica quienes ocupan ese espacio de divulgación, mientras que los especialistas deben esforzarse más por comunicar sus conocimientos de forma accesible.

Para darle la vuelta a la tortilla propone incluso la posibilidad de crear algún tipo de sistema de verificación o distintivo que permita identificar fácilmente a los profesionales sanitarios acreditados, de manera que los usuarios puedan diferenciar entre información médica contrastada y contenidos difundidos con otros intereses.

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Insiste que es la única forma en la que los profesionales sanitarios puedan competir en igualdad de condiciones dentro de los algoritmos de las redes sociales, para que los mensajes con evidencia científica lleguen a los pacientes antes que los consejos sin fundamento o los productos que puedan tener intereses comerciales detrás.