Thermopolium, el ‘fast food’ romano

Vivimos en la era de la inmediatez. El ajetreo de la vida diaria, trabajar, hacer deporte, cuidar de los hijos o tener hobbies hace que, en muchas ocasiones, resulte difícil encontrar tiempo para cocinar. Como consecuencia, cada vez son más las personas que recurren a opciones rápidas para poder afrontar la jornada sin pasar hambre.

Sin embargo, la necesidad de obtener comida de forma inmediata no es exclusiva de nuestra época. Ya en la antigua Roma, muchos ciudadanos recurrían a los thermopolia, establecimientos donde se servían comidas y bebidas calientes listas para consumir, muy similares a los actuales puestos de comida callejera.

Un ejemplo excepcional fue el descubierto en 2019 en Pompeya, en la zona de Regio V, donde apareció un thermopolium extraordinariamente bien conservado. En sus paredes también aparecieron varios grafitis, entre ellos uno que dice: «Nicia cinaede cacator».

Los arqueólogos lo interpretan como un insulto dirigido probablemente al propietario del establecimiento, Nicias, un posible liberto de origen griego. La expresión puede traducirse de forma aproximada como «Nicia, marica cagón», aunque el término cinaedus carece de un equivalente exacto en español y alude a una descalificación basada en los códigos de masculinidad propios de la sociedad romana.

Las familias con menos recursos, que no tenían cocina en casa, eran las que más acudían a estos establecimientos, de los que se han llegado a encontrar hasta ochenta en la ciudad de Pompeya.

El descubierto en la Regio V destaca por la extraordinaria conservación y decoración de su mostrador, adornado con pinturas de una nereida montada sobre un hipocampo, así como de diversos animales, como un gallo o un pato, que probablemente formaban parte de los alimentos preparados y vendidos en el local.

El establecimiento fue excavado parcialmente en 2019, durante las intervenciones del Gran Proyecto Pompeya, cuyo objetivo era consolidar las estructuras arqueológicas y evitar su deterioro. Debido al excepcional estado de conservación de las pinturas, en 2020 se decidió completar la excavación, restaurar las estancias y los elementos decorativos.

La única ocasión en la que los thermopolia aparecen mencionados en las fuentes literarias es en la obra de Plauto, quien utiliza en tres ocasiones el término thermipolium para referirse a «lugares donde se bebe vino».

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Según los restos encontrados, los platos más comunes incluían vino especiado, pescado salado, lentejas y queso. En la misma zona de excavación se encontraron otros elementos interesantes, como un esqueleto que podría pertenecer al dueño del local.